Amazon'da bu ay oldukça talep gören ve en çok satan eşsiz ürünler

Pratik ve kullanışlı ürünler hem hayatı kolaylaştırıyor hem hobilerden alınan keyfi katlıyor ancak bu ürünleri bulmak her zaman kolay değil. Neyse ki Amazon, birbirinden kaliteli ve işlevsel ürünlerle her zaman yanımızda. Portatik kahve makinesinden robot süpürgeye, kamp lambasından çalar saate, akıllı prizden shaker'a; bu ay Amazon'un çok satanlar listesine giren ürünleri sizin için araştırdık. Siz de kalitesine ve pratikliğine hayran kalacağınız ürünleri incelemek isterseniz gelin, yazımıza hep birlikte göz atalım.

1. İster USB ister güneş enerjisiyle şarj edebilirsiniz: BUCASA LED Kamp Lambası

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Kamp yapmayı sevenlerin bayılacağı BUCASA LED Kamp Lambası, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde gün içinde kendi kendini şarj eder. Bu sayede elektrik olmayan ortamlarda geceleri karanlıkta kalmanızı engeller. Ayrıca ürünü pil ile çalıştırmak da mümkün. 1200 lümen ultra parlak ışığıyla karanlık ortamları etkili bir şekilde aydınlatır. 360 derece aydınlatma sağlayan ürün, etrafa eşit derecede ışık saçar. Katlanabilen lamba kolayca taşınır. USB ile şarj edildiğinde 4-5 saat çalışan cihaz, solar enerjiyle 1 ila 2 saat enerji yayar. ABS malzemeden elde edilen lamba, uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.

2. Evinizi kolayca temizleyebilirsiniz: Ariete 4164 Buharlı Paspas

Ariete 4164 Buharlı Paspas, 1500 w gücüyle evinizi kısa sürede kolayca temizlemenize yardım eder. Ürünün 350 ml su haznesiyle tek seferde geniş bir alanı hijyenik hale getirebilirsiniz. Deterjana ihtiyaç duymadan sadece buhar gücüyle bakteri ve mikropları yok eden bu ürün sayesinde en zorlu kir ve yağ lekelerini yorulmadan kolayca temizleyebilirsiniz. 5 metrelik kabloyla evin içinde rahatça hareket etmenizi sağlayacak ürünü; farklı başlıkları sayesinde cam, koltuk, lavabo ve derz aralarını temizlemek için kullanabilirsiniz. Ürünün buhar gücünü kirin yoğunluğuna uygun olarak artırabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden üretilen buharlı paspas, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

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3. Hem müzik dinleyebilir hem ayna olarak kullanabilirsiniz: Mabor Dijital Çalar Saat

Sabah zamanında kalkmanızı sağlayacak Mabor Dijital Çalar Saat, sizi işe geç kalma derdinden kurtarır. 180 derece ayarlanabilen projektör özelliğiyle saati tavana yansıtmanıza imkan verir. 7,5 inç LED ayna ekranı bulunan çalar saatin parlaklık seviyesini istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Işık sensörü sayesinde ortama uygun şekilde otomatik olarak parlaklığını ayarlayan ürünün FM radyo fonksiyonu ile müzik dinleyebilirsiniz. 15 kademeli ses ayarı ile müziğin sesini yükseltip alçaltabilirsiniz. ABS plastikten elde edilen bu şık çalar saati uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

4. Karışımlarınızı yorulmadan hazırlayabilirsiniz: VOLTRX Premium Shaker Şişesi

Spor yaparken bazen protein takviyesi almak gerekebilir ancak protein tozunu su ya da süt ile karıştırmak zor ve zahmetli olabilir. Yeteri kadar karıştırılmadığında üzerinde oluşan tortular ise içim sırasında sizi rahatsız edebilir. VOLTRX Premium Shaker Şişesi, otomatik karıştırma özelliğiyle içeceği yorulmadan çalkalamanızı sağlar. Hafif yapısıyla istediğiniz yerde kullanabileceğiniz ürün, BPA içermez. İçmek istediğiniz karışımı kısa sürede hazırlamanıza yardımcı olacak ürünü 2 saatlik şarj ile 1 ay boyunca kullanabilirsiniz. Deterjan ve sıcak su ile kolayca temizleyebilirsiniz. Shaker şişesini milkshake ve kokteyl yapmak için de tercih edebilirsiniz.

5. Tam kıvamında yemek pişirebilirsiniz: RTYUI Elektronik Tartı

Güzel ve lezzetli yemek yapmanın püf noktası, doğru miktarda malzeme kullanmak. Yemek yapmayı seviyor ama istediğiniz ayarı tutturamıyorsanız RTYUI Elektronik Tartı aradığınız ürün olabilir. Yüksek hassasiyetli tartıyı ister sıvı ister kuru ürünleri kolayca tartmak için kullanabilirsiniz. Bu sayede en sevdiğiniz yemekleri tam ayarında yapabilirsiniz. Cihazın üzerinde bulunan LED ekran sayesinde malzemenin ne kadar olduğunu ölçebilirsiniz. ABS sap kısmı ile konforlu bir kullanım sunan tartı, 600 ml-1 kg hacmiyle gıdaları rahatça tartmanıza imkan tanır. Bir dakika boyunca kullanılmadığında ise otomatik olarak kapanır.

