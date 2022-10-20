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Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

18.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alerji mevsimi, solunum rahatsızlığına sahip olan kişilerin korkulu rüyası. Senenin o mevsimi geldiğinde deliksiz bir uyku çekmek ya da öksürmeden rahat nefes almak bir hayli zorlaşıyor. Hele bir de evcil hayvan dostlarınız var ise işler daha da kötü bir hâl alabiliyor. Gelin hem sizin hem sevdiklerinizin sağlığını koruyacak hava temizleme cihazlarını inceleyelim.

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Ekim aynın gelmesiyle alerjik rahatsızlıklar da kendini göstermeye başladı. Konforlu bir uyku uyumak ve rahat nefes almak için temiz havaya sahip mekânlarda vakit geçirmek önemli. Bunun için hem sağlığınızı hem sevdiklerinizi koruyacak ürünlere şans vermeye hazır mısınız? Eğer evinizin daha ferah olmasını istiyorsanız listede yer alan hava temizleyici ürünlere mutlaka göz atın.

1. PureDirect teknolojisiyle öne çıkan: Leitz 2415112EU TruSens Z-1000 Hava Temizleyici

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

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Evinizin havasını son teknoloji bir ürünle taze tutmaya ne dersiniz? Cevabınız ''Evet.'' ise TLeitz 2415112EU TruSens Z-1000 Hava Temizleyici, tam size göre. Çift hava akışı sağlayan PureDirect teknolojisi ile mekânın her yerine eşit temiz hava akışı sağlayan ürün, etkileyici özellikleriyle göz dolduruyor. 360 derecelik filtresiyle kötü koku ve tozu hapseden model, UV ışığıyla mikrop ve bakterileri yok ediyor.

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2. Eşsiz tasarımıyla: DYSON Purifier Humidify + Cool Autoreact Hava Temizleme Fanı

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Hassas ve alerjik bir bünyeye sahipseniz DYSON Purifier Humidify + Cool Autoreact Hava Temizleme Fanı'nın özelliklerine bayılacaksınız. Kötü koku, bakteri, toz gibi insan bünyesine zarar veren olumsuzlukları en aza indiren ürün; klima ve ısıtma sistemlerinin kuruttuğu havayı nemlendirerek daha sağlıklı bir nefese almanızı da sağlıyor. Göz dolduran özellikleriyle öne çıkan ürün, şık tasarımıyla her eve çok yakışıyor.

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3. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilen: Xiaomi AC-M6-SC 3H Hava Temizleyici

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Modern ve sade tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi AC-M6-SC 3H Hava Temizleyici, hepa filtresi sayesinde sağlığınız için güvenli yaşam alanları oluşturuyor. İçerisinde yer alan aktif karbon ile kokuları gidererek uzun süreli ferahlık sunuyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilmesinin yanı sıra akıllı ev sistemlerine de kolaylıkla uyum sağlayan ürün, hava kalitesini izleyerek temizleme stilini otomatik olarak ayarlar.

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4. Evde en temiz hava için: Electrolux Pure A9 PA91-404GY Hava Temizleme Cihazı

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Tasarımıyla âdeta şık bir mobilyayı andıran Electrolux Pure A9 PA91-404GY Hava Temizleme Cihazı, birden fazla katmana sahip filtreleme sistemi sayesinde ulaşılabilir en temiz havaya kısa sürede erişmenizi sağlar. AirSurround teknolojisi sayesinde temiz havayı spiraller şeklinde dışarı çıkararak mekânın her yerine ulaştırır. Havanın kirlilik seviyesini ölçerek hava akışını ayarlayan model, sessiz çalışarak rahatsız edici gürültüler çıkarmaz.

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5. Ozon teknolojisiyle sağlığınızı koruyun: DR. AIR CLEANER Akıllı Hava Temizleme Cihazı

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Listenin beşinci sırasında boyutu ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken DR. AIR CLEANER Akıllı Hava Temizleme Cihazı bulunuyor. Hassas bünyeye sahip herkesin mutlaka sahip olması gereken ozon cihazı, bakteri ve virüsleri öldürerek sağlıklı bir hava akışı sağlıyor. Taşınabilir tasarımı sayesinde istediğiniz yere kolayca götürerek cihazı dilediğiniz gibi kullanabilir, rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.

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6. Rahat bir uyku çekmeniz için: Lukisan Hava Temizleyici

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Yatak odanızda, salonda veya çalışma alanlarınızda Lukisan Hava Temizleyici'sine yer açmaya hazır mısınız? Kolay kullanım sunan formu sayesinde odanızdaki havanın daima nemli kalmasını sağlayacak ürünü, rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kapağını açmadan içerisine bir miktar su koyarak cihazı çalıştırabilir, odayı saran nemi anında hissedebilirsiniz. Işıklı olması sebebiyle odanızın ambiyansını da değiştirecek ürüne mutlaka göz atın!

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7. Koku giderme özelliğiyle: YUMENG Hava Temizleyici

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

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YUMENG Hava Temizleyici'nin koku giderme özelliğiyle henüz tanışmadıysanız şimdi tam sırası! Banyo dâhil evinizin her alanında kullanabileceğiniz ürün, saatte 200 mg koku giderme özelliğine sahip. Dijital ekranı ve dokunmatik düğmeleri sayesinde kolay kullanım sağlıyor. Zararlı bakteri, koku, zehirli kimyasalları çekerek daha temiz ve ferah bir atmosfere kavuşmanızı sağlıyor. Daha ne olsun, değil mi?

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8. Alerjik bünyeler çok sevecek: Karlak Hava Temizleyici

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

İçinde yer alan pek çok özelliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Karlak Hava Temizleyici ile tanışmaya hazır mısınız? Cihaz, üç katmanlı filtresi sayesinde 360 derecelik bir hava giriş çıkışına sahip. Bu sayede mekânın her yanına kolayca temiz hava ulaştırarak ferahlık sağlıyor. Kokuya duyarlı oluşu sebebiyle alerji ve astım gibi sorunlarla savaşan kişilerin bir numaralı kurtarıcısı olmayı vadediyor.

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9. Hepa ve aktif karbon filtreli: Philips Amf220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleme Cihazı

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Farklı renk ve tasarımıyla yenilik arayanları hedefleyen Philips Amf220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleme Cihazı, 42 metrekarelik alanlara kadar tüm mekânın havasını değiştiriyor. Hepa ve aktif karbon filtreli teknolojiye sahip olan ürün, 360 derecelik bir hava akışı sunuyor. Üç katmanlı filtreleme sistemi; toz, polen, hayvan kepeği gibi mekânın hava kalitesini düşüren olumsuzlukları filtreleyerek sağlıklı bir ortam yaratıyor.

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10. Kolay kullanım sağlayan tasarımıyla: Pro BREEZ Mini Hava Temizleyici

Bu alerji mevsiminde evinizin havasını kolayca kontrol etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Küçük mekânları ergonomik çözümlerle buluşturmak istiyorsanız Pro BREEZ Mini Hava Temizleyici'ye mutlaka göz atmalısınız. Özellikle deliksiz bir uyku çekmek için kullanabileceğiniz bu ürün, ergonomik boyutuyla kişisel hava temizleme cihazınız olmaya aday. Bebek ve çocuk odalarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Cihazın üzerinde yer alan LED ışıkları sayesinde modeli gece lambası olarak da kullanabilir toz, polen ve alerjenlerden kurtulabilirsiniz.

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alerji hava nemlendirici

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