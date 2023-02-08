Bakanlık duyurdu! Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak isteyenler... Yeni başvuru e-Devlet ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ancak 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesindeki tüm gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip eden vatandaşlar arasında yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler de bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan o vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

"SIRADA BULUNAN VE MEVCUT KORUYUCU AİLELERİMİZİN YANLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı, güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KORUYUCU AİLE ADAYLARI İÇİN YENİ BAŞVURU E-DEVLET'TEN

Açıklamanın devamında "Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. (DHA)