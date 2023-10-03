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Artan ekmek fiyatlarına sağlıklı ve ekonomik bir çözüm: Evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürünler

02.10.2023 17:13 | Son Güncelleme:
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Evde yapılmış çıtır çıtır, mis gibi kokan ekmeğe kim hayır diyebilir ki? Bugünlerde artan ekmek fiyatlarının ardından birçok kişi ekmeğini evde yapmaya başladı. "Evde nasıl ve hangi malzemelerle ekmek yapabilirim?" sorusunun cevabını arayanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Sizin için evde ekmek yapmaya yardımcı olacak ürünlerin listesini hazırladık. Gelin, bu listeyi birlikte inceleyelim.

Artan ekmek fiyatlarına sağlıklı ve ekonomik bir çözüm: Evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürünler

Hem lezzetli hem uygun fiyata mâl olacak ekmekler yapmaya hazır mısınız? "Evde nasıl ekmek yapabilirim?" diye soran herkes buraya toplansın! Her yemeğin yanında büyük keyifle tüketilen ekmek; un, su, tuz ve maya gibi ana malzemelerin birleşmesiyle oluşur. İster fırında ister ekmek pişirme makinesinde birbirinden güzel ekmekler yapmak için hazırladığımız ürün listesine bir göz atın, deriz!

Ekmek tarifi

Malzemeler

  • 6,5-7 su bardağı un

  • 2,5 su bardağı ılık su

  • 1/2 su bardağı ılık süt

  • 1 paket maya

  • 3 tatlı kaşığı toz şeker

  • 2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Ekmek makinesinin ya da yoğurucu mutfak robotunun içine ılık sütü ve suyu koyun. Sonrasında mayayı ve şekeri de ilave edip karıştırın. Ardından tuzu ekleyip unu eleyerek yavaş yavaş hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Yoğurduğunuz hamuru mayalama sepetine koyarak yaklaşık bir saat kadar hamurun mayalanmasını bekleyin. Güzelce kabaran hamurunuza istediğiniz şekli verin. Hamuru isterseniz ekmek pişirme makinesinde isterseniz de fırında pişirebilirsiniz. Fırında pişirmek istediğiniz hamuru ekmek pişirme kabına koyun. Ardından 180-200 derecede önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Ekmeğinizin üzeri kızarıncaya kadar fırından çıkarmayın.

1. Lezzetli ekmekler yapmanıza yardım eder: Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

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Zamandan ve iş gücünden tasarruf ederek harika ekmekler yapmak istiyorsanız Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi ile tanışma vakti! Geniş iç hacmine sahip bu muhteşem ürün ile tadı damaklarda kalacak ekmek tariflerinizi deneyebilirsiniz. Ürünün kolaylıkla seçebileceğiniz pişirme programları ile en sevdiğiniz ekmekler yapabilirsiniz. Bu pratik ürüne bir göz atın, deriz!

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2. Avantajlı paketiyle: Pınar Süt Yarım Yağlı (6 x 200 Ml)

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

Daha çıtır bir ekmek yapmak istiyorsanız tarifinize Pınar Süt Yarım Yağlı ekleyin! Ekmek hamurunuzu yaparken sütü ılıtarak eklemeniz, hamurunuzun daha çabuk mayalanmasına yardımcı olur. Bu sayede daha çok kabaran ve dışı çıtır, içi yumuşacık bir ekmek yapmanıza imkân tanır. Buzdolabında muhafaza edeceğiniz sütünüzü açtıktan sonra 2 gün içerisinde tüketmenizi öneririz.

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3. Şık tasarımıyla dikkat çeken: Fakir Culina Chef Mutfak Robotu

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

Kolunuzu yormadan ekmek hamurunuzu yoğuracak bir mutfak yardımcısına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Öyleyse Fakir Culina Chef Mutfak Robotu tam da size göre bir ürün. Çift kancalı yoğurma mekanizması sayesinde tüm malzemelerin pürüzsüz bir şekilde karışmasını sağlar ve hamurun istenilen kıvamda hazırlanmasına olanak tanır. Kaliteli camdan üretilen cam haznesi ve paslanmaz çelikten üretilen karıştırma haznesi, dayanıklı yapısıyla uzun ömür kullanım sunar.

