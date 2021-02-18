Ay balık burcunda... 18 Şubat 2021 Perşembe burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 18 Şubat 2021 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?
18 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 18 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün maddi kazançlar ve aile içi ilişkilerde başarılar elde edebilirsiniz. Eviniz için harcamalar yapabilirsiniz. Kuşku ve karanlık duygulardan uzaklaşıp sahip olduklarınızın değerini bilme zamanı.
Bugün yöneticileriniz ve patronlarınızla ilişkilerinizde önemli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Zor gördüğünüz bir hedefinizde başarı sağlayabilir, zor olan bir durumu istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz. Gerilim ve sinirlilik haline kapılmak enerjinizi aşağıya çekecektir.
Bugün fikirlerinizde ve planlarınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Bir hatanızı fark edebilirsiniz. Hata yapmamak adına daha materyalist düşünebilir, akılcı adımlar atmak isteyebilir, risk almaktan kaçınabilirsiniz.
Bugün yeni fikirler, yeni planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Beklediğiniz bir habere ulaşabilirsiniz. Finansal konularda yeni bir sürece geçebilir, yeni finansal bağlantılar yakalayabilirsiniz.
Bugün enerjiniz ve ruh haliniz değişebilir. Sakin ve rahatlama odaklı olmalı, negatif enerji tuzaklarına düşmemelisiniz. Parayı kendinize çektiğiniz bir gündesiniz. Hediyeler alabilirsiniz.
Bugün ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Karşınızdaki bazı kişilerden sürpriz tavırlar görebilir, bazı ilişkilere daha farklı bakmaya başlayabilirsiniz. İş anlaşmaları ve ilişkilerin geleceğine yönelik konuşmalar gündeminizde olabilir.
Bugün güne başlarken daha keyfi hareket etmek isteyebilir, konfor alanınıza daha düşkün olabilirsiniz. Aşk hayatında yoğun ve güçlü duygular içerisinde olabilirsiniz. Tutkular, arzular ve özlem yükselebilir.
Bugün meraklı, sorgulayıcı, araştırmacı veya kaygılı olabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek, yaşamda emin adımlar atmak isteyebilirsiniz. Eğitim, sınavlar ve mülakatlar gündeminizde olabilir.
Bugün evcil hayvanlarınızın sağlığı ve bakımıyla ilgilenebilirsiniz. İş hayatında yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İç dünyanızda bazı şeyleri sorgulayabilir, duygu ve düşüncelerinizde değişim yaşayabilirsiniz.
Bugün para çıkışları ve harcamalar, finansal konularda gelişmeler gündeminizde. Bir yatırım, alma-satma gündemini gerçekleştirebilirsiniz. Yeni düşünceler ve yeni fikirler içerisindesiniz.
Bugün kazanç dengenizde yeni bir sürece dahil olabilirsiniz. Partnerlik ilişkilerinde gerçek hissinizi, duygunuzu ve isteğinizi sorgulayabilirsiniz. Kendinizi affetme, kendinizi kabul etme adına çalışmalar yapmak daha huzurlu hissettirebilir.
Bugün iş hayatında düzen değişiklikleri ve yeni planlamalar yaşanabilir. Sınavlar ve mülakatlar, iş görüşmeleri ve iş teklifleri, çalışanlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Sağlık sorunlarında şifalanma süreci başlıyor.
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