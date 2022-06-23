Akıllarda tek bir soru var: Sütyen takmak mı daha sağlıklı takmamak mı?

Modern sütyenler ilk olarak ABD’de 1914 yılında üretilmeye başlandı. Kadınlar göğüslerini örtme, daha dik gösterme ve toparlama yönleriyle sütyeni hayatlarının bir parçası haline getirdiler. Birçok farklı çeşidi bulunan sütyenin herkesin zevkine ve rahatlığına göre modeli bulunuyor. Kadınlar daha çok sütyenlerin görünümleriyle ilgilenseler de sütyenin göğüs sağlığı yönünden etkileri de merak ediliyor. Sütyen ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular için bu haberi okuyabilirsiniz.

SÜTYEN TAKMAMAK GÖĞÜSLERİNİZİN SARKMASINA YOL AÇAR MI?

Meme dokusunun çoğunluğunun desteklenmediği agresif hareketler travma ve ağrıya yol açabilir. Mesela sütyen takmadan koşuya çıkarsanız göğüsleriniz zıplar ve incinebilir. Pekala, egzersizler için sütyen şarttır, ama evinizde otururken televizyon izlerken de mi sütyen takmanız gerekir? Sütyen takmamak sarkmaya neden olur mu yoksa olmaz mı konusunda uzmanlar ikiye ayrıldı. Bazıları sütyen takmazsanız göğüsleriniz sarkar derken Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nde meme cerrahı ve doçent olan Andrea Madrigrano, sarkmanın göğüslerinizin boyutuna bağlı olarak ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu ve küçük göğüslü insanlar için sütyen takmanın yapısal bir yararı olmadığını söylüyor.

SÜTYEN TAKMAK SIRT AĞRISINI ÇÖZER Mİ?

Sarkmanın yanı sıra, sırt ağrısı da kadınlar için bir problem. Daha büyük göğüsleri olan insanlar için sırt ağrısı daha büyük bir problem olabilir. Bu yüzden büyük göğüslü insanlar için sütyen takmak sırt ağrısına ve duruşa yardımcı olabilir. Madrigano, büyük göğüslü insanların göğüslerin altındaki kaslara aşırı yük bindirebileceğini bu yüzden de göğüs, sırt ve omuz ağrılarına neden olabileceğini söylüyor. Fakat sütyenin sağladığı destek, göğüslerinizin ağırlığının çoğunu göğsünüzden, sırtınızdan ve omuzlarınızdan alır ve bu gerginliği önemli ölçüde en aza indirir, diye açıklıyor.

SÜTYEN TAKMAK CİLDE ZARARLI MI?

Sütyeninizi bırakmak cildiniz için, özellikle tahriş sorunu yaşayanlar için faydalı olabilir. Kaliforniya'da bir dermatolog olan Devika Icecreamwala, sütyen takmanın, göğüslerinizin altında ve üzerinde ter birikmesine neden olabileceğini, bunun da iltihaplanmaya ve nihayetinde bir maya enfeksiyonuna sebep olabileceğini söyledi. Tabii ki bu sorunların ortaya çıkması haftalar hatta aylar alır ve farklı faktörler de bu sorunları tetikler. Örneğin, günlük duş almamak, bir antrenmandan sonra göğsünüzdeki teri silmemek veya bir antrenmandan ya da sıcak bir günden sonra terli olan sütyeninizi değişmemek gibi. Öte yandan, sadece sütyen giymemek bir çözüm değildir. Dr. Icecreamwala, iltihapları gidermek için topikal ilaçlara ihtiyacınız olabileceğini ve bu süreçte sütyen takmanın, bu cilt sorunlarını iki ila dört haftada geçireceğini söylüyor.

SÜTYEN TAKMAK PSİKOLOJİYİ ETKİLER Mİ?

Giysileriniz motivasyonunuzu ve performansınızı etkileyebilir. Mesela en sevdiğiniz spor kıyafetlerinizi giydiğinizde spor yapmak size daha keyifli gelir ve motivasyonunuz yükselir. Bu açıdan baktığımızda evden çalışıyorsanız pijamalarınızı çıkarmanın iş verimliliğinizi arttırıp arttırmadığını görmek için sütyen ve kot pantolon giyebilirsiniz. Dr. Madrigrano'nun özellikle büyük göğüsleri olmayanlar için iyi bir seçenek olduğunu söylediği dikişsiz braletleri deneyebilirsiniz.



