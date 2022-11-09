A1 sınıfı ehliyet hangi araçları, kaç CC motor kullanır? A1 sınıfı sürücü belgesi ehliyeti kaç yaşında alınır, şartlar neler?

Ehliyet alırken kurallar gereğince belirli bir yaşın doldurulması şarttır ve bu yaş sınırı ehliyet sınıflarına göre farklıdır. Bu farklılığın sebebi aracın motor hacmi ve araçların cinsidir. Araç cinslerine göre tüm şartlar farklılık gösterir. Motor cinsi araçları kullanabilmek için kişinin A grubuna dâhil olan sınıflara başvurması gerekir. A sınıfı kendi içinde A1-A2-A olarak ayrılır. Bu sınıflandırma motorun hacmine yani CC'sine göre yapılır. CC'ler de kendi içinde max 125 CC, max 599 CC ve 600 CC üstü olarak farklılık gösterir. Motorun hacmine göre ehliyet sınıfı ve şartları da farklılık gösterir.

A1 sınıfı ehliyet nedir?

Ehliyet alabilmek için gerekli şartlar mevcuttur. Alınmak istenen ehliyetin genel şartları sağlandıktan sonra ehliyet kursuna kayıt olunması gerekir. Kursa kayıt olduktan sonra teorik ve direksiyon sınavını geçen kişiler ehliyet almaya hak kazanır. Her ehliyet sınıfının kendine has şartları ve kriterleri bulunur. A1 sınıfı ehliyet de iki tekerli motorları kapsayan bir ehliyet sınıfıdır.

A1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılır?

A1 sınıfına dâhil olan motor grubu 2 tekerlekli olan ve gücü 11 kW'yi geçmeyen motorlardır. 3 tekerli motorlarda da gücü 15 kW'yi geçmeyen motorlar bulunur. Bu sınıfa dâhil olan motorların gücünün ağırlığına oranı 0,1 geçemez. A1 ehliyete sahip olan kişi sadece A1 ve M sınıfı kullanabilir.

A1 sınıfı ehliyet kaç CC motor kullanır?

A1 sınıfı ehliyete sahip olanlar maksimum 125 CC motosikletleri yasal olarak kullanabilirler. 2 tekerleğe sahip olan ve motor gücü olarak maksimum 11 kW olarak belirlenmiştir. 3 tekerleğe sahip olan araçların motor gücü ise 15 kW'dir. A1 ehliyeti sahip olan kişiler 125 CC motora kadar motor kullanabilir, 125 CC üstünü kullanamaz. 125 CC üstü kullanmak isteyen kişilerin A2 ehliyet sınıfına başvurması gerekir.

A1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

Ehliyet alabilmek için sürücü kursuna gidilmesi şarttır. Motor ehliyeti almak isteyen kişilerin parkur uygulamasına katılması gerekir. Uygulamalı ve yazılı sınavdan geçtikten hemen sonra A1 sınıfı ehliyete sahip olabilirsiniz. Şartların yerine getirilmesi ile ehliyetinizi kolaylıkla alabilirsiniz. Ehliyet sınıflarına göre yaş aralıkları da değişkenlik gösterir. A1 sınıfı ehliyet için 16 yaşın doldurulması gerekir.

A1 sınıfı ehliyet nasıl alınır?

A1 sınıfı ehliyeti alabilmek için kişi öncelikle 16 yaşını doldurmuş olmalıdır. 16 yaşını doldurmuş olan kişiler ehliyet için gerekli belgelerini edinip bir ehliyet kursuna yazılmalıdır. Ehliyet kursuna yazıldıktan sonra teorik derslere girer ve dersler bittikten sonra ülkede aynı anda gerçekleşen MTSK yazılı sınavına girer. Bu sınavdan yeterli puan alan kişiler direksiyon derslerine başlar.

Ehliyeti ilk defa alan kişiler için direksiyon kursu zorunludur. A1 ehliyet için direksiyon kursu iki aşamadan oluşur. İlk aşamada motor kullanarak parkur yapılır. Parkur slolomdan başlar ve devamında 8 çizilir. Daha sonrasında hızlanma, durma, yavaşlama ve ani fren alanı gibi çeşitli kısımlar bulunur. Bu parkur sabittir ve her yerde aynı parkur kullanılır. Parkur eğitiminden sonra sınavın yapılacağı güzergâha çıkılır. Direksiyon kursu bittikten sonra parkur ve güzergâhta sınava girilir. Kişi hem parkuru hem de güzergâhı başarıyla tamamlarsa A1 ehliyeti alabilir.

A1 sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

Ehliyet ücretleri ve sınavları da her sene değişkenlik gösterir. Sürücü kursu özelliklerine göre de fiyatlar değişkenlik gösterebilir. 2022 yılı için A1 sürücü kursu fiyatları 2000 TL'den başlamaktadır. Sınav giriş ücreti (yazılı+direksiyon) 280 TL'dir. A1 için belirlenen harç da 2022 yılında 705 TL olarak belirlenmiştir. A1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 2022 yılında toplamda 2990 TL civarı bir fiyat bulunur.