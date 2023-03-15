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76 yaşındaki Cher botoks olmadan sağladığı yaşlılık karşıtı sırrını açıkladı! 10 yıldır aynı yöntemi uyguluyor...

15.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Cher, hem gençliğinde hem de mevcut yaşında başarılarının yanı sıra stiliyle de dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. 76 yaşındaki şarkıcı yaşına rağmen oldukça genç görünüyor. Cher, yaşlanma karşıtı bakımını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını paylaştı. Botoks olmadan yapılan bu bakım ile çok daha genç görünmek mümkün olabiliyor.

76 yaşındaki Cher botoks olmadan sağladığı yaşlılık karşıtı sırrını açıkladı! 10 yıldır aynı yöntemi uyguluyor...

Cher, başarıları ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden. Cher'in hayranları ünlü şarkıcının yaşam alışkanlıklarını ve güzellik sırlarını merak ediyor. 76 yaşındaki Cher, çeşitli estetik operasyonlar yaptırdığı itiraf etse de genç görünümünün ardında yatan sırrın sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve doğru cilt bakımı olduğunu gösteriyor.

YAŞLANMAYI YILLAR ÖNCE KABUL ETTİ

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Cher, 1982'de yılında Interview'e yaşlanma hakkında konuştu ve annesinin bilgeliği sayesinde kaçınılmaz olanı kabul etmeyi öğrendiğini söyledi. "Annem bir keresinde bana 'Biliyorsun, sen en güzel değilsin, en yetenekli değilsin. Her zaman en genç olmayacaksın ama sen özelsin ve bir şeyler var. Bu konu daha önemli'. dedi.

KAHVE VE KIRMIZI ET TÜKETMİYOR

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Ancak Cher, her zaman en genç olmayacağının kaçınılmazlığını kabul ederken, görünüşünü korumak için erken harekete geçerek Tabiat Ana'yı kendi oyununda yenmeye karar verdi. People'a, Forever Fit adlı kitabında detaylandırdığı aynı yaşlanma karşıtı yöntemleri her zaman kullandığını söyledi. "En önemli şey kendinize bir şans vermek. Sigarayı bırakıyorum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Asla kahve içmem, neredeyse hiç alkol içmem veya kırmızı et yemem, bu yüzden oyunun çok ilerisindeyim" dedi.

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Şarkıcı, Today ile daha sonra yaptığı bir röportajda sağlıklı bir yaşam tarzının önemini yineledi. "Egzersiz yapıyorum. Çikolatayı sevmem dışında diyetim oldukça iyi."

YILLARDIR AYNI REÇETEYİ KULLANIYOR

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Cher, cilt bakımıyla oyunun önüne geçmeye geldiğinde de kazara bir galibiyet aldı. Bunun nedeni, 1970'lerde yetişkin akne tedavisi olarak cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olduğu bilinen bir ürün olan Retin-A'nın kendisine reçete edilmiş olmasıydı. People'a "Dr. Arnold Klein ile kronik kistik akneyi tedavi etmek için Retin-A kullanmaya başladım ve 10 yıldır Retin-A reçetesi alıyorum" dedi.

HEM SİVİLCELER HEM DE YAŞLANMA ÜZERİNDE ETKİLİ

"Retin-A'nın işe yaradığını biliyorum. Sivilcelerimi kontrol etmek için kullandım. Ama öğrendiğim şey, son birkaç yıldır herkesin keşfettiği şey: Retin-A aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici bir ajan olarak da işlev görüyor."

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"İNSANLAR ONLARI MUTLU EDEN ŞEYİ YAPMALI"

Cher'in itiraf ettiği bazı estetik ameliyatlar arasında burun estetiği de var ve bunu onu daha mutlu edeceğini bildiği için yaptığını söylüyor. "İnsanlar onları mutlu eden şeyi yapmalı. Açıkçası, bir film ekranında 3 metrelik yüzümü yakın çekimlerde gördüğümde, beni gerçekten rahatsız ettiği için burnumu yaptırmak istedim" dedi.

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