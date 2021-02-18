KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Ay balık burcunda... 18 Şubat 2021 Perşembe burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Ay balık burcunda... 18 Şubat 2021 Perşembe burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

fadoncu fadoncu 18.02.2021 06:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat 2021 Perşembe günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? 2021'in en şanslı burçları hangileri? İşte Astrolog Merve Rençber'den 2021 yıllık burç yorumları ile birlikte günlük burç yorumları..

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 18 Şubat 2021 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay Koç burcunda ve Merkür Retrosu15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay Koç burcunda ve Merkür Retrosu

2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI!

18 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 18 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi kazançlar ve aile içi ilişkilerde başarılar elde edebilirsiniz. Eviniz için harcamalar yapabilirsiniz. Kuşku ve karanlık duygulardan uzaklaşıp sahip olduklarınızın değerini bilme zamanı.

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticileriniz ve patronlarınızla ilişkilerinizde önemli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Zor gördüğünüz bir hedefinizde başarı sağlayabilir, zor olan bir durumu istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz. Gerilim ve sinirlilik haline kapılmak enerjinizi aşağıya çekecektir.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün fikirlerinizde ve planlarınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Bir hatanızı fark edebilirsiniz. Hata yapmamak adına daha materyalist düşünebilir, akılcı adımlar atmak isteyebilir, risk almaktan kaçınabilirsiniz.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yeni fikirler, yeni planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Beklediğiniz bir habere ulaşabilirsiniz. Finansal konularda yeni bir sürece geçebilir, yeni finansal bağlantılar yakalayabilirsiniz.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz ve ruh haliniz değişebilir. Sakin ve rahatlama odaklı olmalı, negatif enerji tuzaklarına düşmemelisiniz. Parayı kendinize çektiğiniz bir gündesiniz. Hediyeler alabilirsiniz.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Karşınızdaki bazı kişilerden sürpriz tavırlar görebilir, bazı ilişkilere daha farklı bakmaya başlayabilirsiniz. İş anlaşmaları ve ilişkilerin geleceğine yönelik konuşmalar gündeminizde olabilir.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne başlarken daha keyfi hareket etmek isteyebilir, konfor alanınıza daha düşkün olabilirsiniz. Aşk hayatında yoğun ve güçlü duygular içerisinde olabilirsiniz. Tutkular, arzular ve özlem yükselebilir.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün meraklı, sorgulayıcı, araştırmacı veya kaygılı olabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek, yaşamda emin adımlar atmak isteyebilirsiniz. Eğitim, sınavlar ve mülakatlar gündeminizde olabilir.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün evcil hayvanlarınızın sağlığı ve bakımıyla ilgilenebilirsiniz. İş hayatında yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İç dünyanızda bazı şeyleri sorgulayabilir, duygu ve düşüncelerinizde değişim yaşayabilirsiniz.

Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün para çıkışları ve harcamalar, finansal konularda gelişmeler gündeminizde. Bir yatırım, alma-satma gündemini gerçekleştirebilirsiniz. Yeni düşünceler ve yeni fikirler içerisindesiniz.

Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kazanç dengenizde yeni bir sürece dahil olabilirsiniz. Partnerlik ilişkilerinde gerçek hissinizi, duygunuzu ve isteğinizi sorgulayabilirsiniz. Kendinizi affetme, kendinizi kabul etme adına çalışmalar yapmak daha huzurlu hissettirebilir.

Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatında düzen değişiklikleri ve yeni planlamalar yaşanabilir. Sınavlar ve mülakatlar, iş görüşmeleri ve iş teklifleri, çalışanlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Sağlık sorunlarında şifalanma süreci başlıyor.

Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
17 Şubat'ta doğanların burç özellikleri17 Şubat'ta doğanların burç özellikleri
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenlerGebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Rahim içinde olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin!

Rahim içinde olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin!

Çok dikkat etmiyoruz ama saç taramanın bile bir yöntemi var! Kalın ve uzun saçlarınız varsa...

Çok dikkat etmiyoruz ama saç taramanın bile bir yöntemi var! Kalın ve uzun saçlarınız varsa...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yüz şekline göre saç modeli nasıl olmalı? Yüzünüz uzunsa katlı kesimler, yüzünüz yuvarlaksa...

Yüz şekline göre saç modeli nasıl olmalı? Yüzünüz uzunsa katlı kesimler, yüzünüz yuvarlaksa...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Hepimizin sorunu! Mucize karışım eser bırakmıyor

Hepimizin sorunu! Mucize karışım eser bırakmıyor

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Diğer Haberler

18 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 18 Şubat hangi burç? 18 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

18 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

Güneş balık burcunda... 17 Şubat 2021 Çarşamba burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

17 Şubat 2021 Çarşamba burç yorumları

17 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 17 Şubat hangi burç? 17 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

17 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

Sağlığa dikkat: 16 Şubat 2021 Salı burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

16 Şubat 2021 Salı burç yorumları

16 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

16 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

Finansal yatırımlar ön planda: 15 Şubat 2021 Pazartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

15 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.