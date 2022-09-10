Ayakkabısına para harcamayı sevenler için en güzel 3000 TL üzeri sneaker modelleri

Spor ayakkabı modelleri içinde son zamanların en popüler tasarımları hiç şüphesiz sneakerlar.... Günlük yaşam içinde ya da şık bir davette kendine has stiller yaratmak isteyen kişiler, kalitesi ve cazibesi ile ön plana çıkan lüks modelleri tercih ediyor. Birbirinden farklı tarzda, tüm dünya genelinde bilinirlik kazanan ve gören herkesi kendine hayran bırakan üst segment sneaker modellerini birlikte incelemeye ne dersiniz?

1. Yüksek performans, yüksek kalite: NIKE Erkek AIR Jordan 1 MID Basketbol Ayakkabısı

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NIKE Erkek AIR Jordan 1 MID Basketbol Ayakkabısı, basketbol sporu ile ilgilenen kullanıcılara özel olarak üretilmiş yüksek kaliteli sneaker modellerinde ilk sıralarda. Dri-FIT %95 polyester ve %5 spandeks malzemeden üretilen model, gelişmiş ter emici teknoloji ve klasik kesim ile tasarlanıyor. Üç düğmeli cebi ve sol kolunda bulunan swoosh tasarımı ile dikkat çeken ürün, taban tasarımı ile beğeni topluyor. Bağcıklı ve cırtlı kapaması ile rahat kullanım sunan modelin beden seçeneklerinin oldukça geniş bir aralıkta olduğunu söylemeden geçmeyelim.

2. Tercihini en iyiden yana kullananlara: VERSACE JEANS COUTURE Versace Jeans Siyah Kadın Sneaker

70% poliüretan ve 30% polyester malzemeden üretilen VERSACE JEANS COUTURE Versace Jeans Siyah Kadın Sneaker, lüks tutkunları için eşsiz bir tasarım. Dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Versace'nin bu modeli, sezonun trendini yakalayan ve yerden yüksek modelleri sevenler için platform taban olarak tasarlanıyor. Taban malzemesinin kalitesi sayesinde uzun süreler boyunca hiç rahatsızlık yaşatmadan ayak konforunu sağlayan model, siyah üzerine altın yaldız işleme detayları ile şıklık arayanlar için ideal oluyor. Günlük kullanıma uygun sneakerlar, şık bir elbise ile akşam saatlerinde de sıkça tercih ediliyor.

3. Kalite ve rahatlık bir arada: Dogiye Love Girls Unisex Beyaz Spor Ayakkabı Günlük Bot Sneakers

Klasik modellerden uzaklaşıp özel çizimlere sahip desenli tasarımları kullanmaktan hoşlananlar için özel olarak üretilen Dogiye Love Girls Unisex Beyaz Spor Ayakkabı Günlük Bot Sneakers, kadın kullanıcıların en sevdiği seçeneklerden biri. %100 deri malzeme ile farklı renkler ve desenler kullanılarak üretilen sneaker; şortlar, spor kesimli pantolonlar ve jeanler ve klasik çizgilere sahip tekstil ürünleri ile kullanmaya uygun. Ürün, bağcıklı kapama türü sayesinde rahat kullanım imkânı verirken aynı zamanda modern ve şık görünümlü sneaker arayanların en özel parçası olarak gardıroplarda yerini alıyor.

4. Her sezona uygun, özel tasarım: Adidas Yeezy Desert Rat 500 "blush

Adidas'ın en özel tasarımlarından biri olan Yeezy Desert Rat 500 "blush, farklı çizgileri ile dikkat çekiyor. Unisex olarak tasalanan ürün, spor aktivitelerinin yanı sıra günlük yaşamda da rahatlıkla kullanılıyor. Dış kaplaması tekstil malzemesi kullanılarak üretilen modelin sınırlı sayıda stoğu bulunuyor. Taban tasarımıyla maksimum konfor sağlayan ürün, rahatlığı ile kullanıcılarından tam not alıyor. Siz de özel tasarımlı ayakkabı serilerini kullanmaktan hoşlanan biriyseniz bu ürüne şans vermeyi düşünebilirsiniz. Sneakerın 42 ile 44 beden aralığında üretildiğini belirtmemizde fayda var.

5. Outdoor etkinlikler için en konforlu tasarımlar: Columbia Hatana Breathe Erkek Outdoor Ayakkabı

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Columbia kalitesi ile outdoor etkinliklere özel olarak üretilen Columbia Hatana Breathe Erkek Outdoor Ayakkabı, hem tasarımı hem rengi ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Markanın üretimde kullandığı teknolojik özellikler de modeli ön plana çıkarıyor. Performans ayakkabıları içinde değerlendirilen tasarımda kullanılan taban teknolojisi, en dikkat çeken detaylardan biri oluyor. Ürünün taban malzemesi ile sentetik iç ve dış malzemesi, outdoor kullanımlarda maksimum rahatlığı sağlıyor. Birçok farklı renk alternatifi ile üretilen model, 40 numaradan 46 numaraya kadar geniş bir beden aralığında kullanıcıya sunuluyor.

6. Kendine hayran bırakan: BALMAIN Erkek Sneaker VM1C261TMCS

Dünyanın en prestijli markaları arasında yer alan Balmain'in ayakkabı modellerinin kalitesini bilmeyen yok denecek kadar az. Marka, üretimde kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra tasarım detayları ile kendine hayran bırakacak ayakkabı modelleri üretiyor. Şık kişiler için hazırlanan BALMAIN Erkek Sneaker VM1C261TMCS, Cushioning taban teknolojisi ile tasarlanıyor. Outdoor ayakkabı kategorisinde satışa sunulan modelin hakiki deri malzemesi, kamuflaj deseni ve kalın dolgu tabanı ise göz dolduruyor. Giydiğiniz her alanda tüm dikkatleri üzerinizde toplamak istiyorsanız bu sneaker modeline mutlaka göz atmalısınız.

7. Lisanslı tasarımları sevenlere: Nike Off-white™ X Air Force 1 Mid 'black'

Eğer siz de ayakkabı seçimlerinizde tasarım tercihlerinizi lisanslı seçenekler arasından yapmak isteyen biriyseniz sizi Nike Off-white™ X Air Force 1 Mid 'black' ile tanıştıralım. Oldukça detaylı düşünülmüş özelliklerle üretilen model, hem rengi hem tasarımıyla bilekli modeller arasında dikkat çekiyor. Çok renkli modeller içinde popüler alternatiflerden biri olan ürün, markanın üst segment tasarımları arasında yer alıyor. Taban teknolojisi, iç ve dış malzemeleri, bağcıklı kapama türü ile ürün; cool comfort seriler içinde 41 numaraya kadar bulunabiliyor.