56 yaşındaki Salma Hayek botokssuz doğal yaşlanmanın sırrını açıkladı! Sabahları asla yapmadığı önemli adım...

Yaşlandıkça sağlığımız gibi cildimiz de değişim yaşıyor. Ciltte meydana gelen kırışıklıkları gidermek için yapılan botoks uygulamalarına olan talep giderek artıyor. Ancak yapılan yanlış botoks uygulamaları doğal görünümden oldukça uzaklaşmaya ve mimiklerin kaybolmasına neden olabiliyor. Olumlu Bak'ın içeriğinde 56 yaşındaki güzel oyuncu Salma Hayek botoks yaptırmadan sağladığı zarif ve doğal yaşlanma tüyolarını paylaşıldı.

HAYEK GÜZELLİK BAKIMLARINI BÜYÜKANNESİNDEN ÖĞRENDİ

Hayek'in büyükannesi, Paris'te eğitim görmüş ve hayatını "kadınları güzel tutmaya" adamış bir güzellik uzmanıydı . Hayek , “Sabahları asla yüzümü yıkamam, büyükannem bana geceleri cildimizin gün içinde kaybettiğimiz şeyleri geri kazandığını öğretti. Ayrıca gece çok iyi temizlenirsem uyandığımda neden kirli olsun ki?”

SÜREKLİ AKTİVİTE YAPIYOR

Her zaman hareket halinde olan ve yoğun bir programa sahip olan Meksikalı-Amerikalı aktris için her sıradan gün bolca aktivite ile dolu. Egzersiz yapmak için fazla zamanı yok, ancak Londra'da birlikte çalıştığı biri ona hareketi nasıl en üst düzeye çıkaracağını ve vücudunu her görevin bir antrenmana dönüşeceği şekilde nasıl tutacağını öğretti. Her hareketin farkındadır - dişlerini fırçalarken kollarını omuz hizasında tutar ve dizlerini değil poposunu kullanarak merdivenleri çıkar.

BOL BOL DANS EDİYOR

Hayek spor yapmaktan hoşlanmasa da dans etmeyi çok seviyor ve bu yüzden bunu rutinine dahil ediyor. Dahası, en sevdiği egzersiz yolu köpeklerini gezdirmek ve onlara eğitmenleri diyor.

SAÇLARINI BOYATMIYOR

Kıvırcık saçlarının vahşi ve özgür olmasına izin vermenin yanı sıra, Hayek buklelerini boyamıyor ve "doğal beyaz saçlarını" sergiliyor. Bir kere buna sabrı yok ve ikinci olarak “Gençliğimden geriye kalanları daha gençmişim gibi davranarak ve hayattan zevk almıyormuş gibi yaparak geçirmek istemiyorum” diyor.

10 DOLARLIK BİR KREM KULLANIYOR

Ana maddesi Tepezcohuite olan ve Meksika'da popüler olan kremayı övüyor. Sağlıklı cildin büyümesini yeniler ve teşvik eder ve öncelikle yanıkları tedavi etmek için kullanılır. “İşte bu yüzden botoksum yok, peelingim yok, dolgum yok. Ben sadece kremlerimi kullanıyorum.”

YEMEK YERKEN KENDİNİ KISITLAMIYOR

Aktris, kıvrımlarıyla gurur duyuyor ve "Diyet yapmayı sevmiyorum ve bunda iyi değilim" diye itiraf etti. Kendini ne zaman stresli hissetse, rahatlamak için yemeğe yöneldiğini itiraf ediyor. Dengeli bir diyete geri dönmek için meyve suyunu günlük rutinine dahil ediyor.

KEMİK SUYU İLE GENÇLİĞİNİ KORUYOR

Oyuncuya göre bu kadar genç görünmenin sırlarından biri de günde bir bardak bu mucizevi iksirden içmek. " Kolajenle dolu ve cildinizin, tırnaklarınızın ve saçınızın dokularının yeniden yapılandırılmasına yardımcı oluyor" diye paylaştı. Ayrıca Hayek'in sırt ağrıları için doğal bir tedavi bulmasına yardımcı oldu.