Babalar Günü hediyesi almayı unutanlara 200 TL altı harika öneriler

Babalar Günü geçmiş olsa da canınızdan çok sevdiğiniz babanıza hâlâ sürpriz yapıp onları mutlu edebileceğiz hediye önerileri bulunuyor. Babanızı teknolojik ürünlerle tanıştırmak istiyorsanız akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık gibi ürünler seçebilirsiniz. Kahve tutkunu babalar için kullanışlı termos ve kupa seçenekleri bulunuyor. Bel ağrısı çeken babalara ortopedik minder, sıcaklardan bunalanlara mini fan hediye edebilirsiniz. Hazırsanız bu ürünleri inceleyelim!

1. Babanızın yaşantısını kolaylaştırın: Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik

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En iyi akıllı bileklik çeşitleri arasında kalitesiyle bir adım öne çıkan Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik, babasına ne hediye alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir armağan önerisi. Ayarlanabilir kordonu sayesinde bileklere rahatça oturan model, zarif tasarımıyla beğenileri topluyor ve kaba bir görünü yaratmıyor. Saat vazifesi üstlenmesinin yanı sıra adımsayar, kalori ölçer, kalp atışı ve uyku kalitesi takibi gibi birçok farklı özelliğe sahip. Modelin 0.96 inç TFT ekranı, canlı renk dengesi ile rahat kontrol ediliyor. Akıllı telefonlarla Bluetooth bağlantısı kurabilen ürün, telefona gelen bildirimlerin kolayca fark edilmesini sağlıyor.

2. Eşsiz ses deneyimi: TrkTech Airpods 2. Nesil I12 Bluetooth Kulaklık

Babanız müzik dinlemeyi çok seviyor ve Bluetooth kulaklıkları keşfetmek istiyorsa uygun fiyatı ve kaliteli kullanımıyla öne çıkan TrkTech Airpods 2. Nesil I12 Bluetooth Kulaklık modeline mutlaka göz atmalısınız! Lacivert rengiyle son derece şık bir görünüm sunan Bluetooth kulaklık, kompakt tasarımlı taşıma kutusu sayesinde pantolon ve ceket ceplerinde taşınabiliyor. Ayrıca ürünün hafif yapısı da taşımayı kolaylaştırıyor. Model, 2 saat kablosuz müzik dinleme imkânı sunuyor. Şarj kutusuyla 4 defaya kadar kulaklıkları şarj edebiliyor. Muhteşem ses kalitesi sunan ürün, 45 dakika içinde tamamen şarj edilebiliyor.

3. Zamanı değerli olanlara: Papacasso Deri Ciltli Çizgili Kea Ajanda DIARY-011

Zamanının her dakikası kıymetli olan, hayatını planlı ve programlı bir şekilde yaşamayı seven babalar için en iyi ajanda modelleri arasında yer alan Papacasso Deri Ciltli Çizgili Kea Ajanda DIARY-011, muhteşem bir hediye seçeneği! Siyah ve gri renklerinin eşsiz uyumuyla tasarlanan ürün, son derece şık bir görünüm sunuyor. Kaliteli malzemelerden üretilen ajanda, dayanıklı deri dış katmanı sayesinde darbelerden etkilenmiyor. 256 sayfalık geniş bir yazı alanı sunan ürünün arka kapağında evrak bölmesi yer alıyor. Kurdele ayracı bulunan modelin mıknatıslı pat kapağında kalem koymak için minik bir alan da mevcut.

4. Her ortama uygun: MEGStore.TR Dijital Termos

Babanıza ne hediye alacağınızı düşünüyor ve kullanışlı bir hediye önerisi arıyorsanız çelik termos modellerine göz atabilirsiniz. Evde, işte, piknikte, sporda, arabada ve seyahatte kullanıcılarına büyük pratiklik sunan çelik termoslar, içecek keyfinin her ortamda doyasıya yaşanmasını sağlıyorlar. En iyi çelik termos modelleri arasında bulunan MEGStore.TR Dijital Termos, içecekleri 24 saate kadar soğuk, 12 saate kadar da sıcacık tutabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise kapak kısmında dijital bir gösterge bulundurması. Böylece kapağı açmadan içindeki içeceğin kaç derece sıcaklıkta olduğu kolayca öğrenilebiliyor.

