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Sirtfood diyeti listesi örneği: Sirtüin diyeti nedir, nasıl yapılır, sirtfood içecek tarifi nedir?

01.11.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın en büyük problemlerinden biri de kilo sorunlarıdır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen insanlar sürekli bir arayış içindedir. Günümüzde bu problemlere çözüm üretmek üzere trend beslenme modelleri oluşturuluyor. Sirtfood diyet listesi son dönem oldukça popüler olan yağ yakımını hızlandıran bir diyet türüdür. Bu diyetin amacı kaloriyi kısıtlamak ve sirtüin proteininin aktivite olmasına yardımcı olan gıdaları tüketmektir. Sirtüin diyeti nedir, hangi yiyecekler yenir?

Sirtfood diyeti listesi örneği: Sirtüin diyeti nedir, nasıl yapılır, sirtfood içecek tarifi nedir?

İçindekiler

  • Sirtüin diyeti nedir?
  • Sirtfood diyeti nasıl yapılır?
  • Sirtfood içeceği nasıl yapılır?
  • Sirtfood diyeti örnek menü nedir?

Dünyaca ünlü ses sanatçılarının zaman zaman uyguladığı diyetlere bu kez de sirtfood diyeti eklendi. Vücut yapısına göre hazırlanan sirtfood diyeti listesi sayesinde kısa zamanda sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkün. Vücudu toksinlerden arındıran ve yağ yakımını hızlandıran sirtfood diyeti son günlerde en sevdiği kıyafetleri giyemeyenler için iyi bir diyet alternatifi olabilir. Bu diyet yönteminin amacı kaloriyi kısıtlamak aynı zamanda sirtüin ismindeki proteinin aktivite olmasına yardımcı olan gıdaları tüketmektir. Sirtüin proteini, vücuttaki sağlıklı hücrelerin çeşitli hastalıklar ve iltihaplanmalar durumunda ölmesini engeller. Orman meyveleri, saf bitter çikolata gibi besinler sirtüin içerdiği için diyette besinler arasında yer alır. Sirtfood diyetine başlamak isteyen kişiler öncelikle rutin sağlık kontrollerini yaptırmalıdır. Bir uzman desteği ile siyet programının yürütülmesi çok daha uygundur.

Sirtüin diyeti nedir?

Sirtüin diyetini, İngiltere’de spor salonunda çalışan iki beslenme uzmanının geliştirdiği söylenir. Sirtfood, Sirtuinler adı verilen ve hücresel sağlığın düzenlenmesini sağlayan bir protein grubudur. Bu proteinler hücrenin kendi içindeki homeostazını yani dengesini sağlar. Bu dengenin içinde metabolizma hızı, inflamasyon, hücre bölünmesi gibi konular vardır.

Sirtuinlerin kontrolü sayesinde insan sağlığı birçok yönden etkilenir. Bunlar içinde en önemlilerinden biri de kilo yönetimidir. Sirtfood diyeti listesi içine sirtuin proteinlerinin sentezini artıracak gıdalar beslenme programına dâhil edilir. Bu proteinlerin sentezinden sorumlu olan gen aktive edilir ve kilo yönetiminde etkisi olacağı ileri sürülür. Bu diyetin her geçen gün daha çok dikkat çekmesinin sebebi ise ünlü şarkıcı Adele’nin bu diyet yöntemiyle 22 kg verdiği iddiasıdır.

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Sirtfood diyeti nasıl yapılır?

Sirtfood diyeti toplamda 21 gün süren iki aşamadan meydana gelir. İlk aşama 7 gün, ikinci aşama da 14 gün sürer.

Sirtfood diyetinin birinci aşaması:

İlk 3 gün:

  • Gün içinde 3 kez olacak şekilde 2 ya da 3 saat aralıklarla sirtfood özel yeşil içeceği" içilir.
  • Gün içinde 1 kez, sirtfood besinleri de içeren bir ana öğün yapılır.
  • Sağlıklı bir kişinin gün içinde alması gereken enerji miktarı hemen hemen 900-1000 kcal arasında olmalıdır.

Sonraki 4 gün:

  • Gün içinde 2 defa olacak şekilde 2 ya da 3 saat aralıkla sirtfood özel yeşil içeceği içilir.
  • Gün içinde 2 defa olacak şekilde 2 ya da 3 saat aralıklarla sirtfood besinleri de diçeren ana öğünlere yer verilir.
  • Sağlıklı bir bireyin 4 günde toplam alması gereken enerji miktarı ise 1400-1500 kcal arasında değişir.

Sirtfood diyetinin ikinci aşaması:

Sirtfood diyetinin ikinci aşaması toplam 14 gün sürer. Gün içinde 3 ana öğün sirtfood yiyeceklerinin de yer verildiği menüler tüketilir. Bunlara ek olarak 1 öğün sirtfood yeşil içeceği içilir. Gün içinde 4-5 farklı sirtfood beslenme programına eklenir. Ana öğünlerde sadece Sirtuinleri artırdığı iddia edilen besinler tüketilmez. Tavuk, balık, kırmızı et, yumurta ve orman meyveleri ve diğer meyvelerin de bu diyette tüketilmesinde sakınca görülmez. Ancak bu gıdaları pişirirken Sirtfood grubu besinlerle zenginleştirmek daha uygun bulunur.

Sirtfood içeceği nasıl yapılır?

Sirtfood içeceği diyet programının olmazsa olmazıdır. Sirtfood özel yeşil içeceği tarifi için gerekli malzemeler:

  • 75 gr lahana
  • 30 gr roka
  • 5 gr maydanoz
  • 2 adet kereviz sapı
  • 1 adet fındık boyutunda zencefil
  • Bir adet yeşil elmanın yarısı
  • Limon
  • Yarım çay kaşığı kadar matcha yeşil çay

Matcha tozu ve limon haricinde tüm malzemeler, katı meyve sıkacağından geçirilir. Bardağa boşaltılan karışım üzerine yarım limon sıkılır. Son olarak matcha çayı eklenir, karıştırılır ve içilir.

Sirtfood diyeti örnek menü nedir?

Sirtfood diyeti listesi için sirtfood diyeti örnek menüsünden yararlanılabilir. Diyeti uygulayan kişiler 21 günlük periyotu tamamladıktan sonra diyeti aynı şekilde tekrarlayabilir. Diyet listesini uygulamaya geçmeden önce mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Sirtfood diyeti örnek menü:

Kahvaltı

  • Sebzeli omlet 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanır.
  • 2 adet ceviz
  • Tercihe göre maydanoz ya da roka
  • 1 dilim karabuğday ekmeği

Ara Öğün

  • 2 parça saf bitter çikolata
  • Sütsüz 1 fincan filtre kahve

Öğlen

  • 4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
  • 1 kırmızı soğanın yarısı, kırmızı hindiba, roka ya da maydanoz ile yapılmış salata
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Ara Öğün

  • 1 bardak sirtfood içeceği

Akşam

  • 100 gram kadar ızgara ya da haşlanmış soğan ve zerdeçallı kırmızı ya da beyaz et
  • Bol bol roka ya da maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 kadeh kırmızı şarap
  • Ara öğün
  • 2 tane hurma

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