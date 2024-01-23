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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı

23.01.2024 07:30 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler öncesi Ankara kulislerindeki hareketlilik devam ederken dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleşti. CHP’nin yeni ve eski genel başkanı bir araya geldi. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan görüşme ile ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. Akşam saatlerinde başlayan görüşme geç saatlere kadar sürdüğü belirtilirken kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU YORUMU: YALNIZLIĞA İTTİLER!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da son yaptığı konuşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunması dikkat çekmişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu" şeklinde konuşmuştu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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