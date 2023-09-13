Çay tartışması felakete döndü! Soğan doğrarken mutfağa giren kocasını bıçakladı... Sonra yemek yapmaya devam etti

Birleşik Krallık'ın Doğu Yorkshire bölgesinin West Cowick şehrinde yaşayan Teresa Hanson ve eşi Paul arasında yaşanan şiddetli tartışma cinayetle bitti. Çay yapma tartışmasında Hanson yanına mutfağa gelen eşini bıçakladığını fark etmediğini söyledi. Hakkındaki cinayet suçlamasını reddeden Hanson polise verdiği ifadesinde Paul'un bıçağı tutarak kendisine doğru ittiğini ve evcil köpekleri havlamaya başlandığında yerdeki kan izlerini fark ettiğini söyledi.

DAVA DEVAM EDİYOR

MailOnline'ın haberine göre, Hanson duruşmada, "Yaklaşık 10 yıl önce beyin hasarı geçirdiğinden beri durumu daha da kötüleşti. İçki içtiğinde daha da kötüleşiyor. Mutfağa geldiğinde kötü bir ruh halindeydi. Elimde bıçakla döndüğümde o bana doğru yürüdü, sonra ben de arkamı döndüm. Bıçağın ona saplandığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bir şeylerin ters gittiğini ilk kez köpeğin havlamasını duyduğumda anladım." diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken dava sürecinin de sürdürüldüğü ifade edildi.