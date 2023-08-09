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  4. Zammı reddedip evi boşaltmayan kiracı bir anda cinsel içerikli mesajlar almaya başladı! "Uygunsuz fotoğraflar gönderdi, evden dışarı çıkamıyorum"

Zammı reddedip evi boşaltmayan kiracı bir anda cinsel içerikli mesajlar almaya başladı! "Uygunsuz fotoğraflar gönderdi, evden dışarı çıkamıyorum"

09.08.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı Saliha Sak (31) ev sahibinin istediği zammı kabul etmeyince yurt dışı kaynaklı birçok numaradan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar almaya başladı. Sak, ev sahibinin kendisine "Seni mahallede rezil edeceğim, öldüreceğim" dediğini dile getirdi. Çirkin mesajların evden çıkması için gönderildiğini öne süren Sak ev sahibinden şikayetçi oldu. Almanya'da yaşadığını söyleyen ev sahibinden açıklama geldi.

Zammı reddedip evi boşaltmayan kiracı bir anda cinsel içerikli mesajlar almaya başladı! "Uygunsuz fotoğraflar gönderdi, evden dışarı çıkamıyorum"

Kiracı - ev sahibi anlaşmazlığının yaşanmadığı gün neredeyse geçmiyor. Mersin'de yaşayan Saliha Ak'ın ev sahibi de depremden önce 2 bin TL olan kirayı 7 bin TL'ye çıkardı. Zammı kabul etmeyen Sak, evden çıkmayı da reddetti. Şimdi ise evden çıkmaya korkar hale geldi çünkü telefonuna tehdit ve cinsel içerikli mesajlar yağıyor. Almanya'da yaşadığını belirten ev sahibine DHA iddiaları sordu.

"GİDECEK YERİM YOK, KONTRATA GÖRE HAREKET EDECEĞİM"

Toroslar ilçesinde, oğluyla birlikte yaşayan Saliha Sak, ocak ayında, aylık 2 bin liraya anlaşarak, ev kiraladı. İddiaya göre, 2 yıllık kontratı olan Sak'ın ev sahibi S.H., kirayı 7 bine yükseltmek istedi. Sak, bu rakamı kabul etmedi. Bunun üzerine S.H., kiracısından evini boşaltmasını istedi. Sak ise gidecek yerinin olmadığını, bu nedenle kontrata göre hareket edeceğini belirterek, evi boşaltmayacağını söyledi. Bu gelişmelerin üzerine Sak'ın cep telefonuna farklı numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. Sak, suç duyurusunda bulundu.

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"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, UYGUNSUZ FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Yaşadıklarını anlatan Sak, “Eve ocak ayında girdim. Depremden hemen sonra ev sahibi kira artışı yapmak istediğini söyledi. Ben de sözleşme prosedürlerine göre hareket edeceğimi ve istediği 7 bin TL’yi ödeyemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit etmeye başladı. ‘Seni mahallede rezil edeceğim, öldüreceğim’ gibi ifadeler kullandı, mesajlar gönderdi. Karakola gidip şikayetçi oldum, ifade verdim. Ancak hiçbir sonuç elde edemedim. Aradan 1 ay geçti telefondan yine mesajlar yazdı. Ölümle tehdit etti, uygunsuz fotoğraf gönderdi. Yine karakola gidip şikayetçi oldum ancak ertesi gün yine tehdit mesajları devam etti. Hala tehdit mesajları alıyorum. Ben her gün mü karakola gideceğim? Şu an can güvenliğim tehlike altında. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu adam bu mesajları göndermeye devam ediyor ve hakkında hiçbir işlem başlatılmıyor” dedi.

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Evden dışarı çıkmaya bile korktuğunu söyleyen Sak, “Gece evimde rahat uyuyamıyorum, dışarı çıkmaya korkuyorum. Zaten çalışmıyorum, sosyal yardımlarla geçimimi sağlıyorum. Aldığım o yardımı da kiraya veriyorum. Oğlumla evde yalnız yaşıyorum, korkuyorum. Hayatımın bir şarjöre bağlı olduğunu söylüyor. Bunu eyleme dönüştürmemiş ama yapacak potansiyeli var demek ki. Şikayette bulunmama rağmen aylardır tehdit mesajları devam ediyor. Gece ses duyduğumda acaba geldi mi diye korkuya kapılıyorum, oğlum da benim gibi korkuyor. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

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EV SAHİBİ: BEN GÖNDERMEDİM

DHA muhabirinin ulaştığı ev sahibi S.H. ise Sak'a mesaj gönderenin kendisi olmadığını belirterek, iddiaları reddetti.

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(DHA)

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Kiracı ev sahibi

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