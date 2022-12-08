2022 senesinin en güçlü ve en iyi donanımlı laptopları ve markaları

Laptoplar; internette vakit geçirmek, iş programlarını kullanmak, ders çalışmak, oyun oynamak ve film izlemek gibi birçok farklı aktivite için tercih ediliyor. Özellikle sürekli seyahat eden ve bilgisayarını yanında taşıması gereken kişilere laptop modelleri öneriliyor. Laptop seçimi söz konusu olduğunda ürünün markası, boyutu, ekran tipi, kullanım amacı, malzeme kalitesi, pil süresi ve donanımı gibi konulara ekstra özen göstermek gerekiyor. Hazırsanız her bütçeye uygun, en kaliteli laptop marka ve modellerini incelemeye başlayalım!

1. Fiyat performans ürünü arayanlara: Acer Aspire 3 A315-56 15,6 inç Full HD Dizüstü Bilgisayar

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Acer Aspire 3 A315-56 15,6 inç Full HD Dizüstü Bilgisayar, uygun fiyatı ve performans odaklı donanımı sayesinde bütçesi kısıtlı olanlar için en iyi laptop modelinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Düz siyah rengiyle hem ev hem ofis için ideal bir görünüm sunuyor. İnce bir çerçeveden oluştuğu için notebook çantalarında az yer kaplıyor. 10. Nesil Intel Core i3 işlemcisiyle optimum hız sağlayan model, iş programlarından ödev yapmaya birçok iş için kullanılabiliyor. Full HD çözünürlük sunarak film ve dizi izlemeyi daha keyifli hâle dönüştürüyor. Göz yorgunluğunu azaltan teknolojileri desteklemesiyle de takdir kazanıyor.

2. En kalitelisini isteyenlere: Apple MacBook Pro Laptop M2 Çipli 2022

"En iyi laptop markası hangisi?" sorusu sorulduğunda öne çıkan Apple, tercihi her zaman yüksek hız ve kalite olanları Apple MacBook Pro Laptop M2 Çipli 2022 modeliyle buluşturuyor. Yeni nesil 8 çekirdekli işlemcisi ve 10 çekirdekli ekran kartıyla muhteşem bir performans sergileyen model, hızlı bilgisayar kullanmayı sevenleri mutlu ediyor. Güçlü ve verimli donanımı sayesinde 20 saat boyunca şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Böylece priz bulunmayan ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Aktif soğutma sistemiyle yoğun kullanımlarda bile performans kaybı yaşatmıyor. 13,3 inç boyutuyla kolay taşınıyor ve kaliteli kamerasıyla online görüşmelerde avantaj yaratıyor.

3. 2022 yılına özel: Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN095 Ryzen 7 6800H 16 GB RAM RTX3060 15,6 inç Full HD 144 Hz Laptop

Asus, 2022 yılında da kaliteli birçok laptop modeline imzasını attı. Animeden ilham alınarak 2022 yılına özel tasarlanan Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN095 Ryzen 7 6800H 16 GB RAM RTX3060 15,6 inç Full HD 144 Hz Laptop, modern görünümü ve etkileyici özellikleriyle oyuncuların ilgisini cezbediyor. İnceltilmiş kenar çerçeveleriyle oyunlara odaklanmayı kolaylaştırarak hoş bir atmosfer sağlıyor. 16 GB RAM ve Ryzen 7 işlemcisiyle ışık hızında kullanım sunuyor. Kaliteli klavye tuşlarına ve RGB aydınlatmaya sahip olması da cabası!

4. Hızlıca şarj edin: Dell Inspiron 15 3511 i5-1135G7 8 GB RAM 256 GB SSD 15,6 inç Full HD Laptop

Günlük kullanımda fark yaratacak Dell Inspiron 15 3511 i5-1135G7 8 GB RAM 256 GB SSD 15,6 inç Full HD Laptop modeliyle merak uyandırıyor. Intel i5 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD sayesinde yüksek hız sunuyor. ExpressCharge özelliğiyle sadece 60 dakikada pilin %80'ini şarj ediyor. Böylece zamanı değerli olanlara muazzam bir avantaj yaratıyor. Yerleşik HD web kamerasıyla takdir toplayan model, online konferanslarda görüntünün net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Laptopun bir diğer özelliği de çevre dostu materyallerle üretilmesi.

