23 Nisan’ı bayraklarla taçlandırın! Süslemelerde kullanabileceğiniz Türk bayrağı temalı ürünler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala kutlama hazırlıklarını tamamlamanın zamanı geldi! Evinizi, okulunuzu veya sınıfınızı süslemek için aradığınız her türlü süslemeyi bu içeriğimize kolaylıkla bulabilirsiniz. Renkli bayraklardan yaratıcı balonlara kadar her ihtiyaca uygun süslemelerle dolu listemizle bu özel günü çocuklar için unutulmaz kılabilirsiniz.

23 Nisan süslemelerinde hangi ürünler tercih edilir?

23 Nisan süslemeleri yapılırken genellikle ay yıldızlı ve Atatürk temalı bayraklar, balonlar, flamalar ve rozetlerler kullanılır. Bunun yanında süslediğiniz odayı daha canlı gösterecek çeşitli renk ve tasarımlardaki parti süsleri de 23 Nisan'da tercih ediliyor. Ay ve yıldızlı sarkıt süsler, Türk bayrağı ve 23 Nisan'ı kutlayan balonlar ve yelpaze süslerle ilgi çekici bir ortam yaratmak oldukça kolay. Ay yıldız, Atatürk ve çocukların yer aldığı kağıttan, kumaştan ve el işi kağıdı gibi farklı malzemelerden üretilen süslemeler ise milli bayram coşkusunu artırmanın başka bir yolu. Bunun için sizlere 23 Nisan'da kullanılan başlıca süsleme çeşitlerini sıraladık:

Çıtalı Türk bayrağı

Farklı boyutlarda ve kumaş alternatiflerinin olduğu çıtalı bayraklar, çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamalarını sağlayan başlıca süsleme seçenekleri arasında yer alıyor.

Atatürk baskılı ipli bayrak

23 Nisan'ın anlamını en güzel şekilde ifade eden diğer bir süsleme ise ipli Atatürklü bayraklarıdır. Farklı boyut ve adette bulunan bu bayrakları duvarlara, kapı girişlerine ve pencerelere asabilirsiniz.

23 Nisan yazılı bayrak

Süslediğiniz odanın daha canlı görünmesini sağlayan 23 Nisan yazılı bayrakları tavandan sarkıtarak veya duvarlara yapıştırarak evleri ve sınıfları renklendirebilirsiniz.

Ay yıldızlı balon

Ay yıldızlı balonlar 23 Nisan coşkusunu en güzel şekilde yansıtan bir diğer süsleme çeşidi. Farklı renk ve boyutta bulabileceğiniz ay yıldızlı balonlarla evdeki veya sınıftaki bayram coşkusunu artırabilirsiniz.

23 Nisan baskılı balon

23 Nisan baskılı balonlar, süslediğiniz yerleri anında canlandıracak bir süsleme türü. Üzerinde Türk bayrağı, Atatürk, yaşasın 23 Nisan yazılı balonlar ile bayram kutlamalarına renk katabilir ve 23 Nisan'ın anlamını vurgulayabilirsiniz.

Gösteri ponponu

Çocukların çok sevdiği ponponlar özellikle de gösteri ve 23 Nisan kutlamalarını daha da eğlenceli kılıyor. Kırmızı, beyaz, gümüş ve daha pek çok farklı rengini bulabileceğiniz ponponlar, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

23 Nisan temalı duvar süsü

Üzerinde "23 Nisan Kutlu Olsun" yazılarının ya da Türk bayrağı ve Atatürk baskısının bulunduğu duvar süsüyle çocukların süsleme yaparken hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Farklı boyutlarda ve renklerde bulabileceğiniz duvar süsleriyle evinizdeki ve sınıflardaki bayram atmosferini ikiye katlayabilirsiniz.

Atatürk rozeti

Atatürk'ün portresini taşıyan rozetler 23 Nisan'ın anlamını ve önemini vurgulamak oldukça etkili bir yol. Ailenizle ya da sınıf arkadaşlarınızla birlikte takacağınız rozetler kutlamalarda birlik ve beraberlik duygusunu artırmanıza yardımcı olur.