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4. Ekmekleriniz güvenle pişsin: Lava Döküm Ekmek Kabı

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

%100 geri dönüştürülebilir döküm demirden üretilmiş Lava Döküm Ekmek Kabı ile lezzetli ve sağlıklı ekmekler pişirmeye hazır olun! Kalın tabanlı ve kalın kenarlı olduğu için ısıyı yutar ve ekmeğinizin her yerinin eşit derecede kızarmasına yardımcı olur. Ayrıca ısıyı uzun süre hapsedebildiği için kısa sürede enfes ekmekler yapmanıza imkân tanır. Bu kullanışlı ekmek kabını incelemeye ne dersiniz?

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5. Gerçek lezzetin sırrı: Oba Un 2 kg

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

Ekmek yaparken olmazsa olmaz malzemelerin başında elbette un geliyor. Oba Un özenle seçilen buğdaylardan üretilir ve çıtır çıtır ekmekler yapmanızı kolaylaştırır. Böylece sofralarınızın lezzetine lezzet katabilirsiniz. Uzun süre kullanabilmeniz için serin, kuru ve rutubetsiz bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Ürünü kolayca inceleyebilir ve güvenle kullanabilirsiniz.

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6. Sağlıklı bir tercih için: Glütensiz Tam Yulaf Unu 300 gr

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

Glüten hassasiyeti olan herkes için sağlıklı bir un seçeneği ile geldik! Glütensiz Tam Yulaf Unu ile hem sağlınıza hem damak tadınıza uygun ekmekler yapabilirsiniz. Glüten toleransı düşük olanlar yulaf tahılından elde edilen bu besleyici un alternatifi sayesinde ekmeklerini yapıp güvenle tüketebilirler. Gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz bu ürüne bir şans vermeden geçmeyin, deriz!

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7. Ekmeklerinizin kabarmasına yardımcı olan: Pakmaya Instant Maya

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

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Ekmek yaparken kullanılan en önemli ürünlerden biri Pakmaya Instant Maya. İçeriğinde bulunan zengin mineral ve vitaminler sayesinde ekmeğinize hem lezzet katar hem ekmeğin daha iyi kabarmasına yardımcı olur. Kuru hamur mayasını ister direkt ister ılık suda erittikten sonra una ekleyin. Her türlü mis gibi kokan ve yumuşacık kabaran ekmekler elde edebilirsiniz.

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8. Ekmeğinizi tatlandıracak: Balküpü Paket Toz Şeker 5kg

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

Ekmeğin renginden tadına kadar ekmeğe enfes bir görüntü ve tat katacak Balküpü Paket Toz Şeker uygun fiyatıyla ekonomik bir seçenek. Özenle seçilmiş şeker pancarlarından üretilen kaliteli ürün, katkı maddesi içermez. Bu nedenle tariflerinizde gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

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9. Hızlı mayalama için: Voarge Mayalama Sepeti

Artan ekmek fiyatlarına hem sağlıklı hem ekonomik bir çözüm arayanlara evde ekmek yapmanızı sağlayacak ürün önerileri

"Evde yaptığım ekmek hamurum çabuk kabarmıyor." diyenler için Voarge Mayalama Sepeti harika bir kullanım kolaylığı sunuyor. %100 doğal malzemelerden üretilmiş ürün ekmek hamurunun kolayca kabarmasına yardım eder. Sepetin iç kısmı ekmek hamurunun şekil alarak daha iyi iyi kabarmasına olanak tanır. Dayanıklı astar kumaşı ve sepet kolayca temizlenebilir ve koku yapmaz. Ayrıca ekmek bıçağı ve hamur spatulası ile birlikte gönderilir.

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