5. Güçlü donanım: Monster Tulpar T7 V20.5 Intel Core i7-12700H 16 GB RAM 500 GB SSD 6 GB RTX3060 FreeDOS 17,3 inç Full HD 144 Hz Oyun Bilgisayarı

Dizüstü bilgisayar satın alırken önceliği performans ve güçlü donanım olanların mutlaka göz atması gereken Monster Tulpar T7 V20.5 Intel Core i7-12700H 16 GB RAM 500 GB SSD 6 GB RTX3060 FreeDOS 17,3 inç Full HD 144 Hz Oyun Bilgisayarı, nefes kesici bir oyun deneyimi vadediyor. 12. Nesil Intel i7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB ekran kartıyla son çıkan oyunları en yüksek kalitede ve tam performansla çalıştırıyor. 17,3 inç boyutunda full HD laptop arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 144 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla hem oyun oynarken hem film izlerken akıcı görsellik sağlıyor.

6. İhtiyacınız olan tüm özellikler için: Lenovo Legion 5 15,6 inç Full HD Dizüstü Bilgisayar

En iyi beş laptop markası içinde bulunan Lenovo ile karşınızdayız! Lenovo Legion 5 15,6 inç Full HD Dizüstü Bilgisayar hem oyun oynamak hem iş programlarını etkin şekilde kullanmak için tercih ediliyor. Akıllı hava girişi ve dört kanallı egzoz sistemiyle yoğun kullanımda bile ısınma yaşatmıyor. Ayrıca akıllı soğutma sisteminin son derece sessiz çalışması, gürültüden hoşlanmayanların yüzlerini gülümsetiyor. Full HD çözünürlük ve 165 Hz'ye çıkan ekran yenileme hızıyla seyir keyfini doruk noktaya taşıyor. İnce çerçeveleri ve sade tasarımıyla beğeni kazanan model, RGB aydınlatmasıyla da muhteşem bir ambiyans yaratıyor.

7. Şık tasarımıyla beğenileri kazanan: MSI KATANA GF76 12UC-059XTR 17,3 Full HD 144 Hz Dizüstü Bilgisayar

Oyun için en iyi laptop marka sıralaması yapıldığında listedeki yerini alan MSI, uygun fiyata kaliteli bir oyun bilgisayarı almak isteyenlere MSI KATANA GF76 12UC-059XTR 17,3 Full HD 144 Hz Dizüstü Bilgisayar modelini sunuyor. Düz siyah rengi ve ince yapısıyla dikkat çeken model, oyuncu masalarına tarz kazandırıyor. 17,3 inç geniş ekranı ve full HD çözünürlüğüyle üst seviye görsellik ortaya koyan laptop, 144 Hz ekran yenileme hızıyla da takdir kazanıyor. Kaliteli web kamerasıyla yayın açan ve online görüşmelere katılanlara fayda sağlıyor. Nvidia GeForce RTX3050 ekran kartı ve Intel Core i7 işlemcisiyle oyunculardan geçer not alıyor.

8. Her yerde yanınızda: HP Victus Gaming 15 Full HD 15,6 inç 144 Hz Dizüstü Bilgisayar

Şık ve zarif tasarımıyla görenleri âdeta büyüleyen HP Victus Gaming 15 Full HD 15,6 inç 144 Hz Dizüstü Bilgisayar, hafif bir oyuncu dizüstü bilgisayarı arayanlara tavsiye ediliyor. AMD Ryzen 5 işlemci kullanan model, 16 GB RAM ve 512 GB SSD sayesinde önceliği hız olanları memnun ediyor. Ekran kısmında ince bir çerçeve kullandığı için izlenen filme ya da oynanan oyuna odaklanmayı kolaylaştırıyor. 15.6 inç boyutu, full HD görüntü kalitesi ve 144 Hz ekran yenileme hızıyla üst düzey ekran deneyimi vadediyor.

