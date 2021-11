Adım adım ışıltılı ten makyajı nasıl yapılır, neler kullanılır?

Son yılların en moda trendlerinden biri olan ışıltılı makyajlar, neredeyse her kadının kalbini çalmayı başarıyor. Peki, sağlıklı bir görünüm elde edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz ve dilediğimiz ışıltılı görünüme doğru şekilde nasıl ulaşabiliriz? Eğer siz de aklınızdaki soru işaretlerine bir yanıt arıyorsanız şimdi oldukça doğru bir yerdesiniz. Sizin için adım adım ışıltılı bir ten makyajının nasıl yapılması gerektiğini anlattık. Bu birbirinden kaliteli ürünler ile size anlattığımız adımları uyguladığınızda hayalinizdeki görünüme ulaşacağınızdan eminiz. Buyurun başlayalım!

1. Sağlıklı bir görünüm için nemlendiriciler olmazsa olmaz!

Gün içerisinde kullandığımız makyaj malzemeleri, cildimize zararlar verebiliyor. Cilt temizliğine her ne kadar dikkat etsek de makyajdan önce ve makyajdan sonra doğru bakım ürünlerini kullanmak oldukça önemli. Işıl ışıl bir görünüm elde edebilmek için uygulamanız gereken ilk adım, cildinizin gerçekten iyi bir şekilde nemlendiğinden emin olmak. Makyaj yapmadan birkaç dakika önce yüzünüze nemlendirici kreminizi sürüp cildinizin bu kremi emdiğinden emin olmalısınız. Gün içerisinde nemlendirici kremin yüzünüzde bıraktığı parlak görüntüyü gördüğünüzde epey şaşıracaksınız.

Garnier'in cildinize nefes aldıran nemlendirici kremi Hyaluronik Aloe Jel'ine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Fondötenler bir cilt makyajının olmazsa olmazı!

Fondöten kullanımı, tercihlerimize göre değişebiliyor. Bazı kullanıcılar sadece özel günlerde fondöten kullanmak isterken bazı kullanıcılar da günlük makyajlarında muhakkak bu adımı uyguluyorlar. Siz nasıl kullanmak isterseniz isteyin, eğer kendiniz için doğru fondöteni bulduysanız makyaj yapmanın sizin için daha zevkli bir hal alacağına eminiz. Clinique markasının her cilt tipine uygun ışıltılı fondöteni Even Better Glow'u çok seveceksiniz.

Makyajınızın daha da kusursuz bir görünüme ulaşmasını istiyorsanız hemen şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

3. Kapatıcıların sihirli etkisine çok şaşıracaksınız!

Cildimiz her zaman istediğimiz gibi sağlıklı görünmeyebiliyor. Göz altı morluklarını, sivilce izlerini, gözenekleri kapatmak isteyebiliyoruz. Bu noktada kapatıcılar bizim imdadımıza koşuyorlar ve yüzümüzde büyük bir fark yaratabiliyor. Işıltılı bir makyajda kapatıcılar, olmazsa olmazlardan. Hem diğer ürünleri kullanabilmek için uygun bir zemin yaratan hem de cilt tonunu eşitleyen Maybelline Fit Me ile makyajınızın yıldız parçasını bulmak sizin için hiç de zor olmayacak.

Maybelline markasının en çok tercih edilen kapatıcılarından biri olan ve influencerların yana yakıla önerdiği Maybelline Fit Me'ye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bronzer ile yazın etkisini dört mevsim hissedin!

Yaz aylarını sevmemizin birçok nedeni var. Bu nedenler arasında en önemlilerinden biri güneşin cildimizde bıraktı o eşsiz etki. Hem daha bronz hem de daha ışıltılı bir görünüm elde etmek için yaz ayları harika bir fırsat olsa da dilediğimiz görünüme ulaşmak için yazı beklememize gerek yok. Wet n Wild markasının Color Icon adlı bronzerı, hem hayalini kurduğunuz esmer görünüme ulaşmanızı sağlarken hem de içindeki sim parçacıkları ile cildinizin ışıl ışıl parlamasına imkan tanır. Yanaklarınıza ve alnınıza uygulayabileceğiniz bu bronzer ile günün yıldızı olmaya hazır olun.