5. Sıcaktan dert yanan babalara: MYNONEV Masa Üstü USB Fan Soğutucu Vantilatör

Bunaltıcı yaz sıcaklarının gelmesiyle pek çok kişi farklı serinleme yöntemleri arıyor. Eğer babanız da sürekli sıcaklardan şikâyet ediyorsa MYNONEV Masa Üstü USB Fan Soğutucu Vantilatör ile ona hoş bir sürpriz yapabilirsiniz! Adaptör, bilgisayar veya powerbank aracılığıyla kolayca çalışabilen ürün, güçlü hava akışı yaratarak buz gibi bir serinlik sunuyor. Ufak boyutu sayesinde istenilen her ortamda kullanılabilen vantilatör, plastik ayakları ile yere sağlam tutunuyor ve devrilmeden durabiliyor. Yüksek kaliteli metalden üretilen ürün dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılabiliyor.

6. Bel ağrılarına son: Konformiss Ortopedik Bel Destek Yastığı

Babanız sürekli bel ağrılarından şikâyet ediyor ve oturmakta zorlanıyorsa mutlaka şans vermeniz gereken ürünlerden biri de Konformiss Ortopedik Bel Destek Yastığı. Isıya duyarlı hafızalı köpükten üretilen ürün, visco yapısı sayesinde kolayca vücudun şeklini alıyor. Omurgaya tam destek sağlayarak düzgün bir hizada oturulmasına da yardımcı oluyor. Ürünün en önemli özelliği ise arka kısmındaki lastik sayesinde farklı sandalye tiplerine takılabilmesi. Böylece evde, ofiste ve araba içerisinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Nefes alabilen yapıda olduğu için serinlik hissi veriyor ve terletmiyor.

7. Çay ve kahveler soğumasın: Milo of Climbing Velka Paslanmaz Çelik Mug Bardak

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Babanız gün içerisinde sıklıkla çay ve kahve içiyorsa bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz. En iyi termos kupa modelleri arasında bulunan Milo of Climbing Velka Paslanmaz Çelik Mug Bardak, siyah renkli sade tasarımıyla birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Gıda sınıfına uygun tasarlanan ürün, sağlıklı kullanım sunuyor. Üst sınıf kalitedeki yay çeliğinden üretilen model, içeceklerin tadını asla bozmuyor. Ayrıca paslanmaz çelikten üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Çift vakumlu yalıtımı sayesinde içecekleri uzun süre sıcak veya soğuk tutabiliyor. Ürünün önemli bir diğer özelliği de kapağı kapatıldığında tamamen sızdırmaz olması.

8. Müziksiz yapamayan babalara: Xiaomi Mini 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

En iyi ses veren Bluetooth hoparlör çeşitleri arasında yer alan Xiaomi Mini 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, müzik tutkunu babalar için harika bir hediye seçeneği! Xiaomi markasının kalitesini yansıttığı ürün, Bluetooth 4.2 teknolojisi sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonlara kolayca bağlanabiliyor. Parametrik ağ tasarımlı kapağa sahip model, sesin bozulmadan en net şekilde dışarı yansımasını sağlıyor. Böylece eşsiz bir müzik deneyimi yaşanıyor. Dolu şarjla 6 saate kadar kesintisiz müzik çalabilen ürün, kolay taşınabilir olmasıyla da dikkat çekiyor.

9. Verileriniz kaybolmasın: SanDisk 64 GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek

Eğer babanız sıklıkla her anın fotoğrafını ve videosunu çekip yaşanılanları ölümsüzleştirmeyi seviyorsa bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Cep telefonu ve bilgisayarda çok yer kaplayan önemli verileri farklı bir cihazda saklamak isteyenler için üretilen SanDisk 64 GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek, en iyi USB Flash bellek modelleri arasında bulunuyor. 64 GB'lık depolama kapasitesi sayesinde sevilen ve önem verilen fotoğraf, video, belge veya filmlerin rahatlıkla depolanmasını sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, ufak boyutlu olması. Böylece anahtarlıklara kolayca takılabildiği gibi cep, cüzdan ve gözlük kutusu gibi alanlarda da taşınabiliyor.

10. Arabaların olmazsa olmazı: Spigen Essential Hızlı Araç Şarj Cihazı

Babanız sıklıkla araba kullanıyorsa en iyi araç şarj cihazlarından biri olan Spigen Essential Hızlı Araç Şarj Cihazı'nı satın alarak ona harika bir sürpriz yapabilirsiniz! Kompakt boyutu ve sade tasarımıyla her arabaya kolaylıkla uyum sağlayan model, çift şarj özelliği sayesinde aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebiliyor. Akıllı IC çip koruması bulunan model, kısa devre sorunlarını tamamen ortadan kaldırarak güvenli kullanım sunuyor. Qualcomm quick charge 3.0 özelliği sayesinde hızlı şarj desteği bulunan akıllı telefonların en kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.