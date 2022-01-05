KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Zahmetsiz şıklık arayanlara leopar ve zebra desenli ürün önerileri

Zahmetsiz şıklık arayanlara leopar ve zebra desenli ürün önerileri

04.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı parçaları seviyor ve şık görünmek için çok da zahmete girmek istemiyorsanız leopar ve zebra desenli parçaları kombinlerinize dahil ederek arzu ettiğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Peki; etekten pantolona, ceketten kazağa, birbirinden şık leopar ve zebra desenli ürün önerilere göz atmaya ne dersiniz?

Zahmetsiz şıklık arayanlara leopar ve zebra desenli ürün önerileri

Leopar ve zebra desenleri, hem şıklığı hem zamansızlığıyla yıllardır moda takipçilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Siz de bu desenleri kombinlerinizde kullanarak çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Kombinlerinizin diğer parçalarında sade modelleri tercih ederek bu desenlerin havalı duruşunu vurgulayabilirsiniz. İddialı kombinleri sevip zahmetsiz şıklık arayanlar için leopar ve zebra desenli ürün önerilerimizi gelin birlikte inceleyelim.

1. Gözleri üzerinde toplamak isteyenlere

2

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çok efor sarf etmeden şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız leopar/zebra desenli parçalar tam size göre. Siyova markasının bu pelüş ceketi ile hem spor hem şık kombinlerinizi tamamlayabilir, her an etkileyici görünebilirsiniz. Dar bir jean, siyah bir büstiyer ve stilettolarla giydiğinizde partilerin parlayan yıldızı olabileceğiniz bu ceketi spor ayakkabılar ve boğazlı kazaklarla kombinleyerek daha casual bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu polar ceketin yumuşak ve hafif yapısıyla kendinizi her an çok daha konforlu hissedebilirsiniz.

Siyova markasının bu şık ceketini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Hem şık hem spor bir elbise

3

Siz de zahmetsiz şıklık arayanlardansanız İkiler markasının bu zebra desenli elbise modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın truvakar kollu ve midi boy elbisesi, hem şık hem spor bir görünüme sahip. Sneakerlar ve şık aksesuarlarla kombinleyebileceğiniz bu elbiseyi dilerseniz asil bir çanta ve stilettolarla giymeyi de tercih edebilirsiniz. %98 polyester ve %2 elastan içerikli bu elbiseyi çamaşır makinesinde 30 derecede ters çevirerek gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Elbiseyi asarak kurutabilir, yine ters olarak ütüleyebilirsiniz.

İkiler markasının zebra desenli elbisesini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Her ortama uyum sağlayabilecek bir pantolon

4

Urban Classics markasının bu her ortama uyum sağlayabilecek ve zahmetsizce şık bir tarz elde etmenizi sağlayacak zebra desenli pantolonu ile her daim iddialı görünebilirsiniz. Bacak boyunuzu daha uzun gösterecek bu yüksek belli pantolon, streç kumaştan üretildiği için vücudunuzu sararak daha fit görünmenizi sağlar. Bu pantolonu spor ayakkabılarınız ve sade bir kazakla kombinleyerek sokak stilini yakalayabilirsiniz. Dilerseniz topuklu botlarınız ve siyah bir büstiyerle kombinleyerek daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Urban Classics markasının zebra desenli pantolonunu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Oldukça kullanışlı parçalar: Çıtçıtlı bodyler

5

Çıtçıtlı bodyler, çok rahat kombinlenebilen parçalar arasında yer alır. TRENDYOLMILLA markasının bu zebra desenli çıtçıtlı bodysini farklı tarzdaki pantolon ve mini etekler ile kombinleyerek zahmetsiz şıklığın keyfini çıkarabilirsiniz. Markanın vatkaları ve dik yakasıyla son derece şık bir tasarıma sahip bu bodysini ister skinny jean veya kumaş pantolonlarınızla ister yüksek belli bir mini etek ve stilettoyla gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz.

