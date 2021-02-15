15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay, Koç burcunda Güneş ise Balık burcunda!

Hafta ortasında Güneş Balık burcunda yer edinecek ve fedakarlıklar, diğer insanların istekleri ve arzuları ön planda olacak. 19 Şubat Cuma günü Ay bütün gün Balık burcunda olacak. Bu süreçte dalgınlıklar çok olabilir. Bu süreçte geçmişi ve geleceği sorgulayabilir ve bir silkelenme yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise burçları etkileyecek olan Venüs ve Mars arasındaki çekişme olacak. Satürn ve Uranüs arasında ise sert bir açı ise tüm burçları etkisi altına alacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 15-21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 15-21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... 15-21 ŞUBAT 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI: VENÜS VE MARS ÇEKİŞMESİ! Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 15 Şubat haftalık burç yorumları...

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle kazançlarınız ve finansal dengenizde köklü bir değişimi getiren sürece giriyorsunuz. Yüklü harcamalar yapabilir, ortaklı işlere girme planları içerisinde olabilir, ortaklık teklifi alabilirsiniz. Kariyerinizde kendi isteğinizi var etme hırsı artabilir. Perşembe günü Balık burcuna geçen Güneş, bugünden itibaren yaşamınızda ruhsal ve bedensel şifanın ön planda olacağı günler içerisinde olacaksınız. Bilinmez konulara dair merakınız artabilir. İbadet, yoga, astroloji ve spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Artık şubat ayının geri kalanında değişen şartlarınıza ayak uydurmaya, hayatın getirdiklerini kabul içinde olmaya, manevi tarafınızı beslemeye ve inançlarınız doğrultusunda ilerlemeye odaklanıyor olacaksınız. Yoğun ve yorucu tempolardan sıyrılmak isteyeceğiniz, dinlenme ve kısa tatillere ihtiyaç duyacağınız zamanlar olabilir. Geniş kitlelere hitap eden iş ve projeler ile adınızı duyurabilirsiniz. Sosyal medya bazlı işlerde şans ve fırsatlar olabilir.

Şubat aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu açıdan içinde bulunduğumuz günlerde en çok etkilenecek burçlardan biri olacaksınız. Yaşamınızda köklü ve uzun vadeli değişimler artık karşınızda. İlişkilerde nihai kararlar, kariyerinizde radikal değişimler gündemde olacak. Toplum içindeki statünüz değişebilir. İlişkiler resmiyet kazanabilir. Problemli ilişkiler ise boşanma sürecinde netleşme yaşayabilir. Boşanma ve evlilik gibi köklü değişimlere potansiyel zamanlardasınız. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında ilişkilerinize ve geleceğe dair beklentilerinize odaklanacaksınız. İşinizde ve mesleğinizde ileriyi düşünerek hareket edebilir; reklam, satış ve sosyal medya alanlarında aktif çalışmalar içinde olabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı boyunca önemli imzalardan ve kritik kararlardan kaçınmaya gayret edin. Bir sonraki hafta yaşamınızdaki pek çok tıkanıklık ve bekleyiş son bulacak. Takıntılara, abartılı şüphelere ve vesveseye dikkat etmelisiniz.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle hayatınızda hak ve adalet konuları çok daha güçlü ve net bir şekilde çalışacak. İlahi adaletle karşılaşabilir, attığınız adımların iyi-kötü sonuçlarını görebilir, verdiğiniz çabanın ödülünü alabilirsiniz. Aynı zaman diliminde atacağınız her adımın da yaşamdan size geri döneceğini bilerek ilerlemelisiniz. Yasal konular da beraberinde çalışabilir. Hakkınızı savunmak adına yasal süreçler içerisine girebilirsiniz. