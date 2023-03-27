HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baharın gelişi fırsatları beraberinde getirdi: Stanley termos, Camper ayakkabı ve daha birçok üründe indirim

Baharın gelişi fırsatları beraberinde getirdi: Stanley termos, Camper ayakkabı ve daha birçok üründe indirim

27.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan kozmetiğe onlarca kategorideki binlerce ürüne cep yakmayan, indirimli fiyatlarla sahip olmak ister misiniz? "Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde Amazon'un Bahar Fırsatları'nı kaçırmamalısınız. Gelin, fırsatları birlikte keşfedelim.

Baharın gelişi fırsatları beraberinde getirdi: Stanley termos, Camper ayakkabı ve daha birçok üründe indirim

İhtiyaçlarınızı en uygun fiyatla satın almak için indirim dönemlerini bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Harika bir fırsat duyurusuyla karşınızdayız! 27 Mart ila 3 Nisan tarihleri arasında sadece Amazon Prime üyelerine, 4 Nisan - 10 Nisan tarihleri arasında ise tüm Amazon müşterilerine geçerli olacak "Amazon Bahar Fırsatları" kampanyası başladı. Kampanya kapsamında moda ürünlerinden cep telefonlarına, tabletlerden dizüstü bilgisayarlara, kulaklıklardan hoparlörlerlere, ev aletlerinden mutfak gereçlerine, cilt bakım ürünlerinden kitaplara, kısacası binlerce ürüne uygun fiyatlarla sahip olabileceksiniz. İndirimlerden hemen şimdi yararlanmak için buraya tıklayarak Prime üyesi olabilir, keyifli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. Sizin için öne çıkan indirimleri seçtik. İşte detaylar!

1. Stanley termoslarda 1500 TL altı fiyatlar

Adsız tasarım - 2023-03-27T123353.366

Ürünü İncele

2. Lenovo ürünlerinde %55'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-27T120439.420

Ürünü İncele

1553548_tr_associates_Mass_tr_spring_deals_1200x160

3. Erkek spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-27T121620.368

Ürünü İncele

4. Kadın spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-27T121347.342

Ürünü İncele

1553548_tr_associates_Mass_tr_spring_deals_1200x160

5. Babyliss kadın ve erkek bakım ürünlerinde %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-27T120827.280

Ürünü İncele

6. Kadın iç giyim ve pijamalarda %40'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-27T122734.345

Ürünü İncele

1553548_tr_associates_Mass_tr_spring_deals_1200x160

7. Philips erkek kişisel bakım ürünlerinde fırsat

Adsız tasarım - 2023-03-27T122128.316

Ürünü İncele

8. Foreo yüz temizleme ve masaj cihazlarında %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-27T122251.297

Ürünü İncele

1553548_tr_associates_Mass_tr_spring_deals_1200x160

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

Bahar Fırsatları'nın tamamını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amazon Amazon Prime moda amazon alışveriş elektronik ev yaşam prime

İş birliği İçerikleri

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak susatmayacak yiyecekler

Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak susatmayacak yiyecekler

Gardırobunuzda mutlaka bir yün kazak olsun! En iyiler burada

Gardırobunuzda mutlaka bir yün kazak olsun! En iyiler burada

Yumurta pişirmek için ocak başında vakit kaybetmenize gerek yok!

Yumurta pişirmek için ocak başında vakit kaybetmenize gerek yok!

Lüks markaların pahalı kıyafetlerine uygun fiyatlı alternatif parçaları sizin için seçtik

Lüks markaların pahalı kıyafetlerine uygun fiyatlı alternatif parçaları sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Şıklık iç giyimden başlar! İçinde kendinizi kraliçeler gibi hissedeceksiniz

Şıklık iç giyimden başlar! İçinde kendinizi kraliçeler gibi hissedeceksiniz

Cilt kusurlarını anında yok eden, yüksek kapatıcı fondötenlerle güzelliğinize güzellik katın

Cilt kusurlarını anında yok eden, yüksek kapatıcı fondötenlerle güzelliğinize güzellik katın

Su geçirmiyor, ayakları sıcacık tutuyor! İşte birbirinden kaliteli waterproof ayakkabılar

Su geçirmiyor, ayakları sıcacık tutuyor! İşte birbirinden kaliteli waterproof ayakkabılar

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak şipşak hazırlayabileceğiniz yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak şipşak hazırlayabileceğiniz yiyecekler

Tümünü Gör
Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak şipşak hazırlayabileceğiniz yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak şipşak hazırlayabileceğiniz yiyecekler

Ayaklarınız bir daha üşümeyecek! Hem sıcaklık hem konfor sunan yün çoraplar

Ayaklarınız bir daha üşümeyecek! Hem sıcaklık hem konfor sunan yün çoraplar

Her türlü tamiratı ya da kurulumu yapabileceğiniz en kaliteli tornavida setleri

Her türlü tamiratı ya da kurulumu yapabileceğiniz en kaliteli tornavida setleri

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Konforu ayaklarınıza getiren en rahat Under Armour modelleriyle tanışın

Konforu ayaklarınıza getiren en rahat Under Armour modelleriyle tanışın

Adım adım tarzınızı yükseltecek en iyi ayakkabıları sizin için seçtik

Adım adım tarzınızı yükseltecek en iyi ayakkabıları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak susatmayacak yiyecekler

Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak susatmayacak yiyecekler

Gardırobunuzda mutlaka bir yün kazak olsun! En iyiler burada

Gardırobunuzda mutlaka bir yün kazak olsun! En iyiler burada

Yumurta pişirmek için ocak başında vakit kaybetmenize gerek yok!

Yumurta pişirmek için ocak başında vakit kaybetmenize gerek yok!

Lüks markaların pahalı kıyafetlerine uygun fiyatlı alternatif parçaları sizin için seçtik

Lüks markaların pahalı kıyafetlerine uygun fiyatlı alternatif parçaları sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Çarpışan iki araç takla attı

Dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Feci anlar saniye saniye kamerada

Gören ev sanıyor ama gerçek çok başka! İlk kez karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Gören ev sanıyor ama gerçek çok başka! Şaşkınlığını gizleyemiyorlar

Çarpıcı anlar! Depremin en dikkat çeken görüntülerinden biri... Korku filmi gibi

Çarpıcı anlar! Depremin en dikkat çeken görüntülerinden biri

Çeşitli efsaneler konuşuluyor, The Last Of Us dizisiyle ünlendi! Nadir rastlanıyor, İstanbul'da görüldü: Birçok hastalığa iyi geliyor

The Last Of Us dizisiyle ünlendi! Nadir rastlanıyor, İstanbul'da görüldü

Türkiye için endişelendiren açıklama! 'Süre 2-2,5 güne düştü'

Türkiye için endişelendiren açıklama! 'Süre 2-2,5 güne düştü'

Depremde 27 akrabasını kaybetti! Acısına rağmen görevini bırakmadı... Okul müdüründen duygulandıran sözler

Acısına rağmen görevini bırakmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.