HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bu işte bir gariplik var: Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a şaşırtan sipariş!

Bu işte bir gariplik var: Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a şaşırtan sipariş!

14.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, SpaceX, Starlink ve Twitter... Bu dört isim garip bir reklam siparişiyle gündeme geldi. Elon Musk'un şirketi olan SpaceX, yine Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya şirketi olan Twitter'dan büyük bir reklam kampanyası satın aldı. Söz konusu sipariş "Bu işte bir gariplik var" dedirtti. SpaceX, en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti. Üstelik reklamın nedeni yine Elon Musk'ı gündeme gündemine taşıyan uydu internet hizmeti Starlink'ten başka bir şey değil.

Bu işte bir gariplik var: Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a şaşırtan sipariş!

Elon Musk'ın sadece Twitter'ı yok. Ünlü milyarder SpaceX, Tesla, The Boring Company, SolarCity ve Neuralink gibi şirketlerde de söz sahibi. Bu şirketlerden en çok SpaceX ve Tesla biliniyor. Tesla'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olması tanınırlığı artırıyor. SpaceX ise özellikle uydu internet hizmeti Starlink ile adını duyurmuş durumda. İşte Starlink, bugün garip bir haberle gündeme geldi. Çünkü Elon Musk'ın şirketi SpaceX, yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a, Elon Musk'ın tanınırlığını artıran en önemli hizmetlerinden biri olan Starlink için reklam siparişi verdi. Elon Musk ile dolu bu cümle oldukça garip ancak gerçek.

EN BÜYÜK REKLAM PAKETLERİNDEN BİRİ

CNBC'nin haberine göre, SpaceX, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter’dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti. Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya'da Twitter'da SpaceX'in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.

2022-10-27T221323Z_809305184_RC2X9X91DQZZ_RTRMADP_3_TWITTER-M-A-MUSK-CHALLENGES

Dünya mavi tiki konuşurken bakın ne oldu: "Tüm zamanların..." Dünya mavi tiki konuşurken bakın ne oldu: "Tüm zamanların..."

250.000 DOLARDAN FAZLA

SpaceX’in Starlink’i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyasına Twitter “devralma” diyor. İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir Twitter çalışanına göre, bir şirket bu paketlerden birini satın aldığında, markasını tam bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için tipik olarak 250.000 dolardan fazla harcıyor.

Mevcut ve eski çalışanlar, SpaceX’in genellikle Twitter’dan büyük reklam paketleri satın almadığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Fiyatı 2 bin ila 3 bin dolar arasında olacak" iPhone sonrası..."Fiyatı 2 bin ila 3 bin dolar arasında olacak" iPhone sonrası...
İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...
Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter SpaceX Starlink reklam

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

İlginizi Çekebilir

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı

Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.