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında kariyerinize dair emek ve çaba sarf etmeye odaklanabilirsiniz. Daha fazla heves odaklı olabilir, ayın geri kalanında bazı fikirlerinizden vazgeçerken bazı fikirlerinizin peşinden cesaretle gidebilirsiniz. Gel-git fikirler, gel-git planlar artacaktır. Haftanın ikinci yarısı boyunca Merkür durağan harekette olacağı için yaşamınızda tıkanıklıklarla karşılaşabilir, engel ve bekleyişler yaşayabilir, bazı konuşmalarınızın istenmedik yerlere gittiğini görebilirsiniz. Bu zaman diliminde daha dikkatli ve temkinli olmalısınız.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle sosyal çevrenizde köklü değişimler yaşanmaya başlayacak. Yıl içerisinde farklı zamanlarda bu açının etkileri tekrar ortaya çıkacak. Bugünlerde sosyal çevrenizde bir devrim yaratabilirsiniz. Kendi sınırlarınızı aşabilir, kendi kalıplarınızdan çıkabilirsiniz. Var olan rutininizi kıracaksınız. Bu sebeple bazı Yengeçler içe çekilebilir, bazılarınız ise daha sosyal ve yeni ortamlara katılan bir pozisyonda olabilir. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında geleceğinize, hayatın size sunacaklarına ve dileklerinize odaklanacaksınız. Maneviyat, inanç ve değer yargıları ön planda olacak. İlahi adalete, yasal haklarınıza daha fazla önem vereceksiniz. Bu hafta, haftanın ikinci yarısı boyunca Merkür durağan harekette olacak. Bu ise iç dünyanızda bazı sorgulamalarda, bazı duygularda takılı kalabileceğiniz bir süreci getirebilir. Uyku düzensizliklerine ve etkileyici rüyalara açıksınız. Hırsızlık, kayıp ve dolandırılma gibi hatalı kararlara ve dikkatsizliklere karşı temkinli olun.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle sosyal çevrenizde, kurduğunuz ilişkilerde kalıcı değişimler yaşanıyor. Duygusal ilişkilerde net ve nihai kararlar alınacak. Evlilik, boşanma kararları gündeme gelebilir. Süregelen davalarınız bu tarihlerde önemli bir ilerleyiş kazanabilir veya sonuçlanabilir. Bir süredir görmezden gelinen sorunlar bu tarihte birden büyüyebilir, kontrol dışı bir hal alabilir. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında finansal hedeflerinize, tavrınızda ve tarzınızda değişikliğe gitmeye odaklanabilirsiniz. Enerji alanınızı korumanız daha önemli olacak. Yaşamdan desteklerle karşılaşabilirsiniz. İnançlarınız ve sözleriniz yaşamınızı şekillendirebilir. Pozitif kalmanın daha önemli olduğu zamanlar. Özellikle Çarşamba gününden itibaren Merkür'ün durağan seyri, ilişkilerinizde takılı kalma, saplantı durumlarını ortaya çıkarabilir. Karşınızdaki kişilere dair daha fazla kafa yorabilir, ilişkileriniz üzerine daha yoğun düşünceler içerisine girebilirsiniz.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle yeteneklerinizi mesleğe ve kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizi işe çevirebilirsiniz. Süregelen mesleğiniz dışında başka bir yola gitmek isteyebilir, süregelen mesleğinizde şirketinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu sebeple bazı Başaklar istifa, bazı başaklar ise yeni iş başlangıçları içerisinde olabilir. Akılcı ve kontrollü değişimler yaratma zamanı. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında ilişkilerinize, yakın çevrenize odaklanacaksınız. İş ve kariyerde kurduğunuz bağlantılar daha önemli olacak. İnsanlardan destek ve yardım bekleyebilirsiniz. İlişkilerde ise güven, anlayış ve şefkat önem kazanabilir. Merkür retrosunun son zamanlarına girerken, Çarşamba gününden itibaren durağan hareketi sebebiyle çalışma hayatınızda hatalara ve karışıklıklara dikkat etmelisiniz. İş arkadaşlarınızla ve çalışanlarınızla iletişiminizde daha profesyonel olmaya, takıntılar ve sabit fikirlerle hareket etmemeye özen gösterin. Objektif olmanız her alanda kazandıracaktır.