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Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

25.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakım ürünlerinden elektronik eşyalara, mutfak aletlerinden modaya kadar binlerce ürünü uygun fiyatlara alabileceğiniz Amazon Prime festivali başladı! 18-25 Temmuz tarihleri arasında sürecek Amazon Prime Day fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmanız için her kategoride yer alan birbirinden kaliteli ve kullanışlı ürünleri listeledik. Haydi gelin, o ürünlere hep birlikte birlikte göz atalım.

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Aklınızdaki ürünün en kalitelisini en uygun fiyatıyla almak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Amazon, Prime Day kapsamında Prime üyelerine sunduğu sayısız fırsatla karşınızda! Alışveriş tutkunlarını bir hayli sevindirecek bu indirimlerden siz de yararlanabilirsiniz. İşte tükenmeden önce almanız gereken birbirinden güzel ve kaliteli Amazon Prime Day ürünleri!

1. Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, size "Neden bu ürünü daha önce almamışım ki?" dedirtecek

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

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Mutfakta daha az zaman harcayıp daha sağlıklı ve lezzetli yiyecekler pişirmek ister misiniz? Amazon'un Prime Day etkinliğinden faydalanabileceğiniz en iyi ürünler listesinde bulunan fritöz yeni ve şık tasarımıyla mutfağınızla uyum yakalıyor. Kalabalık aileler için ideal boyuttaki ürünün tek bir düğmesiyle önceden ayarlanmış programları kullanarak dondurulmuş gıdalarınızı pişirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ürün, sıcak tutma modu sayesinde yiyeceklerinizi 30 dakikaya kadar sıcak tutma özelliğine sahip. Böylelikle leziz ama yağlı yiyeceklerinizin %90 daha yağsız olmasını sağlıyor. Paslanmaz çelik malzemesiyle uzun süre size eşlik ediyor.

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2. Xiaomi Poco M4 Pro Cep Telefonu sevdikleriniz için mükemmel bir hediye olabilir

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Uygun fiyatlı ve kullanışlı bir akıllı telefon almak istiyorsanız, Xiaomi Poco M4 Pro Cep Telefonu'na mutlaka göz atmalısınız. Ürünün 6.43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı sayesinde daha canlı bir görüntü deneyimi yaşayabilir, 5.000 mAh batarya gücüyle saatler boyunca telefonunuzun keyfini çıkarabilirsiniz. 33 watt pro hızlı şarj özelliği ise şarjınız bitse dahi sizi yalnız bırakmıyor. 64 MP ana kamerasıyla kaliteli görüntülere imzanızı atabiliyorsunuz. Cihazın tercihe göre değişen 6 GB RAM kapasitesi ise uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanızı ve böylece telefonunuzdan maksimum verim almanızı sağlıyor.

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3. JBL marka ürünlerdeki indirimleri JBL PartyPox Go OTG Bluetooth Hoparlör ile keşfedin

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Amazon'un Prime Day etkinliğinden kendinize bir hediye almak istiyorsanız JBL PartyPox Go OTG Bluetooth Hoparlör'e şans vermelisiniz. Kaliteli müzik için akla ilk gelen markalardan JBL, ses deneyimini en üst seviyede yaşamanızı sağlayacak bu modeliyle herkesin beğenisini topluyor. Ürün, Bluetooth teknolojisiyle cihazlarınızla hızlıca bağlantı kurabiliyor. Uygun boyutuyla dilediğiniz her yere yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, altı saat oynatma süresiyle gün boyu keyifli dakikalar geçirmenize olanak tanıyor. Üstelik ürün, 10 metre menzil mesafesiyle açık alanda da kusursuz netlikte ses sunuyor. Prime festivalini bu ürünle taçlandırdığınıza pişman olmayacaksınız, bizden söylemesi.