6. Evinizi akıllı hale getirebilirsiniz: Aoycocr Akıllı Priz

Siz de "Acaba fişi takılı mı unuttum?" diye tereddüte düşenlerden misiniz? Öyleyse sizi bu sorundan kurtaracak ve dışarı çıkarken aklınızın evde kalmasını önleyecek bir önerimiz var: Aoycocr Akıllı Priz. Alexa ve Google Home ile uyumlu olarak kullanılabilen ürünü akıllı cihazınız sayesinde istediğiniz yerde kolayca kontrol edebilirsiniz. Akıllı prize taktığınız ürünleri istediğinizi an açıp kapatabilirsiniz. Bu sayede evde değilken bile evinizdeki ürünleri dilediğin an kolayca çalıştırabilirsiniz. WiFi üzerinden bağlantı kurulan ürünün zamanlayıcı özelliğini aktifleştirerek prizi önceden ayarlanan saate göre otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.

7. Odalarınızı her an temiz tutabilirsiniz: Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge

Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge, evinizin her zaman temiz kalmasına yardımcı olur. Akıllı elektrikli kumanda sayesinde kontrol edilebilen su deposuyla etrafı ıslatmaz. Bu sayede parkelerin zarar görmesini önler. 2100 pa emiş gücüyle tozu ve kiri mükemmel bir şekilde temizler. LDS lazer sistemiyle çevresini tarayan ürün, etrafa çarpmadan sorunsuz bir temizlik işlemi gerçekleştirir. Üründe hem su hem toz deposu bulunur. 2 cm'ye kadar olan engelleri kolayca aşarak temizliğe devam eder. Mijia APP sayesinde ürünü akıllı cihazınız ile rahatça kontrol edebilirsiniz. Böylece cihazı dilediğinizde çalıştırabilir ve kapatabilirsiniz. Ayrıca ürünün çalışma saatini ve alanını planlayabilirsiniz.

8. Halılarınızı kolayca temizleyebilirsiniz: Fakir Deluxe Halı Yıkama Makinesi

Fakir Deluxe Halı Yıkama Makinesi, halıları üzerinde oluşan inatçı lekelerden derinlemesine arındırır. 1600 w motor gücüne sahip ürün sayesinde evinizi ister kuru ister ıslak olarak temizleyebilirsiniz. %40 enerji tasarrufu sağlayan makine, aile ekonominize katkıda bulunur. 22 litre kirli su ve 4,3 litre temiz su deposu bulunan ürün, tek depo ile geniş bir alanı hijyenik hale getirmenizi sağlar. Paslanmaz çelik gövdesi korozyona karşı direnç gösterir. Halı yıkama makinesini koltuk ve sert zeminlerde de kullanabilirsiniz. Otomatik kablo sarıcı özelliği ile işiniz bittikten sonra kabloyu kolayca sarabilirsiniz.

9. Şarap şişesini pratik bir şekilde açabilirsiniz: Proster Elektrikli Şarap Açacağı

Keyifli bir gece geçirirken ya da kutlama yaparken şarap içmek isteyebilirsiniz ancak şarap şişesi açmak bazen sizi zorlayabilir. Neyse ki Proster Elektrikli Şarap Açacağı sayesinde şişeyi hiçbir güç uygulamadan otomatik olarak açabilirsiniz. Tek tuş ile şarap şişesi mantarını çıkarabilirsiniz. Ürünün şeffaf ağız kısmıyla mantarın dışarı çıkmasını takip edebilirsiniz. Ergonomik tasarımıyla şarap açacağını istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Tirbuşonu 8 saatte tam olarak şarj ettiğinizde 55 şişe açmak için kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik ve yüksek kaliteli alüminyum alaşımdan üretilen şarap açacağını uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

10. Kahve keyfini her yerde yaşayabilirsiniz: Wacaco Minipresso Espresso Makinesi

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Kahve tutkunuysanız ve hayatınızın her anında kahve yanınızda olsun istiyorsanız Wacaco Minipresso Espresso Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Özellikle kamp ve yürüyüş sırasında kahveye ulaşmak zor olabilir. Neyse ki espresso makinesi ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. 70 ml su ve 7 g kahve kapasitesi bulunan ürün sayesinde istediğiniz yerde espresso hazırlayabilirsiniz. PBT, PP ve paslanmaz çelikten elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca kahve keyiflerinize ortak edebilirsiniz. "Espresso'yu nasıl hazırlayacağım?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Ürünün kahve gözüne kahveyi, su haznesine sıcak suyu ekleyin ve demlenmeye bırakın. İşte, bu kadar kolay!