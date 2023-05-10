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63 yaşında giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"

10.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe sağlığımızda görülen değişimler gibi stilimiz de değişime uğruyor. Birçok kadın farkında olmasa da her geçen yıl tarzında değişiklikler yapıyor. Toplumun olgun kadınlara dayattığı mini etek, dekolte giyemezsiniz algısını yıkan 63 yaşındaki bir kadın TikTok'ta çeşitli iltifatlar aldı.

63 yaşında giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"

Sosyal medyada paylaşım yapan Callyn, 63 yaşındaki annesi Cathy'ye mini etek ve topuklu çizmeler giydirdi. Yaşına rağmen oldukça genç ve dinamik görünen Cathy, video boyunca çeşitli kombinler denedi. Videonun altına "Tanıdığım en seksi büyükanne" yorumu yapıldı. Callyn'in takipçileri, 63 yaşındaki Cathy için düşündüklerini paylaştı.

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TikTok'ta 50 yaş üstü kadınlar arasında büyüyen bir topluluk var. Birçok kadın kendilerine dayatılan güzellik algılarına karşı gelerek stili ve yaşamı hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

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Bir kadın yayınladığı videoda "60'ın üzerinde risk alan biri" olduğunu söyledi ve takipçilerine "büyük bir dönüm noktası, bu gece dışarı çıktım ve tahmin edin ne giymedim - sütyen!" diyerek tercih ettiği davranışları açıkladı.

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