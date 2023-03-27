Baharın gelişi fırsatları beraberinde getirdi: Stanley termos, Camper ayakkabı ve daha birçok üründe indirim

İhtiyaçlarınızı en uygun fiyatla satın almak için indirim dönemlerini bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Harika bir fırsat duyurusuyla karşınızdayız! 27 Mart ila 3 Nisan tarihleri arasında sadece Amazon Prime üyelerine, 4 Nisan - 10 Nisan tarihleri arasında ise tüm Amazon müşterilerine geçerli olacak "Amazon Bahar Fırsatları" kampanyası başladı. Kampanya kapsamında moda ürünlerinden cep telefonlarına, tabletlerden dizüstü bilgisayarlara, kulaklıklardan hoparlörlerlere, ev aletlerinden mutfak gereçlerine, cilt bakım ürünlerinden kitaplara, kısacası binlerce ürüne uygun fiyatlarla sahip olabileceksiniz. İndirimlerden hemen şimdi yararlanmak için buraya tıklayarak Prime üyesi olabilir, keyifli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. Sizin için öne çıkan indirimleri seçtik. İşte detaylar!

1. Stanley termoslarda 1500 TL altı fiyatlar

2. Lenovo ürünlerinde %55'e varan indirim

3. Erkek spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

4. Kadın spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

5. Babyliss kadın ve erkek bakım ürünlerinde %30'a varan indirim

6. Kadın iç giyim ve pijamalarda %40'a varan indirim

7. Philips erkek kişisel bakım ürünlerinde fırsat

8. Foreo yüz temizleme ve masaj cihazlarında %30'a varan indirim

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

Bahar Fırsatları'nın tamamını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

