Bu işte bir gariplik var: Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a şaşırtan sipariş!

Elon Musk'ın sadece Twitter'ı yok. Ünlü milyarder SpaceX, Tesla, The Boring Company, SolarCity ve Neuralink gibi şirketlerde de söz sahibi. Bu şirketlerden en çok SpaceX ve Tesla biliniyor. Tesla'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olması tanınırlığı artırıyor. SpaceX ise özellikle uydu internet hizmeti Starlink ile adını duyurmuş durumda. İşte Starlink, bugün garip bir haberle gündeme geldi. Çünkü Elon Musk'ın şirketi SpaceX, yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a, Elon Musk'ın tanınırlığını artıran en önemli hizmetlerinden biri olan Starlink için reklam siparişi verdi. Elon Musk ile dolu bu cümle oldukça garip ancak gerçek.

EN BÜYÜK REKLAM PAKETLERİNDEN BİRİ

CNBC'nin haberine göre, SpaceX, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter’dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti. Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya'da Twitter'da SpaceX'in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.

250.000 DOLARDAN FAZLA

SpaceX’in Starlink’i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyasına Twitter “devralma” diyor. İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir Twitter çalışanına göre, bir şirket bu paketlerden birini satın aldığında, markasını tam bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için tipik olarak 250.000 dolardan fazla harcıyor.

Mevcut ve eski çalışanlar, SpaceX’in genellikle Twitter’dan büyük reklam paketleri satın almadığını kaydetti.