9. Çantanızda kolayca taşıyın: HUAWEI MateBook D15 i5 1135G7 8 GB RAM 256 GB SSD Notebook

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Sıklıkla seyahat eden ve yanında taşıyabileceği kaliteli bir laptop satın almak isteyenlere tavsiye edilen HUAWEI MateBook D15 i5 1135G7 8 GB RAM 256 GB SSD Notebook, en kaliteli laptop markaları arasında bulunan Huawei'nin kalitesini bütünüyle yansıtıyor. Sadece 2,44 kg ağırlığında olduğu için yük oluşturmadan taşınıyor. 11. Nesil Intel Core i5 işlemci kullanan MateBook, 8 GB RAM ve 256 GB SSD sayesinde nefes kesici hız sunuyor. Modelin en önemli özelliği, güç düğmesinde yerleşik parmak izi tarayıcısına sahip olması. Böylece önemli veriler her zaman güvende kalıyor.

10. Yüksek performansı keşfedin: Casper Excalibur G900.1160-BV60X-B i7 11600H 16 GB RAM 500 GB SSD RTX3060 15.6 inç Full HD Laptop

Casper Excalibur G900.1160-BV60X-B i7 11600H 16 GB RAM 500 GB SSD RTX3060 15.6 inç Full HD Laptop, en kaliteli laptop markaları arasında önemli bir yeri olan Casper'ın başarılı modellerinden. Laptop, etkileyici tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor. RGB aydınlatma özelliği bulunan model, oyunculara en sevdikleri renklere sahip ışıklandırmayı seçme imkânı tanıyor. Nvidia GeForce RTX3060 ve Intel Core i7 işlemcisiyle hızlı ve kaliteli bir oyun deneyimi yaşatıyor. 16 GB RAM sayesinde çoklu görevlerin altından başarıyla kalkıyor. 500 GB SSD'ye sahip olması da cabası!

11. Oyun keyfiniz yarıda kalmasın: ACER Nitro AN515-57 Intel i5 8 GB RAM 512 GB SSD RTX 3050 15,6 inç 144 Hz Full HD Laptop

Oyun oynamak için Acer marka laptop arayanların kaçırmaması gereken ACER Nitro AN515-57 Intel i5 8 GB RAM 512 GB SSD RTX 3050 15,6 inç 144 Hz Full HD Laptop, birbirinden etkileyici özellikleriyle oyunculara yüksek performanslı oyun keyfi yaşatıyor. Modelin en önemli özelliği, Acer CoolBoost teknolojisiyle üst seviye soğutma yapması. Böylece en yüksek grafikli oyunlarda bile ısınma sorunu yaşanmadan kesintisiz bir oyun deneyimi elde ediliyor. Ayrıca NitroSense yazılımıyla ürünün ısı durumu ve fan dönüş hızı gibi ayrıntılar kolayca takip ediliyor.

12. Kaliteli oyun deneyimi: MSI NB RAIDER GE77HX 12UHS-042TR i7 RTX3080TI 16 GB RAM 17,3 inç Dizüstü Bilgisayar

Sıra dışı tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakan MSI NB RAIDER GE77HX 12UHS-042TR i7 RTX3080TI 16 GB RAM 17,3 inç Dizüstü Bilgisayar, etkileyici tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle de adından söz ettiriyor. Nvidia Geforce RTX3080TI ekran kartı ve Intel Core i7 işlemcisiyle yüksek performans sergiliyor. İnceltilmiş çerçeveleriyle zarif tasarım ortaya koyan model, full HD görüntü kalitesi ve 240 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla görselliği arşa çıkarıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de 2 TB SSD sayesinde yüksek hızlı bilgisayar kullanımı sağlaması ve geniş depolama alanı sunması!

13. Kesintisiz güç: HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar

Hangi laptop modelini satın alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir seçenek olan HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar, HP markasının en iyi laptop modelleri arasında yer alıyor. Model, uygun fiyatı ve kullanıcı dostu özellikleriyle bütçesi kısıtlı olanlara da sıklıkla tavsiye ediliyor. Yüksek pil ömrüyle priz bulunmayan ortamlarda da uzun süre kullanım imkânı tanıyor. Full HD çözünürlüğüyle film ve oyunlarda kristal netliğinde görsellik sunuyor. 144 Hz ekran yenileme hızı ve Nvidia G-Sync özelliği sayesinde görüntü bozulmalarına izin vermiyor.