TRENDYOLMILLA markasının hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz bodysini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Leopar desenli ve boncuklu bir kazağa ne dersiniz?

6

Leopar deseni kombininize dahil ederek iddialı ve şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız boncuk ve pul detaylarıyla zenginleştirilmiş bu kazak tam size göre. Join Us markasının bu leopar desenli kazağı, zahmetsiz şıklık arayanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde bir ürün. Bu kazağı jeanler ile kombinleyerek daha rahat ve spor bir görünüm elde edebilir, dilerseniz deri ya da suni deri pantolon ve mini eteklerinizle kombinleyerek çok şık bir duruşa kavuşabilirsiniz.

Join Us markasının leopar desenli kazak modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Leopar desen, eteklere de çok yakışıyor

7

İddialı parçaları seviyor ve fazla çaba harcamadan şık görünmek istiyorsanız leopar desenli parçaları kombininize mutlaka eklemenizi öneririz. Gusto markasının bu leopar desenli şifon eteği hem asil hem şık bir görünüme sahip. Siyah bir büstiyer ve çizmelerle kombinleyebileceğiniz bu eteği ister iş ister sosyal hayatınızda rahatlıkla tercih edebilir ve her daim şık görünebilirsiniz. Ancak bu noktada belirtmemiz gereken bir detay var: Ürünü çamaşır makinesinde yıkamak yerine kuru temizlemeyi tercih etmelisiniz.

Gusto markasının siyah bel lastiğiyle de modern bir görünüme sahip olan bu şifon eteğini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

7. Suni kürklerle hem sıcaklığı hem şıklığı hissedin

8

Leopar desenli kıyafetler ile iddialı duruşunuzu vurgulamak istiyorsanız Sunydog markasının bu suni kürküne mutlaka bakmanızı öneririz. Yumuşacık dokusu ile konfor vadeden bu leopar desenli palto, kıvrık yakası sayesinde de son derece modern bir tasarıma sahip. Neredeyse her kombininize uyum sağlayabilecek bu parçayla en sade ve spor kıyafetlerinizi bile çok şık bir hale getirebilirsiniz. Öndeki gizli düğmeleri ilikleyerek kendinizi her an sıcacık hissedebilirsiniz.

Sunydog markasının leopar desenli suni kürk modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. İster elbise ister kazak olarak giyin

9

Leopar desenleri kombinlerinize dahil etmeyi seviyorsanız bu son derece kullanışlı kazak elbise modeli sizin için biçilmiş kaftan. Aimcoo markasının bu leopar desenli kazak elbisesini ister külotlu çoraplarınız ve çizmelerinizle kombinleyerek bir elbise gibi giyebilir ister dar bir pantolonun üzerinde tunik şeklinde tercih edebilirsiniz. %95 polyester ve %5 pamuktan üretilen bu kazağı çamaşır makinesinde maksimum 30 derecede yıkamanızda fayda olduğunu da belirtelim. Ardından ürünü asarak kurutmanız gerekir.

Aimcoo markasının leopar desenli kazak elbisesini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

9. Asil ve şık bir duruşa var mısınız?

10

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kombininize ekleyeceğiniz tek bir parçayla zarif ve şık bir görünüme kavuşmak istiyorsanız Mizalle markasının bu zebra desenli bluzuna mutlaka bakmanızı öneririz. Belindeki kuşak detayıyla vücut hatlarınızı ortaya çıkaracak bu parçayı gömlek olarak da kullanabileceğiniz gibi içine giyeceğiniz balıkçı yaka bir bluz ile tamamlayarak kimono olarak da tercih edebilirsiniz. Kumaş pantolonlarınızın yanı sıra siyah skinny jeanlerinizle de çok şık duracak bu zebra desenli bluzu hem günlük hem şık kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Mizalle markasının zebra desenli bluzunu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Her ortama ayak uyduran pelüş ceketler