Bonus: Kendi süslemelerinizi hazırlamak

Çocuklar ile birlikte kırmızı ve beyaz renkteki el işi kağıdı, fon kartonu ve kumaş gibi farklı malzemeler kullanarak kendi 23 Nisan süslemelerinizi oluşturabilirsiniz. Kendinizin tasarladığı Türk bayraklı ya da Atatürk fotoğraflı süslemeleri kullanarak çocuklarla odalarınızı ya da sınıfları süsleyebilirsiniz.

1. Bayram coşkusunu evlere taşıyan: Vagonik Türk Bayrağı (100x150 Cm)

Vagonik markasının Türk Bayrağı, 1. sınıf dayanıklı Alpaka veya Raşel kumaşından üretilmesi sayesinde dış hava koşullarına karşı son derece dayanıklı. Yıkanabilir ve ütülenebilir olan bayrak, kenarlarında bulunan bağlama ipleri sayesinde kolayca asılabiliyor. Evlerde, iş yerlerinde, balkonlarda veya okullarda kullanıma uygun olan 100x150x0.01 cm boyutlarındaki bayrak, 260 gram ağırlığa sahip.

2. Dayanıklı tasarım: Exizticaret Çıtalı Türk Bayrağı (100 Adet)

Exizticaret'in sunduğu çıtalı Türk bayrağı 100% polyester kumaştan üretiliyor. 12 cm genişliğinde ve 22 cm boyunda olan orta boy çıtalı bayrak setinin içerisinde 100 adet ürün bulunuyor. Evde, iş yerinde, okulda ya da özel etkinliklerde kullanabileceğiniz çıtalı bayrak, çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamalarını sağlayan mükemmel bir seçenek.

3. Kutlamaları renklendiren: MFM Parti Atatürk Baskılı Üçgen Bayrak (10 Adet)

MFM Parti markasının Atatürk baskılı bayrağı 23 Nisan kutlamalarına anlam katmak için ideal bir seçenektir. On bayraktan oluşan set istenilen herhangi bir yere kolayca bağlanabilir veya yapıştırılabilir. Atatürk'ün sembolik portresiyle süslenmiş olan bayraklar, özgün tasarımı ve kullanım kolaylığıyla avantaj sağlar. Flema şeklindeki bayraklar, dayanıklı ve uzun ömürlü olduğundan ürünü pek çok etkinlikte rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. İster ev isterseniz de okul süslemelerinde: Kikajoy 23 Nisan Baskılı Balon (100 Adet)

Üzerinde Türk bayrağı, "Yaşasın 23 Nisan", "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ve "23 Nisan" yazılarının bulunduğu balonlardan oluşan setin içerisinde 100 adet balon yer alıyor. Beyaz ve kırmızı renklerden oluşan set, 23 Nisan kutlamalarında çocukların süslemeler konusunda yardım edebileceği en kolay yollarından biri.

5. Herkesi birleştiren: Atatürk Resimli Rozet Seti (30 Adet)

Atatürk Resimli Rozet, Mustafa Kemal Atatürk'ün sembolik fotoğrafının yer aldığı özel bir aksesuar. Nikelajlı parlak yüzeyi pek çok giysiyle uyumlu bir şıklık sunuyor. Çapı 17 mm olan rozetlerin arka yüzü iğneli ve klipsli olup kolayca takılabiliyor. Atatürk'ün mirasını taşıyan ve onun ilkelerine bağlılığı ifade etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan rozetler, aynı zamanda kutlamalarda öğrencilerin beraber takması için de kullanılabilir.

