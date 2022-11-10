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A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kaç CC motor kullanabilir? A2 sınıfı ehliyet nedir, nasıl alınır ve şartları nelerdir?

10.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet alabilmek için belirli şartlar bulunur ve bu şartlar sınıflara göre değişir. Şartları ve evrakları tamamladıktan sonra kullanmak istediğiniz araç çeşidine göre ehliyet alabilirsiniz. A kategorisindeki ehliyetler motosiklet türlerini kapsar ve A-A1-A2 olarak üçe ayrılır. A2 sınıfı ehliyet alarak belli bir CC'ye kadar motor türlerini kullanabilirsiniz. CC şartı olan A2 sınıf ehliyetini almak için şartlar nelerdir ve A2 sınıf ehliyeti nasıl alınır?

A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kaç CC motor kullanabilir? A2 sınıfı ehliyet nedir, nasıl alınır ve şartları nelerdir?

Ehliyet sahibi olmak isteyenlerin yerine getirilmesi gereken kurallar bulunur. Adaylar minimum yaş sınırı olan 16 ve 18 yaşını tamamladıktan sonra ehliyet kursuna gitmelidir. Yazılı ve uygulamalı sınavlara tabii tutulan adaylar başarılı sonuç aldıklarında ehliyet sahibi olabilirler. Kullanılacak araç çeşidine göre de sınavlar değişkenlik gösterir. Ehliyet çeşitlendirilmesi de motor ve araba çeşidine göre değişkenlik gösterir.

A2 sınıfı ehliyet nedir?

A2 sınıfı ehliyet iki tekerlekli motorsikletleri kullanılabilmesi için alınması gereken bir ehliyettir. A2 sınıfı ehliyet belirli bir sınırda CC ya da kW'ye kadar motor çeşitleri için kullanılır. Motor sisteminde KW ya da CC sınırları da ehliyet sınıfına göre farklılık gösterir ve 3 farklı çeşit bulunur. En fazla 125 CC, en fazla 599 CC ve 600 CC üstü motorlar için farklı ehliyetler alınır. Yazılı sınavı ve parkur ile direksiyon sınavını başarıyla geçen kişiler şartları karşılıyorsa A2 ehliyet alarak yasal olarak motor kullanabilirler.

A2 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

Motor kullanmak isteyenler veya motorun kullanıldığı mesleklere sahip olanlar için A2 ehliyeti zorunludur. Sağlık taraması ve sınavlardan olumlu sonuç alan adaylar A2 ehliyet çeşidine sahip olurlar. A2 ehliyet sınıfında motor ve çeşitleri kullanılır. A2 ehliyet alabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

A2 sınıfı ehliyet hangi motorları kullanır?

A2 ehliyet sınıfı 2 veya 3 tekerlekli motorları kapsayan ehliyet çeşitlerinden biridir. A2 ehliyete sahip olanlar A1 ve M sınıfındaki tüm araçları kullanabilirler. Belirli bir kW sınırlaması bulunur. 2 tekerlekli motor kullananlar 35 kW ya da maksimum 599 CC'ye kadar motor kullanabilirler. 3 tekerlekli motor kullananlar ise 15 KW sınırlaması bulunur.

A2 sınıfı ehliyet kaç CC motor kullanır?

A2 ehliyeti 125 ila 599 CC arasındaki motor çeşitleri kullanır. Bu bağlamda 150, 200, 250, 300, 450, 500 ve 550 CC motor kullanmak isteyen kişiler A2 ehliyet alabilir. 599 ve üstü CC'ler için A ehliyet alınması gerekir.

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A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

A2 sınıfı ehliyet kapsamında olan motorların gücünün ağırlığına oranı 0.2'yi geçmeyen motorları kullanabilirler. A2 sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabileceği araçlar:

  • 2 tekerli ve 599 CC'yi (35 kW) geçmeyen motorlar
  • 3 tekerli ve 15 kW'yi geçmeyen motorlar
  • M ve A1 sınıfı motorlar

A2 ehliyeti olanlar B sınıfı ehliyeti nasıl alır?

Ehliyetler arası geçiş yapılması mümkündür. A2 ehliyet sahibi olanlar B sınıfı ehliyete geçebilmek için tekrardan ehliyet ve direksiyon kursuna gitmeleri gerekir. A2 grubu motosiklet araçlarını içerdiği için B sınıfı için gerekli olan direksiyon eğitiminden farklı bir sisteme sahiptir. B sınıfı ehliyet sisteminde kullanılan araçlar ise otomobil veya kamyonet gibi araç çeşitleridir.

A2 ehliyeti olanlar B sınıfı ehliyeti alabilmek için tekrardan yazılı sınava girmelerine gerek yoktur. Ancak tekrardan ehliyet kursuna yazılarak direksiyon dersine ve direksiyon sınıfına girmeleri gerekir. B sınıfı için hazırlanan direksiyon sınavından başarıyla geçtikleri takdirde B ehliyet alabilirler.

A2 ehliyet fiyatları ne kadar?

Ehliyet fiyatları her sene değişkenlik gösterir ve fiyatlara etki eden unsurlar bulunur. Ehliyet çeşitleri de fiyat değişkenliğine yol açmar. A ve B sınıfı ehliyetlerin fiyatları farklıdır. Sürücü kursu fiyatları da değişkenlik göstermektedir. Sürücü kursu özelliklerine ve çeşitlerine göre fiyat bazlı değişimler görülür. Sınav giriş ücreti ve harç ücreti de belirli aralıklarda arttığı görülmektedir.

A2 sınıfı ehliyet ücreti 2022 yılı için sürücü kursu fiyat 2400 TL'den başlamaktadır. Yazılı ve direksiyon sınavları toplamda 280 TL olarak belirlenmiştir. A2 ehliyet için harç ücreti de 2022 yılında 705 TL'dir. A2 ehliyet fiyatları 2022 yılı için toplamda 3385 TL'den başlar.

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