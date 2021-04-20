KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Aldatıldığınızda kimlere dava açabilirsiniz?

Aldatıldığınızda kimlere dava açabilirsiniz?

Elif Yaman Elif Yaman
20.04.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik uzun bir yolculuktur, iyi günlerin olduğu kadar zor günlerin de yaşandığı bu yolculukta önemli olan sevgi ve sadakatin sürekli olmasıdır. Günümüzde yaşanan boşanma davalarının büyük bir çoğunluğunda aldatma sebep olarak gösterilmektedir.

Evlilik, hayatın içinde canlı bir organizma gibidir, zaman içinde evrilebilir, buna bağlı olarak insanlar da değişebilir, sevdikleri şeyleri sevmeyebilir veya kişinin gelecekten beklentisi farklı olabilir. Aynı noktada buluşmayan çiftler mutsuz olur ve bu süreç boşanma ile sonuçlanabilir. Boşanmanın gerekçesi üçüncü bir kişi ise, mahkeme süreci daha farklı ilerlemektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma, Medeni Kanunun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca aldatma fiiline ilişkin deliller dava dilekçesinde konu edilir. Bu delillerin sonraki süreçte ispata yarar nitelikte mahkemeye sunulması gerekmektedir. Aldatma fiilini ispat bakımından tarafların fotoğrafları, videoları, banka ekstreleri ve ispata yarar hukuki deliller dosya kapsamında değerlendirilir. Aldatma konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, aldatma fiilinin meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl ve olayın öğrenilmesinden itibaren 6 yıllık zaman aşımı sürelerinin bulunmasıdır.

ALDATILMA DURUMUNDA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Boşanma davası sürecinde, aldatmanın meydana gelmesi sonucunda, aldatılan eş yalnızca aldatma fiilini eşleyen eşe karşı değil, söz konusu üçüncü kişiye de manevi tazminat mukabilinde dava açabilecektir. Boşanma davasıyla birlikte açılabilecek eşe karşı tazminatın yanı sıra, üçüncü kişiye açılacak olan manevi tazminat davası ayrı bir davanın konusu kapsamındadır.

Haksız fiil meydana gelmesinde üçüncü kişinin bilgisinin olup olmaması, söz konusu tazminatın hesaplanması bakımından önem arz etmektedir. Şayet üçüncü kişi aldatma fiiline konu olan eşlerin evliliğini bilmiyorsa, bilmesi kendisinden objektif olarak beklenemeyecek durumdaysa, manevi tazminata hüküm olmaz.

Çapkın bir erkek nasıl anlaşılır?Çapkın bir erkek nasıl anlaşılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
Mart ayında terazileri neler bekliyor?Mart ayında terazileri neler bekliyor?
Makyaj temizleyici: Misel su nedir? Misel su nasıl kullanılır?Makyaj temizleyici: Misel su nedir? Misel su nasıl kullanılır?
Anahtar Kelimeler:
Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Ünlü isim kızdı: Niye çocuğunu alet ediyorsun?

Ünlü isim kızdı: Niye çocuğunu alet ediyorsun?

Tokat itirafı! 'O sinirle elimdekileri atmışım'

Tokat itirafı! 'O sinirle elimdekileri atmışım'

Burcunuza göre gününüz nasıl geçecek?

Burcunuza göre gününüz nasıl geçecek?

Birkaç saniyede uyku garanti

Birkaç saniyede uyku garanti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Burcunuz bugün neler söylüyor?

Burcunuz bugün neler söylüyor?

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.