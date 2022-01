Zahmetsiz şıklık arayanlara leopar ve zebra desenli ürün önerileri

Leopar ve zebra desenleri, hem şıklığı hem zamansızlığıyla yıllardır moda takipçilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Siz de bu desenleri kombinlerinizde kullanarak çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Kombinlerinizin diğer parçalarında sade modelleri tercih ederek bu desenlerin havalı duruşunu vurgulayabilirsiniz. İddialı kombinleri sevip zahmetsiz şıklık arayanlar için leopar ve zebra desenli ürün önerilerimizi gelin birlikte inceleyelim.

1. Gözleri üzerinde toplamak isteyenlere

Çok efor sarf etmeden şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız leopar/zebra desenli parçalar tam size göre. Siyova markasının bu pelüş ceketi ile hem spor hem şık kombinlerinizi tamamlayabilir, her an etkileyici görünebilirsiniz. Dar bir jean, siyah bir büstiyer ve stilettolarla giydiğinizde partilerin parlayan yıldızı olabileceğiniz bu ceketi spor ayakkabılar ve boğazlı kazaklarla kombinleyerek daha casual bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu polar ceketin yumuşak ve hafif yapısıyla kendinizi her an çok daha konforlu hissedebilirsiniz.

2. Hem şık hem spor bir elbise

Siz de zahmetsiz şıklık arayanlardansanız İkiler markasının bu zebra desenli elbise modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın truvakar kollu ve midi boy elbisesi, hem şık hem spor bir görünüme sahip. Sneakerlar ve şık aksesuarlarla kombinleyebileceğiniz bu elbiseyi dilerseniz asil bir çanta ve stilettolarla giymeyi de tercih edebilirsiniz. %98 polyester ve %2 elastan içerikli bu elbiseyi çamaşır makinesinde 30 derecede ters çevirerek gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Elbiseyi asarak kurutabilir, yine ters olarak ütüleyebilirsiniz.

3. Her ortama uyum sağlayabilecek bir pantolon

Urban Classics markasının bu her ortama uyum sağlayabilecek ve zahmetsizce şık bir tarz elde etmenizi sağlayacak zebra desenli pantolonu ile her daim iddialı görünebilirsiniz. Bacak boyunuzu daha uzun gösterecek bu yüksek belli pantolon, streç kumaştan üretildiği için vücudunuzu sararak daha fit görünmenizi sağlar. Bu pantolonu spor ayakkabılarınız ve sade bir kazakla kombinleyerek sokak stilini yakalayabilirsiniz. Dilerseniz topuklu botlarınız ve siyah bir büstiyerle kombinleyerek daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

4. Oldukça kullanışlı parçalar: Çıtçıtlı bodyler

Çıtçıtlı bodyler, çok rahat kombinlenebilen parçalar arasında yer alır. TRENDYOLMILLA markasının bu zebra desenli çıtçıtlı bodysini farklı tarzdaki pantolon ve mini etekler ile kombinleyerek zahmetsiz şıklığın keyfini çıkarabilirsiniz. Markanın vatkaları ve dik yakasıyla son derece şık bir tasarıma sahip bu bodysini ister skinny jean veya kumaş pantolonlarınızla ister yüksek belli bir mini etek ve stilettoyla gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz.

5. Leopar desenli ve boncuklu bir kazağa ne dersiniz?

Leopar deseni kombininize dahil ederek iddialı ve şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız boncuk ve pul detaylarıyla zenginleştirilmiş bu kazak tam size göre. Join Us markasının bu leopar desenli kazağı, zahmetsiz şıklık arayanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde bir ürün. Bu kazağı jeanler ile kombinleyerek daha rahat ve spor bir görünüm elde edebilir, dilerseniz deri ya da suni deri pantolon ve mini eteklerinizle kombinleyerek çok şık bir duruşa kavuşabilirsiniz.

6. Leopar desen, eteklere de çok yakışıyor

İddialı parçaları seviyor ve fazla çaba harcamadan şık görünmek istiyorsanız leopar desenli parçaları kombininize mutlaka eklemenizi öneririz. Gusto markasının bu leopar desenli şifon eteği hem asil hem şık bir görünüme sahip. Siyah bir büstiyer ve çizmelerle kombinleyebileceğiniz bu eteği ister iş ister sosyal hayatınızda rahatlıkla tercih edebilir ve her daim şık görünebilirsiniz. Ancak bu noktada belirtmemiz gereken bir detay var: Ürünü çamaşır makinesinde yıkamak yerine kuru temizlemeyi tercih etmelisiniz.

7. Suni kürklerle hem sıcaklığı hem şıklığı hissedin

Leopar desenli kıyafetler ile iddialı duruşunuzu vurgulamak istiyorsanız Sunydog markasının bu suni kürküne mutlaka bakmanızı öneririz. Yumuşacık dokusu ile konfor vadeden bu leopar desenli palto, kıvrık yakası sayesinde de son derece modern bir tasarıma sahip. Neredeyse her kombininize uyum sağlayabilecek bu parçayla en sade ve spor kıyafetlerinizi bile çok şık bir hale getirebilirsiniz. Öndeki gizli düğmeleri ilikleyerek kendinizi her an sıcacık hissedebilirsiniz.

8. İster elbise ister kazak olarak giyin

Leopar desenleri kombinlerinize dahil etmeyi seviyorsanız bu son derece kullanışlı kazak elbise modeli sizin için biçilmiş kaftan. Aimcoo markasının bu leopar desenli kazak elbisesini ister külotlu çoraplarınız ve çizmelerinizle kombinleyerek bir elbise gibi giyebilir ister dar bir pantolonun üzerinde tunik şeklinde tercih edebilirsiniz. %95 polyester ve %5 pamuktan üretilen bu kazağı çamaşır makinesinde maksimum 30 derecede yıkamanızda fayda olduğunu da belirtelim. Ardından ürünü asarak kurutmanız gerekir.

9. Asil ve şık bir duruşa var mısınız?

Kombininize ekleyeceğiniz tek bir parçayla zarif ve şık bir görünüme kavuşmak istiyorsanız Mizalle markasının bu zebra desenli bluzuna mutlaka bakmanızı öneririz. Belindeki kuşak detayıyla vücut hatlarınızı ortaya çıkaracak bu parçayı gömlek olarak da kullanabileceğiniz gibi içine giyeceğiniz balıkçı yaka bir bluz ile tamamlayarak kimono olarak da tercih edebilirsiniz. Kumaş pantolonlarınızın yanı sıra siyah skinny jeanlerinizle de çok şık duracak bu zebra desenli bluzu hem günlük hem şık kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

10. Her ortama ayak uyduran pelüş ceketler

Her ortama uyum sağlayan suni kürkleri seviyor ve zamansız zebra deseninden hoşlanıyorsanız Quzu markasının bu suni kürk ceketi sizin için harika bir seçim olabilir. Hem spor hem şık kombinlerle çok yakışacak bir tasarıma sahip olan bu suni kürk ceket, aynı zamanda soğuk havalarda sıcacık kalmanızı sağlar. Yumuşacık dokusuyla içinde çok rahat hissedeceğiniz bu ceketle zahmetsiz şıklığın ve konforun keyfini çıkarabilirsiniz. Quzu markasının bu suni kürk ceketini çamaşır makinesinde 30 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabilir ve düşük ısıda ütüleyebilirsiniz. Elbette dilerseniz bu suni kürk ceketin temizliği için kuru temizlemeyi de tercih edebilirsiniz.