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4. Spor tutkunlarına özel Under Armour Seamless Low Long Bra Spor Sütyeni

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Gününü spor yapmadan geçiremeyenler için harika bir öneriyle geldik. Under Armour Seamless Low Long Bra Spor Sütyeni, havalı tasarımıyla bulunduğunuz ortamdaki tüm gözleri üzerine topluyor. Kullanıcılarından tam puan alan spor sütyeni, ultra dar kalıbıyla vücudunuza yapışarak daha çekici ve sıkı bir duruş sergilemenize yardımcı oluyor. Pilates, yürüyüş veya yoga gibi düşük tempolu aktivitelere özel geliştirilen ürün, havalandırma destekli yumuşak örgü kumaşa sahip. Çıkarılabilir kupları ise konforlu ve daha şekilli bir görünüm sunuyor. Model, ince askıları ve çapraz sırt tasarımıyla oldukça da iddialı.

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5. Bebeğiniz için en güvenlisi, Doona Liki Katlanır Bebek Bisikleti S3

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Bebeğinizin güvenliği ve konforu sizin için her şeyden önemliyse aradığınız ürün Doona Liki Katlanır Bebek Bisikleti S3 olabilir. Dünyanın en kompakt bebek arabası olmasıyla epey iddialı ürün, üç tekerleğe sahip. Bisiklet formuyla diğer modellerden ayrılan bebek arabası, on aylık ve üç yaş arası tüm çocukların kullanımına uygun. Üç saniyede katlanabilen ürün hem bebeğinizin hem sizin yolculuğun tadını doyasıya çıkarmanıza destek oluyor. Üstelik ürünü araba bagajına yerleştirerek veya bagaj üstüne koyarak rahatlıkla seyahatlerinize götürebiliyorsunuz. 5 farklı fonksiyonu bulunan bisiklet, emniyet kemeriyle bebeğinizin güvenliğini de göz ardı etmiyor.

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6. Crocs Classic Unisex Terlik, rahatlığıyla sizi mest edecek

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

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Hem yaz hem bahar aylarının kurtarıcısı Crocs terliklerle hâlâ tanışmadıysanız Amazon Prime Day etkinliğinde kesinlikle bu üründen bir tane edinmelisiniz. Rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak Crocs, zarif tasarımıyla da gönülleri fethediyor. Kalın orta taban şeridiyle sportif bir görünüm yakalamak isteyenlerin tercihi olacak ürün, temizlemesi kolay ve hızlı kuruyan malzemesiyle büyük avantaj sağlıyor. Ürünün üzerindeki portlar ise ayaklarınızın nefes alması için birebir. Tüy kadar hafif Crocs Classic Unisex Terlik ile gün boyu ayakta kalsanız bile asla yorulmayacaksınız!

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7. Her gün bir başka stil için Philips Bt5502/15 Beardtrimmer Series 5000 Sakal Düzeltici

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Amazon Prime Day ile hep sahip olmak istediğiniz sakal düzelticiyi edinmeye ne dersiniz? Philips Bt5502/15 Beardtrimmer Series 5000 Sakal Düzeltici hem ekonomik hem pratik oluşuyla kullanıcıları cezbediyor. Kablosuz özelliğiyle hareket özgürlüğü tanıyan cihazı bir saatlik şarjdan sonra 90 dakika boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Üstelik su geçirmeyen ürün, musluk altında durulanarak kolayca temizleniyor. Kendinden bilenen bıçak sistemi ise uzun süre özel bir bakıma ihtiyaç duymuyor. Farklı başlıklarıyla haftanın her günü yeni bir stile kavuşmanızı sağlayacak ürüne göz atmadan karar vermeyin deriz!

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8. %13'e varan indirimleriyle Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Amazon Prime Day etkinliğinden dikkat çekici öneriler

Kamp, ofis, piknik gibi birçok yerde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfında yer alan paslanmaz çelikten üretiliyor. Binbir hevesle alınan çoğu termosun zamanla sızdırmasına karşılık Stanley bu konuda kullanıcılarına sızdırmazlık sözü veriyor. Temizlik konusunda da bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla beklentileri karşılıyor. BPA içermeyen malzemesiyle kullanıcıların sağlığını riske atmıyor. Kahve makineleriyle uyumlu boyuta sahip ürün, içeceklerinizi 1.5 saate kadar sıcak, üç saate kadar da soğuk tutuyor. Ürün, "Bir termosum olsun yıllarca benim olsun." diyenlerin kalplerinde taht kurmayı bekliyor.

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