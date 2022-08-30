Amazon'da son zamanların en çok satan askılı telefon çantaları

Evde ne kadar çok çanta modeli olsa da bazen hiçbirinin işinize yaramadığını düşünüp hayıflandığınız zamanlar olabilir. Böyle durumlarda hafif ve küçük bir çanta olsa hiç fena olmaz, değil mi? Hem cep telefonunuzu nereye koyacağınız endişesini yaşamazsınız hem para, kredi kartı ve cüzdan gibi önemli eşyalarınızı kolayca taşıyabilirsiniz. "Böyle bir çanta modeli var mı?" diye merak edenler için birçok renk ve modelde askılı cep telefonu çantası çeşitlerini sizlere sunuyoruz. İşte detaylar!

1. Şık tasarımlı ve kullanışlı: Kindfox Kadın Telefon Bölmeli Zincir Askılı Çanta Cüzdan

En çok satan askılı telefon çantası sıralamasında yer alan Kindfox Kadın Telefon Bölmeli Zincir Askılı Çanta Cüzdan PS08, dikdörtgen tasarımı ve birçok gözü ile oldukça kullanışlı. Vegan deri materyalle üretilen zincir askılı olan model, şık bir görünüme sahip. Günlük kullanım için oldukça ideal olan modelin beş farklı renk seçeneği mevcut. Kredi kartı ile bozuk para bölmesi olduğu için çanta sayesinde yanınızda cüzdan taşımanıza da gerek kalmaz. Birbirinden güzel renkleriyle göz dolduran zarif askılı telefon çantasını çok seveceksiniz.

2. Dokunmatik ekran fonksiyonlu: Hnoom Asmak İçin Cep Telefonu Çantası

Omzunuza takıp her yere götürebileceğiniz Hnoom Asmak İçin Cep Telefonu Çantası, aynı zamanda arkadaş, sevgili ve aileniz için ideal bir hediye seçeneği. Modern ve şık görünümüyle seyahat ve alışverişlerinizde rahatlıkla modeli tercih edebilirsiniz. Dokunmatik ekran özelliği sayesinde cep telefonunuzu çıkarmadan görüşmelerinizi yapabilir, gelen mesajları kolayca cevaplayabilirsiniz. Telefon sığacak kadar küçük olmasına rağmen ruj, toka, bozuk para ve çek defteri gibi eşyaları rahatlıkla çantaya yerleştirebilirsiniz. Yandan fermuarlı tasarımıyla para ve kredi kartlarınızı koyacağınız harika bir cüzdan görevi de gören modele mutlaka bir şans verin.

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3. Ayarlanabilir omuz askılı: Finetoknow Hırsızlığa Karşı Korumalı Göğüs Çantası

Son zamanların en çok satan askılı telefon çantalarının harika bir örneğini sizlerle buluşturuyoruz. Finetoknow Hırsızlığa Karşı Korumalı Göğüs Çantası, özel kilit sistemiyle önemli eşyalarınızı güvende tutar. Model hem kadın hem de erkeklerin kullanımına uygun. Telefon çantasının en büyük özelliklerinden biri de yan tarafında bulunan USB şarj portuna sahip olması. Minimal tasarımına rağmen oldukça geniş iç hacmi sayesinde gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz tüm eşyaları rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Hem şık hem fonksiyonel modeli severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

4. Çok fonksiyonlu telefon çantası: Katloo Crossbody Telefon Çantası

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Sezonun trend askılı telefon çantalarına örnek verilen Katloo Crossbody Telefon Çantası, son zamanların en çok tercih edilen modelleri arasında yer alır. Çok fazla işlevi olan çantanın ana bölmesi fermuarlı cüzdan şeklinde bir tasarıma sahip. Bu sayede bozuk para, kredi kartları ve kimlik gibi önemli eşyalarınızı ekstra cüzdana ihtiyaç duymadan yanınızda taşıyabilirsiniz. Birçok farklı marka ve modelde telefonu rahatlıkla taşımanızı sağlayan model, siyah rengiyle hemen her kombine uyum sağlar. Birinci sınıf deri kumaşından üretilen telefon çantası, yıllarca size eşlik eder.

5. Sade ve şık tasarım: Irisaa Küçük Cep Telefonu Askılı Çanta Cüzdan

Sade ve şık tasarımıyla Irisaa Küçük Cep Telefonu Askılı Çanta Cüzdan, trend telefon çantası modelleri arasında yer alır. Büyük ekran telefonlar için özel üretilen askılı cep telefonu çantası 6.5 inçe kadar olan tüm telefonlar için ideal. Suni deriden üretilen modelin yan tarafında fermuarlı bir bölme bulunur. Bu sayede, kredi kartlarını, para, ehliyet ve kimlik gibi eşyaları rahatlıkla çantaya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, askılı cep telefonu çantasının ön bölmesi, pasaport ve çek defteri taşımak için de uygun. Cüzdan büyüklüğünde askılı çanta sevenler için oldukça ideal modeli incelemeden karar vermeyin.

6. Küçük cep telefonlarına özel: BlesMaller Cep Telefonu Çantası

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Askılı cep telefonu çanta modelleri arasında gözde modellerden bir tanesiyle tanışmaya ne dersiniz? Estetik görünümünün yanı sıra şıklığıyla da gözleri dolduran BlesMaller Cep Telefonu Çantası, eşsiz rengiyle hemen hemen tüm kombinlere kolayca uyum sağlar. Poliüretan deri kumaşından üretilen model, yalnızca yedi inçten küçük cep telefonları için uygun, Deri kayışını dilediğiniz şekilde ayarlayarak çantayı size uygun hâle getirebilirsiniz. Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak modelin içine pasaport, kredi kartları, ehliyet ve diğer küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Küçük olduğu kadar fonksiyonlu olan ürüne mutlaka göz atın.

7. Su geçirmez özelliğiyle: OhhGo Cep Telefonu Çantası

Son zamanların en çok satan askılı telefon çantası arasında yer alan OhhGo Cep Telefonu Çantası, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz harika bir model. Poliüretan deri materyalle üretilen dış yüzeyi ve polyester kumaş iç yüzeyi sayesinde çanta, uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Günlük kullanım için oldukça uygun olan minimal boyutlu model, su geçirmez özelliği sayesinde yağışlı günlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Altı farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun modeli rahatlıkla seçebilirsiniz. Eğer günlük kullanıma uygun, kaliteli ve şık bir model arayışındaysanız ürün sizi bekliyor; acele edin!