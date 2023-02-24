Aman dikkat, aç bırakmayın! Patili dostlarımızı günde kaç defa beslemeliyiz? Acıktıklarını nasıl anlarız?

Kedi ve köpek sahiplerini endişelendiren konuların başında hayvanlarının yeterince beslenip beslenemediği geliyor. Bu nedenle hayvanların davranışlarını gözlemlemek, doğru beslenme rutinini oluşturmak ve besin değeri yüksek, kaliteli mama tercihinde bulunmak büyük önem taşıyor. Siz de evcil hayvanınızın beslenmesiyle alakalı veterinerinize danışabilir, kullandığınız mama üzerindeki talimatlara göz atabilir ve içeriğimizdeki beslenme ipuçlarına dikkat edebilirsiniz.

Yetişkin evcil hayvanlarınızı günde bir veya iki kere besleyebilirsiniz

Eğer bir yaşını doldurmuş yetişkin bir kedi ya da köpeğiniz varsa kedinizi günde bir veya iki defa, köpeğinizi ise iki kere besleyebilirsiniz. Bu beslenme rutinini takip ederken evcil hayvanınıza saatli olarak kuru ve yaş mama verebilirsiniz. Bunun için her defasında beslenme saatinde hayvanınıza mama verebileceğiniz gibi saat ayarlı mama kaplarını tercih edebilirsiniz. Böylelikle minik dostunuzun ne kadar mama yediğini takip edebilirsiniz.

Birden fazla hayvanınız varsa her birinin yeterince beslendiğinden de bu yöntemle emin olabilirsiniz. Patili dostunuza vermeniz gereken mama miktarına veterinerinizin tavsiyesine, hayvanınızın cinsine ve sağlık durumuna, kullandığınız mama türüne göre karar verebilirsiniz. Miapet Hazneli Kedi-Köpek Mama ve Su Kabı Seti'ni tercih ederek patili dostunuzun beslenmesini daha da pratik bir hâle getirebilirsiniz. Su haznesi olan mama kapları sayesinde evcil dostunuzun suyu her zaman hazır olur.

Yavru evcil hayvanlarınızı sık sık beslemeyi ihmal etmeyin

Yavru hayvanların gelişimi hızlı olduğundan sağlıklı bir gelişim gösterebilmeleri için özenle beslenmeleri büyük önem taşır. Yavru kedi ve köpeklerinizi dördüncü haftadan itibaren anne sütünün yanı sıra mamaya alıştırmaya başlayabilirsiniz. Bebek kedinizi altı aylık olana kadar günde üç dört defa, yavru köpeğinizi altı aya kadar günde üç defa besleyebilirsiniz.

Yavru hayvanlarınıza sabah ve akşam yaş mama verirken diğer öğünlerde kuru mama vererek dengeli bir beslenme rutini oluşturabilirsiniz. Yavru kedinize zengin protein içerikli bir mama arıyorsanız Reflex Tavuk Etli Yavru Kedi Maması'nı tercih edebilirsiniz.

Özellikle yeni yeni damak tadı gelişen minik patili dostlarınıza her öğün taze mama ve su hazırlamaya özen göstermelisiniz. Hem yetişkin kedi ve köpeklerinizi hem yavru evcil hayvanlarınızı insan gıdalarıyla beslemekten uzak durmalısınız.

Israrcı miyavlamalar kedinizin acıktığının göstergesi olabilir

Kediler genellikle yalnız vakit geçirmeyi seven, sessiz canlılar olsalar da yeterli besin alamadıklarında ince sesli ve ısrarlı miyavlamalarla sizden mama isteyebilirler. Eğer kedinizle uzun süre beraberseniz onun farklı durumlara farklı miyavlama tepkileri verdiğini fark etmişsinizdir. Bu nedenle kediniz daha fazla mama istiyorsa muhtemelen miyavlayışla size bunu belli edecektir.

Aynı zamanda kediniz davranış olarak da acıktığını size belli etmeye çalışabilir. Sizi mama kabının olduğu yere yönlendirmek isteyebilir, mamasını muhafaza ettiğiniz alana gidebilir ya da mama kabının başında oturup bekleyebilir. Hatta mama kabına vurarak dikkatinizi de çekmeye çalışabilir. Kedinizi yeterli beslediğinizden emin olduğunuz hâlde sürekli mama istediğini fark ediyorsanız kedinizin doktor kontrolünden geçirilmesi faydalı olabilir. Bazı rahatsızlıklar kedilerde iştah bozukluğuna veya kedinizin sürekli açlık hissetmesine neden olabilir.

Köpeğinizin heyecanlanması açlık belirtisi olabilir

Evcil hayvan sahipleri için evcil hayvanları yetersiz beslemekten ziyade fazla beslemek sorun teşkil eder. Köpeğinizi günde iki defa yeterli miktarda kaliteli mamayla besliyorsanız patili dostunuzun aç olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyelim. Eğer verdiğiniz mama yeterli değilse köpeğiniz aşırı heyecan belirtisi göstererek sizden mama talep edebilir. Bu noktada köpeklerin insanlarla iletişim kurmanın birçok farklı yolunu evcilleşme süreci boyunca öğrendiğini ve ekstra mama almak için masumiyetlerini kullanabileceklerini de hatırlatmalıyız.

Bütün bunlara rağmen köpeğiniz yemekten sonra bile evde atıştırmalık arıyor, yeterli mama yemesine rağmen açlık hissi yaşıyorsa aynı kedilerde olduğu gibi köpeğinizde de bazı hastalıklar olabilir. Bu nedenle zaman kaybetmeden doktorunuzla görüşmelisiniz. Bilicra Akıllı Otomatik Mama Kabı ile köpeğinizi düzenli olarak besleyebilir, evde olmasınız bile onun düzenli mama yediğinden emin olabilirsiniz.

Patili dostunuzun beslenmesi kadar su tüketimine de dikkat etmelisiniz

Evcil hayvanların beslenmeleri kadar su tüketmeleri de sağlıklı bir yaşam sürmeleri için büyük önem taşır. Eğer bir kediniz varsa günlük olarak yediği kuru mamanın dört beş katı kadar su tüketmesi gerekir. Kedinize günlük olarak yaş mama da veriyorsanız daha az miktarda su tüketmesi problem oluşturmayabilir. Trixie Otomatik Su Kabı kullanarak evcil dostunuzun suyunu her zaman hazır hâlde bulundurabilirsiniz.

Bir köpeğiniz varsa onun içmesi gereken su miktarını kilo başına 30 ila 50 mililitre olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlama yaparken köpeğinizin cinsini, hareket seviyesini ve beslenmesini de göz önünde bulundurmaya dikkat etmelisiniz. İster kedi ister köpek besleyin, evcil hayvanınızın daima taze ve temiz suya erişiminin olmasına özen göstermelisiniz. Böylelikle minik dostunuzu su içmeye daha motive hâle getirebilirsiniz.

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