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle çocuk sahibi olma kararı alabilir, gebelik haberleri alabilirsiniz. Bir süredir çocuk sahibi olma adına çaba sarf eden eşler, bu hafta medikal destekler alabilir. Tüp bebek çalışmaları yaptırabilirsiniz. Sağlıkla ilgili destekler gündeminizde olabilir. Bekar Teraziler ise ilişkilerinde finans ve cinsellik konularının ön planda olduğunu görebilir. Bu konularda doğru sınırlar içinde olmaya önem vermeli, doğru yerde sınırınızı çizmelisiniz. Alma-verme dengenizi korumalı, etik sınırlarla hareket etmelisiniz. Hafta ortasından itibaren Merkür durağan harekette olacak. Duygulara ve hislere daha fazla önem verebilir, zaman zaman hassasiyetler yaşayabilir ve alıngan olabilirsiniz. Çocuklarınızla iletişiminizde dikte edici ve buyurucu olmaktan kaçının. Sevdiklerinize dair koruma ve sahiplenme içgüdünüz artabilir. Perşembe günü Şubat ayının geri kalanında iş hayatına, yaşam düzeninize ve kendinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Geleceğe dair planlar ve tasarılar içinde olabilirsiniz.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle hayatınızı temelden değiştirecek gündemler öne çıkıyor. Taşınma, ev alım-satımları, evlilik ve boşanma, partnerle aynı eve çıkma, ev arkadaşınızın değişimi gibi önemli etkilere sahip değişimler içerisinde olabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığı adına destekler alınabilir. Uzak akrabalardan haberler gelebilir. Hırsızlık, kayıp ve çalıntı durumlarına karşı bu hafta daha temkinli olun. Çarşamba gününden itibaren Merkür durağan harekette. Haftanın geri kalanında aile ilişkilerinizde, ev halkı ile iletişimde zıtlaşma ve anlaşmazlıkları büyütmemeye, içinize atarak dolmamaya, duygu ve düşüncelerinizi patlama noktasına götürmemeye dikkat etmelisiniz. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında iç huzura, mutluluğa odaklanacaksınız. Kasvetli ve karmaşık, stresli zamanlar yavaş yavaş geride kalacak. Yaşamın farklı alanlarında, küçük sürprizlerle karşılaşabilir, hayata daha hevesle yaklaşabilirsiniz.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle araç alım-satım gündemleriniz oluşabilir. Mesleğinizde ilerleme sağlamak, kariyerinize yatırım yapmak adına eğitimler alabilirsiniz. Ehliyet sınavları, tayin ve taşınma, mülakat ve memuriyet sınavları gündeminizde olabilir. Çarşamba gününden itibaren Merkür durağan harekette. Günlük yaşamınızda tıkanıklık ve gecikmelerle, planlarınızın zorunlu değişimleriyle karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerle ve yakın çevrenizle, komşularınızla ilişkilerinizde daha temkinli olmalı, mesafenizi koruyarak, her sırrınızı açığa vurmadan iletişim kurmalısınız. Bu hafta kaygı ve endişeye kapılmamak adına meditasyon ve ibadete yönelebilirsiniz. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında kendi alanınıza, kendi hayatınıza odaklanmaya başlayacak, aile üyelerinizle daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Daha keyifli, daha iyimser olduğunuzu görebilir, hayata dair inanç ve umudunuzu arttıran durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açının etkileriyle ilişkilerde, hayatınızın farklı alanlarında ilahi adalet durumu çalışabilir. Aşk ilişkileri halı altına süpürülen, görmezden gelinen konular açığa çıkabilir. Krizleri çözmek veya ilişkiden uzaklaşmak arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Yaşama dair isteklerinize ulaşmakla ilgili hak ettiğinize dair inanç geliştirmeli, şanssızlık, bahtsızlık gibi karamsar inançlardan uzaklaşmalısınız. Çarşamba günü Merkür durağan harekete geçiyor. Haftanın geri kalanında finansal konularda hata ve karışıklıklara açık olabilirsiniz. Hatalı ödemeler, plan dışı harcamalar ile karşılaşabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmaya gayret edin. Perşembe günü Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında geleceğe dair daha net planlar ve tasarılar içerisinde olacak, kendi hedeflerinize ve kendi düşüncelerinize odaklanacaksınız. Finansal konularda riskler almak isteyebilir, riskli yatırımlarla ilgilenebilir, araç alım-satımlarıyla ilgili harekete geçebilirsiniz.