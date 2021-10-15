Alanları olduğundan daha geniş göstermek için son moda ayna önerileri

Ev dekorasyonu denince ilk akla gelen ürünlerden biri aynalar olarak karşımıza çıkıyor. Kullanmak istediğiniz ortam için doğru ayna modelini seçerek bu alanı olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Bu noktada dekoratif oldukları kadar işlevsel de olan aynaları, kullanmak istediğiniz alanda nasıl konumlandırdığınız büyük önem taşır. Birbirinden farklı ayna modelleri arasından doğru olanı tercih edebilmek için farklı modellere göz atmanız size yardımcı olabilir.

Petek Aynalar ile Evinize Şık Bir Görünüm Kazandırın!

Eğer sıradan aynalardan sıkıldıysanız petek ayna modellerine mutlaka bakmalısınız. Oldukça modern bir görünüm kazandıran bu aynalar sayesinde ev dekorasyonunuza farklı bir hava katabilirsiniz. Petek aynalar, küçük altıgen parçalardan oluştuğu için duvara asarken yaratıcılığınızı kullanarak dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu formdaki aynaları arka tarafındaki iz bırakmayan yapıştırıcılar sayesinde rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Daha iyi bir etki yaratmak için ayna üzerinde koruyucu filmi çıkarmayı unutmayın.

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Boy Aynaları Her Eve Lazım!

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Boy aynaları, diğer modellere göre daha çok kullanım alanına sahip. Eğer siz de ev dekorasyonunu sık sık değiştirenlerdenseniz taşınabilir Marbella Ayaklı Boy Aynası sizin için oldukça iyi bir seçim olacak. Ceviz rengi ahşap çerçevesi ile pek çok dekorasyon ürününe uyum sağlayabilen bu ürün hem yatay hem de dikey kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kaliteye sahip aynası yansıtıcı özelliği ile bulunduğu mekanı aydınlatarak alanın daha geniş ve net görünmesini sağlar.

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İddialı Bir Ev Dekorasyonu için Varaklı Ayna Modelleri Sizi Bekliyor!

Varaklı dekorasyon ürünleri birçok modelde karşımıza çıkıyor. Bu modeller zevkinize hitap ediyor ve iç dekorasyonda kullanmak istiyorsanız bütünlük sağlamak adına dekoratif ürünlerinizi de onlar ile uyumlu olacak şekilde seçmelisiniz. İddialı görüntüsü ile göz kamaştıran varaklı aynaları doğru bir şekilde kullandığınız taktirde oldukça tarz bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu noktada Polyester Döküm Gold Varaklı Ayna sizin için iyi bir tercih olabilir. Hem dikey hem de yatay olarak kullanabileceğiniz bu ayna modeli ile evinize gelen misafirlerinizin gözlerini kamaştıracaksınız.

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İnce Çerçeveli Ayna Modelleri ile Evinizi Modernleştirin!

Ayna modellerinde çerçevelerin şekli ve kalınlığı aynanın duruşunu ve stilini belirleyen önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle tercih edilen ayna çerçevesinin ev dekorasyonunu devam ettiren bir yapıya sahip olması gerekir. İnce çerçeveli aynalar zarif yapısı ile ev dekorasyonunuzda modern bir görünüm yakalamanızı sağlar. Lekesky Yuvarlak Ayna sade fakat şık tasarımı ile banyo aynası, makyaj aynası, salon aynası veya giriş aynası gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. Aynı zamanda hafif yapısı ile de kolayca kurulabilir ve taşınabilir.

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Vintage Dekorasyon Önerilerini Sevenlerdenseniz Eskitme Aynalar Tam Size Göre!