Wet n Wild Color Icon'a sahip olmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

5. Işıl ışıl parlayacaksınız!

Konumuz ışıltılı bir makyaj olur da aydınlatıcıları önermez miyiz hiç? Aydınlatıcılar, oldukça sade bir makyaja bile bambaşka bir görünüm katar. İster gece ister gündüz, günün hangi saatinde olursa olsun kullanabileceğiniz aydınlatıcılar ile makyajınızı daha çarpıcı bir hale getirebilirsiniz. L'Oreal Paris Glow Mon Amor, hem kullanışlı tasarımıyla hem de ciltte saatlerce kalabilen kalıcı yapısıyla sizin yeni favoriniz olacak, bizden söylemesi. Elmacık kemiklerinizin üst kısmına uygulayabileceğiniz bu aydınlatıcı ile bir yıldız gibi parlamaya hazır olun.

L'Oreal Paris Glow Mon Amor'a ulaşmak için şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

6. Allıklar ile capcanlı bir görünüm elde edin!

Makyaj malzemelerini kullanırken belirli bir sıra ile cilde uygulamak oldukça önemli. Genellikle cilt makyajının son adımlarından biri olarak kullanılan allıklar, cildinizin daha canlı görünmesini sağlar. İçinizdeki çocuğu ortaya çıkarmak ve etrafta ışıl ışıl bir etki bırakmak için Maybelline markasının Cheek Heat allığını tercih edebilirsiniz. Elinize aldığınız bir parça kremsi allığı iki yanağınıza fırçanız ya da eliniz ile uygulayabilirsiniz. Bu noktada allığı elmacık kemiklerinizin üzerine sürmeyi unutmayın, bu teknik daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

Yeni favori allığınıza ulaşmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

7. Göz farları ile daha çarpıcı bir görünüm elde etmek mümkün!

Piyasada bulabileceğiniz binlerce farklı yapıda ve renkte göz farı mevcut. Bu farlar arasından kendi cilt tonunuza ve makyaj tarzınıza en uygun olanı bulmanız oldukça önemli. İçerisinde sedef parçaları ya da simler bulunduran farlar, gözlerinizi daha büyük gösterirken makyajınız da bambaşka bir hal alır. Note markasının içerisinde sıcak tonlar bulunan bu far paleti ile birbirinden farklı onlarca göz makyajını deneyimleyebilirsiniz. Farların içerisinde bulunan simler ile makyajınızı daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.

Note'un en çok tercih edilen far paletlerinden biri olan bu ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Dudaklarınıza hak ettiği önemi gösterin!

Biz her ne kadar cilt makyajına önem göstersek de bazı tamamlayıcılardan yararlanmadığımızda kendimizi eksik hissedebiliyoruz. Yüzümüzün en değerli kısımlarından biri olan dudaklarımıza iyi bakmamız ve bizim için uygun ürünü kullanmamız, makyajımızı daha da göz alıcı bir hale getirir. Nasıl bir ruj kullanırsanız kullanın, dudaklarınızın kuru ve çatlak görünmesini engellenmek için yardım alabileceğiniz dudak kremleri, sizin en büyük yardımcılarınızdan biri. Ruj kullanmadan 2 dakika önce dudaklarınıza uygulayacağınız bir krem ile daha sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Avrupa'nın en çok tercih edilen dudak kremlerinden biri olan Burt's Bees'e buradan ulaşabilirsiniz.

9. Rujlar, bir makyajın en iyi tamamlayıcıları!

Size gösterdiğimiz adımlarla harika bir ten makyajına sahip olabilirsiniz fakat unutmamalısınız ki ten makyajınızı daha iyi bir noktaya getiren bazı adımlara ihtiyacınız var. Cildinizde sağladığınız o canlı ve parlak görünümü dudaklarınızda kullandığınız ışıl ışıl bir ruj ile tamamladığınızı hayal edin. Nereye giderseniz gidin, böyle bir makyaj ile girdiğiniz her ortamın yıldızı olacağınız kesin. Maybelline Sensational Velvet ile makyajınıza mükemmel bir imza atabilirsiniz. Sensational Velvet, dudaklarınızı sihirli bir şekilde daha dolgun ve daha büyük gösterirken bir yandan da kalıcılık özelliği ile kalbinizi kazanır.

Makyajınızın ışıltısını dudaklarınıza taşımak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10. O sihirli dokunuşu makyaj spreyi ile yapın!



Yaptığımız makyajın bütün gün yüzümüzde kalmasını istemek bizim en doğal hakkımız. Biz gün içerisinde koşuştururken makyajımızın da bu tempoya uyum sağlamasını istiyoruz. İşte bu noktada devreye makyaj sabitleyici spreyler giriyor. Makyaj sabitleyici spreyler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan NYX Dewy Finish, işinize epey yarayacak bir sprey. Makyajınızı tamamladıktan sonra yüzünüze 20 cm uzaktan, yüzünüzün her yerine gelecek şekilde sıkacağınız Dewy Sprey ile gün boyu rahat edebilirsiniz.

NYX Dewy Finish'e ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.