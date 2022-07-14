15 Temmuz programına davet edilmedi! İmamoğlu: Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketi sırasında tatilde olduğu için yapılan eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, yarın Fatih Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz programıyla ilgili konuştu.

"BURADA KENDİLERİNİ BEKLİYOR OLACAĞIM"

İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanının Saraçhane’de bir toplantı yapma kararını ilanlardan gördüm. Bana henüz davet edilme nezaketinde bulunulmadı. Dolayısıyla ben davet edilmedim. Ben Cumhurbaşkanını defalarca Saraçhane’ye davet ettim. Muhtemelen gelemediği için bunu başka bir vesileyle yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Ben de acaba Saraçhane’ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane’ye uğrar mı diye davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi, çayımızı içmesini diliyorum. 15 Temmuz gibi günleri tekrar yaşamamayı milletimiz adına temenni ediyorum."

Kaynak: İHA