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Son dönemlerin popüler fikirlerinden olan vintage dekorasyon tarzı sayesinde eskitme aynalar çok tercih edilir oldu. Bu formdaki aynalar tıpkı diğer eskitme eşyalar gibi evinize farklı bir hava katar fakat bu tarz her ev dekorasyonu için uygun olmayabilir. Eskitme dekorasyonların işin profesyoneli olan iç mimarlar tarafından yapılması daha sağlıklı olur. Ancak evinizde ufak bir vintage veya retro köşesi oluşturmak istiyorsanız bu ayna tam size göre.

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Salon Dekorasyonunuzu Konsol Aynaları ile Tamamlayın!

Konsol aynaları dekorasyonu tamamlayarak bütünlük sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor. Salonunuzdaki mobilyalar ile uyum sağlayacak bir konsol ayna tercih ettiğinizde modern bir tarz yakalayabilirsiniz. Amalfi Konsol Aynası hem duvar süsü hem de dekoratif bir aydınlatma olarak kullanılabilir. Çerçevesi doğal çam ağacından yapılmış bu aynayı isterseniz yemek konsolu üzerinde isterseniz girişte kullanarak olduğundan çok daha ferah bir alan yaratabilirsiniz. Tamamen el işçiliği ile üretilmiş olan bu ayna bulunduğu alana şık ve estetik bir görünüm kazandırır.

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Yuvarlak Aynalar ile Evinizi Olduğundan Daha Geniş Gösterebilirsiniz!

Günümüzde en çok tercih edilen ayna modellerinin başında yuvarlak olanlar geliyor. Üretiminin kolay olması ve pek çok dekorasyon tarzı ile uyum sağlaması, bu durumun temel sebebi olabilir. Sizin de mobilyalarınızda keskin ve sert hatlar değil de yuvarlak ve oval hatlar hakimse Nysamo yuvarlak ayna modelini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Evinizin her odasında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu aynalar bulundukları ortamı daha geniş ve ferah göstermek adına diğer modellerden daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

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3’lü Ayna Modelleri Sayesinde Evinize Trend Bir Görünüm Kazandırın!

Üçlü ayna modelleri aynı tarza sahip farklı ya da benzer boyuttaki aynaların bir arada kullanılması ile dikkat çekiyor. Belirli bir tarzın tekrarı ve pekişmesi için tercih edilen bu model boş duvar görüntüsünden hoşlanmayanlar için de doğru bir tercih olabilir. Eğer eviniz minimal bir dekorasyona sahipse Lyn Home & Decor 3’lü Ayna modeli tam size göre. Çerçevesiz ve asimetrik yapısı ile sade fakat şık bir görüntü sunan bu ayna ile evinize yenilik katın.

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LED Detaylı Aynalar ile Daha Aydınlık Bir Ev Dekorasyonu Mümkün!

Aynalar bulundukları mekanın içerisindeki ışığı geniş bir alana yayarak daha aydınlık bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Ancak her oda aynı seviyede gün ışığı almaz. Bu noktada etkili bir çözüm için LED detaylı ayna modellerine göz atabilirsiniz. LED'li aynalar sadece ışık ihtiyacı olduğunda değil sıra dışı bir görünüm yaratmak için de kullanılabilir. Daha çok banyo ya da makyaj aynasında tercih edilen bu model ile ışığı özgürce kullanabilirsiniz. Narkissos Dizayn Duvar Aynası ile siz de karanlık odalarınızı aydınlatabilirsiniz.

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Tasarım Sevenler Venedik Ayna Modellerine Mutlaka Göz Atmalı!

Venedik ayna modeli direkt olarak ayna camının işlenmesi ile yapıldığı için diğer modellerden ayrılır. Dolayısıyla etkileyici ve şık bir görünüme sahip olan bu formdaki aynalar bulunduğu ortama estetik bir hava katar. XWZH Venedik Ayna modeli eğimli kenarları ile daha fazla ışık ve derinlik hissi verir. Her ortam için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu aynayı yatay ya da dikey olarak kullanılabilir ve kendinde olan askıları sayesinde duvara kolayca monte edebilirsiniz.

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