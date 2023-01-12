64/1-a-1 trafik cezası nedir? 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin trafikte uymaları gereken kuralları ihmal etmeleri durumunda ceza aldıkları bilinir. Farklı kategorilere ayrılan trafik cezalarından biri de arabanın uzağı gösteren ışığını yakmayı ihmal etme durumu ile ilişkilidir. Bu ceza 64/1-a-1 maddesi olarak adlandırılır. Arabanın uzağı gösteren ışığını yakmayı unutma ya da ihmal etme durumunda ödenmesi gereken bu ceza erken ödeme indirimi kapsamında daha düşük bir miktarda yatırılabilir.

64/1-a-1 trafik cezası nedir?

Trafik cezaları farklı kategorilere ayrılır. Bu bağlamda hız limitinden emniyet kemeri takma zorunluluğuna varan farklı hususlara yönelik trafik cezaları vardır. Açıklaması en çok araştırılan trafik cezalarından biri de 64/1-a-1 olarak bilinir. 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gece arabanın uzak ışıklarını yakma kuralı ile ilişkilidir. Yani 64/1-a-1 trafik cezası, gece saatlerinde uzağı gösteren araba ışıklarının yakılması gereken yerlerde bu ışıkların kullanılmaması durumunda uygulanır. Dolayısıyla 64/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araba ışıklarını doğru bir şekilde kullanmama hatasıdır. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda gece seyir hâlindeyken, yeterince aydınlatılmamış yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması gerekir. Karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme hâlleri dâhil değildir.

64/1-a-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

Her bir sürücü gündüz ve gece boyunca belli başlı trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Trafik kurallarına uymamak, ciddi sonuçlara yol açabilen bir hatadır. Dolayısıyla sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları dikkate almamaları durumunda ceza uygulanır. 64/1-a-1 trafik cezası da arabanın uzağı gösteren ışığını, yakması gereken yerlerde kapalı tutan hatalı sürücülere uygulanır. Bu tarz cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza dolaylı olarak araç sahibine iletilir.

64/1-a-1 trafik cezası tutarı nedir?

Trafikte arabanın uzağı gösteren ışığını gerekli yerlerde yakmayı unutan ya da ihmal eden sürücülere 64/1-a-1 cezası uygulanır. Bu doğrultuda "64/1-a-1 trafik cezası ne kadar?" sorusunun yanıtı da sıklıkla sorgulanır. Güncel olarak bilinen 64/1-a-1 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL'dir. Dolayısıyla sürücüler, arabanın uzağı gösteren ışığını yakmamaları durumunda bu cezayı aldıkları zaman, erken ödeme indirimi kapsamında ya da son ödeme tarihine kadar ödemelidir.

Trafik cezalarının erken ödeme indirimi ile %25 oranında indirimli olarak ödenmesi mümkündür. Arabanın uzağı gösteren ışığını yakmama cezası olan 64/1-a-1 de erken ödeme indirimi ile 436 TL'den daha düşük bir tutarda ödenebilir. 15 gün içerisinde bu cezayı yatıran kişiler, 436 TL yerine 327 TL ödemekle yükümlüdür.