11

Her ortama uyum sağlayan suni kürkleri seviyor ve zamansız zebra deseninden hoşlanıyorsanız Quzu markasının bu suni kürk ceketi sizin için harika bir seçim olabilir. Hem spor hem şık kombinlerle çok yakışacak bir tasarıma sahip olan bu suni kürk ceket, aynı zamanda soğuk havalarda sıcacık kalmanızı sağlar. Yumuşacık dokusuyla içinde çok rahat hissedeceğiniz bu ceketle zahmetsiz şıklığın ve konforun keyfini çıkarabilirsiniz. Quzu markasının bu suni kürk ceketini çamaşır makinesinde 30 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabilir ve düşük ısıda ütüleyebilirsiniz. Elbette dilerseniz bu suni kürk ceketin temizliği için kuru temizlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Quzu markasının zebra desenli suni kürk ceketini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni makyaj malzemelerine fazla para harcamaya son!Yeni makyaj malzemelerine fazla para harcamaya son!
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Kurtulmak o kadar da zor değil! Vücutta biriken stresi atmak için...Kurtulmak o kadar da zor değil! Vücutta biriken stresi atmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları

Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları

Hepsi çok rahat ve ortopedik! Evde...

Hepsi çok rahat ve ortopedik! Evde...

Cesur trendleri sevenler bu kombin önerileri sizin için!

Cesur trendleri sevenler bu kombin önerileri sizin için!

Son trend! Bu parçaları hem kayakta hem şehirde giyebilirsiniz

Son trend! Bu parçaları hem kayakta hem şehirde giyebilirsiniz

Çarpıcı bakışlar için bu ürünler kurtarıcı olacak

Çarpıcı bakışlar için bu ürünler kurtarıcı olacak

Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak öneriler

Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak öneriler

Tümünü Gör
Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak öneriler

Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak öneriler

Odaları daha aydınlık göstermek için...

Odaları daha aydınlık göstermek için...

Siyah-kırmızı ikilisini en iyi şekilde yansıtan kombin önerileri

Siyah-kırmızı ikilisini en iyi şekilde yansıtan kombin önerileri

Arkadaşına farklı hediye arayanlar için kalimba modelleri

Arkadaşına farklı hediye arayanlar için kalimba modelleri

Yeni yıla kuğu gibi girmek isteyenler için eksiksiz kombin önerileri

Yeni yıla kuğu gibi girmek isteyenler için eksiksiz kombin önerileri

İmzanıza ve takım elbisenize yakışacak en iyi dolma kalemler

İmzanıza ve takım elbisenize yakışacak en iyi dolma kalemler

Tümünü Gör
İmzanıza ve takım elbisenize yakışacak en iyi dolma kalemler

İmzanıza ve takım elbisenize yakışacak en iyi dolma kalemler

Bebeğinizin ilk adımında yanında olacak en iyi ayakkabı modelleri

Bebeğinizin ilk adımında yanında olacak en iyi ayakkabı modelleri

Eğlenceli aktivitelerin vazgeçilmezi! En iyi paten modelleri

Eğlenceli aktivitelerin vazgeçilmezi! En iyi paten modelleri

Mutfağınıza şıklık katacak dokunuş!

Mutfağınıza şıklık katacak dokunuş!

Çamaşırlar yeni gibi görünsün istiyorsanız ...

Çamaşırlar yeni gibi görünsün istiyorsanız ...

Ünlülerin sırrı! Cildinizin pürüzsüz olması için...

Ünlülerin sırrı! Cildinizin pürüzsüz olması için...

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları

Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları

Hepsi çok rahat ve ortopedik! Evde...

Hepsi çok rahat ve ortopedik! Evde...

Cesur trendleri sevenler bu kombin önerileri sizin için!

Cesur trendleri sevenler bu kombin önerileri sizin için!

Son trend! Bu parçaları hem kayakta hem şehirde giyebilirsiniz

Son trend! Bu parçaları hem kayakta hem şehirde giyebilirsiniz

Çarpıcı bakışlar için bu ürünler kurtarıcı olacak

Çarpıcı bakışlar için bu ürünler kurtarıcı olacak

Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak öneriler

Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak öneriler

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.