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BİM'e Philips airfryer geliyor! Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazı sizin için inceledik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.02.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM'in bugün yayınlanan 16 Şubat 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda en çok dikkat çeken ürünlerden biri Philips airfryer oldu. 16 Şubat Cuma gününden itibaren BİM'de satışa sunulan cihazın öne çıkan özellikleri de airfryer satın almayı düşünenler tarafından merak konusu. Biz de sizin için bu içeriğimizde uygun fiyatıyla öne çıkan cihazın özelliklerine yer verdik."Philips airfryer alınır mı?" diye düşünüyorsanız, yanıtı burada!

BİM'e Philips airfryer geliyor! Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazı sizin için inceledik

Yağ kullanımını azaltmayı düşünen, hem sağlıklı hem lezzetli yemekler hazırlamak isteyen kişiler için ideal bir seçenek olan airfryerlar arasında Philips markasının ürünleri, airfryer alacakların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Philips airfryerlar içinde geniş kapasiteli modeller ise daha çok ilgi görüyor. Philips'in XXL boyutlu airfryer modeli de onlardan biri!

16 Şubat Cuma tarihinden itibaren Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM'de satışa sunulacak Philips airfryer şimdiden alışveriş severlerin radarına girdi! BİM Aktüel Katalog'undaki uygun fiyatlı Philips airfryerın öne çıkan özellikleri nedir, kullananlar memnun mu gibi soruların yanıtlarına yer verdiğimiz bu içerikte, ürünün detaylı incelemesini yaptık. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

16 Şubat 2024 tarihli BİM Aktüel indirim kataloğunu daha önce duyurmuştuk!

BİM'e Philips airfryer geliyor! 16 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada BİM'e Philips airfryer geliyor! 16 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Kataloğun en çok dikkat çeken ürünlerinden biri Philips Airfryer oldu!

bim-elektronik

Piyasadaki airfryer üreten birçok marka olsa da Philips airfryerlar kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde en üst sıralarda yer alan Philips'in airfryerları arasında geniş ailelere uygun XXL boyutlu HD9650/90 modeli, bu haftanın BİM Aktüel Ürünler Kataloğu'nda uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Cihazın BİM kataloğunda yer almasıyla özellikleri de büyük merak konusu oldu. Biz de sizin için cihazın teknik özelliklerini ve kullanıcıların yorumlarını araştırdık, bu içeriğimizde bir araya getirdik. Gelin, bu cihazı yakından tanıyalım; alınır mı yoksa alınmaz mı birlikte karar verelim!

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün teknik özellikleri

Adsız tasarım - 2024-02-16T142310.515

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz özellikleri arasında dokunmatik dijital panel öne çıkmayı başarıyor. Son derece pratik ve rahat bir Philips Fritöz kullanımı sağlayan dijital panel, tüketicilere pişirme tercihi yapma imkânı sunuyor. Bu sayede et, balık ve tavuk gibi farklı yiyeceklerin pişirilmesi için uygun programlar seçilebiliyor. Ayrıca dijital panel; sıcaklık derecesi, ön ısıtma, pişirme süresi ve yiyeceği sıcak tutma gibi fonksiyonel özellikler de sunuyor. Dikkat çeken Philips Fritöz özelliklerinden bir diğeri de Rapid Air teknolojisini kullanması. 7 kat daha hızlı sıcak hava akışı sunan bu teknoloji pişirme işleminin kısa sürede yapılmasını sağlıyor. Philips Fritöz'ün önemli özelliklerinden biri de Fat Removal teknolojisini desteklemesi. Bu teknoloji sayesinde yiyeceklerdeki fazla yağ kolayca ayrıştırılabiliyor. Fazla yağın yiyeceklerden uzaklaştırılması dışı çıtır, içi yumuşacık yiyeceklerin pişirilmesini sağlıyor. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, çıkarılabilir parçalardan oluşuyor. Bu sayede her bir parçası yerinden kolayca çıkartılıp yıkanabiliyor. Philips Fritöz, XXL boyutu sayesinde 7,3 litrelik geniş bir kapasite sunuyor. Ürünün ağırlığı ise 1,4 kg.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Pratik, çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim kesinlikle."

  • "Çok güzel, çok kullanışlı. Valla iyi ki almışım."

  • "Kızartmalar enfes oluyor. Yağsız kızartma yiyebilmek ve sağlığımı korumak benim için harika."

  • "Denildiği kadar varmış gerçekten. Bir arkadaşımda gördüm ve öyle aldım. Ben aldığımda indirimdeydi. Philips kalitesi olduğunu belli ediyor. Pratik ve hızlı, lezzetli sonuçlar veriyor."
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