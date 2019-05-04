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Yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 5 kız çocuğu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 08:09 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen yaşları 14 ila 17 arasında değişen Suriye uyruklu 5 kız yakalandı.

Yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 5 kız çocuğu yakalandı

Kırıkhan- Reyhanlı karayolu üzerinde uygulama yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 42 BA 711 plakalı otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Suriye uyruklu 5 kız çocuğunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Kızlar ile yanlarındaki bazı şuçlardan sabıkası bulunan Suriye uyruklu D.H. (33) ve İ.B.S. (41) gözaltına alındı.

Kız çocukları, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, iki şüphelinin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kırıkhan Suriyeli

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