6. Odanızı canlandırın: Event Party Store İpli Türk Bayrağı (50 Adet)

Event Party Store markasının ipli Türk bayrağı, 4 metrelik bir ipe sahip olup kağıt malzemeden üretiliyor. İpli bayraklar, 23 Nisan bayram kutlamalarında veya çeşitli etkinliklerde kullanmak için harika bir alternatif. Paket içeriğinde 50 adet bayrak bulunuyor. Kırmızı zemin üzerindeki ay yıldız motifini taşıyan bayraklar, 6x10 cm boyutlarındadır.

7. Bayrama anlam katan: Generic Atatürk Baskılı Türk Bayrağı

Boyutları 70x105 cm olan Generic Atatürk Baskılı Türk Bayrağı, özel raşel kumaşı ve dijital baskı teknolojisiyle üretiliyor. Dayanıklı yapısıyla rüzgar ve yağmur gibi dış hava koşullarına karşı direnç gösterirken kolayca yıkanıp ütülenebilir özelliğiyle de pratik bir kullanım sunuyor. Evlerde, iş yerlerinde, balkonlarda ve direk bayrağı olarak kullanıma uygun olan bayrak, kenarlarında bağlama ipleri ve halkalarıyla kolayca monte edilebiliyor.

8. Evinizi renklendirin: MSticker 23 Nisan Sticker Seti (56 Parça)

MSticker 23 Nisan Sticker Seti, 56 parça figür içeriyor. Sette, 23 Nisan temasını taşıyan birbirinden renkli ve canlı figürler bulunuyor. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde tasarlanan stickerlar mat görünümlü malzeme üzerine baskıyla yapılıyor. Çocukların sağlığına zarar vermeyen GreenDuard Sertifikalı boyalar kullanılarak üretilen sticker seti, kapılar, camlar, dolaplar veya duvarlar gibi herhangi bir temiz ve pürüzsüz yüzeye kolayca yapıştırılabiliyor. Kendiliğinden yapışkanlı malzemesi sayesinde uygulama işleminin son derece kolay olduğu set, çocukların bayram coşkusunu ve mutluluğunu evlerinde veya okullarında doyasıya yaşamalarını sağlıyor.

9. Benzersiz bir parıltı: Gadpiparty Yıldız ve Ay Balon Süsleri (16 Adet)

Gadpiparty'nin Yıldız ve Ay Balon Süsleri, sadece 23 Nisan kutlamalarında değil herhangi bir etkinliğin atmosferini anında dönüştüren bir tasarıma sahip. Paket içeriğinde 16 adet bulunan altın renkli alüminyum folyo balonlar odanıza büyüleyici bir parlaklık sunuyor. Aile ve arkadaşlarlarınızla unutulmaz fotoğraflar çekilmenizi sağlayan ay yıldızlı balonlar; doğum günleri, partiler, düğünler ve yeni yıl kutlamaları gibi her türlü etkinlik için tekrar tekrar kullanılabilir. İç veya dış mekan dekorasyonları için uygun olan balonları, girişlerden duvarlara, yemek masalarına kadar her yere koyabilirsiniz.

10. Kutlamalarınıza eşsiz bir atmosfer katan: SüSLe Bebek ve Parti 23 Nisan Tavan Süsü (6 Adet)

23 Nisan kutlamalarında ve gösterilerinde kullanabileceğiniz tavan süsleri asıldığı zaman 70 cm yüksekliğinde oluyor. Üzeri yazılı, çift taraf baskılı parlak kuşe kağıtları ve 6 adet metalik karton helezonu paket içinden çıkan kılçıklar yardımı ile birleştirdikten sonra kapı, duvar, perde, masa arkası ve cam gibi bir çok yere iğne ile tutturabilir ya da bant ile yapıştırarak kutlama coşkusunu artırabilirsiniz. Ev, ofis ve okul gibi birçok alanı süsleyebileceğiniz setin içerisinde 2 adet papatya şekilli 17x17 cm süs, 2 adet balon şekilli 17x12 cm süs, 2 adet yıldız şekilli 16x16cm süs, 6 adet metalik karton helezon parça ve 6 adet plastik kılçık yer alıyor.

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