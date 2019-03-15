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Bolivya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bolivya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Bolivya'nın orta kesiminde bulunan ülkenin Cochabamba eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) merkez üssü Bolivya'nın orta kesiminde yer alan Cochabamba eyaletine bağlı Cliza'ya 28 kilometre uzakta olan depremin yerin 350 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Cochabamba'da oturan bölge sakinleri depremi çok güçlü ve şiddetli hissettiklerini söyledi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Depremin Şili ve Peru'da da hissedildiği öğrenildi.

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Bolivya deprem

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