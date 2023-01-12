HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 64/1-a-1 trafik cezası nedir? 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

64/1-a-1 trafik cezası nedir? 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte hem yayaların hem de sürücülerin uymaları gereken pek çok önemli kural bulunur. Bu kurallara özellikle sürücüler tarafından uyulmadığı zaman üzücü ve ciddi sonuçlara yol açabilen olaylar yaşanabilir. Sıklıkla araştırılan 64/1-a-1 trafik cezası da arabanın uzak ışıklarını olması gereken yerde yakılmamasıyla ilişkilidir. Erken ödeme indirimi kapsamında ödenebilen 64/1-a-1 trafik cezasının miktarı nedir?

64/1-a-1 trafik cezası nedir? 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin trafikte uymaları gereken kuralları ihmal etmeleri durumunda ceza aldıkları bilinir. Farklı kategorilere ayrılan trafik cezalarından biri de arabanın uzağı gösteren ışığını yakmayı ihmal etme durumu ile ilişkilidir. Bu ceza 64/1-a-1 maddesi olarak adlandırılır. Arabanın uzağı gösteren ışığını yakmayı unutma ya da ihmal etme durumunda ödenmesi gereken bu ceza erken ödeme indirimi kapsamında daha düşük bir miktarda yatırılabilir.

64/1-a-1 trafik cezası nedir?

Trafik cezaları farklı kategorilere ayrılır. Bu bağlamda hız limitinden emniyet kemeri takma zorunluluğuna varan farklı hususlara yönelik trafik cezaları vardır. Açıklaması en çok araştırılan trafik cezalarından biri de 64/1-a-1 olarak bilinir. 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gece arabanın uzak ışıklarını yakma kuralı ile ilişkilidir. Yani 64/1-a-1 trafik cezası, gece saatlerinde uzağı gösteren araba ışıklarının yakılması gereken yerlerde bu ışıkların kullanılmaması durumunda uygulanır. Dolayısıyla 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araba ışıklarını doğru bir şekilde kullanmama hatasıdır. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda gece seyir hâlindeyken, yeterince aydınlatılmamış yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması gerekir. Karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme hâlleri dâhil değildir.

İlginizi Çekebilir

30/1-b trafik cezası nedir?

30/1-b trafik cezası nedir?

 31/2 trafik cezası nedir?

31/2 trafik cezası nedir?

 53/2-c trafik cezası nedir?

53/2-c trafik cezası nedir?

 53/2-b trafik cezası nedir?

53/2-b trafik cezası nedir?

53/2-a trafik cezası nedir?

53/2-a trafik cezası nedir?

64/1-a-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

Her bir sürücü gündüz ve gece boyunca belli başlı trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Trafik kurallarına uymamak, ciddi sonuçlara yol açabilen bir hatadır. Dolayısıyla sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları dikkate almamaları durumunda ceza uygulanır. 64/1-a-1 trafik cezası da arabanın uzağı gösteren ışığını, yakması gereken yerlerde kapalı tutan hatalı sürücülere uygulanır. Bu tarz cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza dolaylı olarak araç sahibine iletilir.

64/1-a-1 trafik cezası tutarı nedir?

Trafikte arabanın uzağı gösteren ışığını gerekli yerlerde yakmayı unutan ya da ihmal eden sürücülere 64/1-a-1 cezası uygulanır. Bu doğrultuda "64/1-a-1 trafik cezası ne kadar?" sorusunun yanıtı da sıklıkla sorgulanır. Güncel olarak bilinen 64/1-a-1 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL'dir. Dolayısıyla sürücüler, arabanın uzağı gösteren ışığını yakmamaları durumunda bu cezayı aldıkları zaman, erken ödeme indirimi kapsamında ya da son ödeme tarihine kadar ödemelidir.

Trafik cezalarının erken ödeme indirimi ile %25 oranında indirimli olarak ödenmesi mümkündür. Arabanın uzağı gösteren ışığını yakmama cezası olan 64/1-a-1 de erken ödeme indirimi ile 436 TL'den daha düşük bir tutarda ödenebilir. 15 gün içerisinde bu cezayı yatıran kişiler, 436 TL yerine 327 TL ödemekle yükümlüdür.

İlginizi Çekebilir

53/1-a trafik cezası nedir?

53/1-a trafik cezası nedir?

52/1-d trafik cezası nedir?

52/1-d trafik cezası nedir?

 52/1-c trafik cezası nedir?

52/1-c trafik cezası nedir?

52/1-b trafik cezası nedir?

52/1-b trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...
Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldıBebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik ceza odeme trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Rüyasında gördü, tam 120 bin lira harcadı! 'Burası boş değil'

Rüyasında gördü, tam 120 bin lira harcadı! 'Burası boş değil'

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.