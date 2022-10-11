Bu sonbaharda kurtarıcınız olacak kullanışlı TikTok ürünleri

TikTok'ta her gün onlarca farklı ürün ile karşılaşmak mümkün. Görene kadar ihtiyacımız olduğunu fark etmediğiniz bu ürünleri bulamamaktan şikâyetçiyseniz merak etmeyin. Sonbaharda elinizin altında bulunması gereken en kullanışlı TikTok ürünlerini sizler için keşfettik. Tiftik toplayıcıdan dudak maskesine kadar pek çok ürüne göz atmalısınız.

1. Evinde evcil hayvan olanlara müjde: Safestore Çift Taraflı Elbise Kazak Plastik Kumaş Tüy Alma ve Tiftik Temizleyici Toplayıcı

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Evcil hayvanların ve koltuk üzerine bıraktığı tüyleri Safestore Çift Taraflı Elbise Kazak Plastik Kumaş Tüy Alma ve Tiftik Temizleyici Toplayıcı ile kolayca temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda insanlardan dökülen saç ve kılları da halı üzerinden toplayabilirsiniz. Üstelik ürün, kışlık kıyafetlerdeki tüy ve tiftikleri toplama konusunda da çok başarılı. Çift taraflı bir yapıya sahip olduğu için her yüzeyde kolaylıkla kullanılabiliyor.

2. Soğuk havalarda en yakın arkadaşınız: Rosamunda Yumuşak Polar Battaniye

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde yağmurlu hafta sonlarında battaniye altında dizi keyfi yapmayı planlıyorsanız Rosamunda Yumuşak Polar Battaniye tam size göre. Yumuşacık dokusu ve sıcacık yapısıyla ürün, soğuk günlerde evde mutlaka baş ucunuzda bulunmalı. Battaniyenin altına girip kitap okurken kahve içeceğiniz günlerin yaklaştığı şu dönemlerde en sevdiğiniz eşyalarınızdan biri hâline gelebilir.

3. Sonbahar modasına ayak uydurun: Huixin Ceket Kadın Moda Vintage Uzun Kollu Kareli Kıyafet Hırka

Sonbaharın kendini hissettirmeye başlamasıyla ince ceketler ve hırkalar, dolaplardan çıkmaya başladı. Huixin Ceket Kadın Moda Vintage Uzun Kollu Kareli Kıyafet Hırka, hem kumaşı hem vintage tarzı yansıtan tasarımıyla en sevdiğiniz ceket olabilir. Üstelik havanın serinlediği şu günlerde dışarı çıkarken her kıyafetinizle ürünü kombinleyebilirsiniz. Kareli desenlerden hoşlanıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

4. Her şeyi temizleyebilen bir ürün: Stardrops Evrensel Macun

Tencere tavaların altında yer alan yanık lekelerinden çamurlu ayakkabılarınıza kadar her alanda kullanabileceğiniz Stardrops Evrensel Macun, âdeta mucize bir temizleyici. Macun şeklinde size ulaşan ürünü yağmurdan kirlenmiş ayakkabılarınıza sürüp ovalamanız yeterli. Kullanıcılardan yüksek puan alan bu ürünü evinizde bulunan her türlü inatçı lekeyi temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Soğuk havalarda evde romantik gün batımı efekti: Ema Dükkan Gün Batımı Projeksiyon Masa Lambası

Soğuk havaların en kötü yanı, dışarı çıkıp gün batımının keyfini çıkaramamak olsa gerek. Ema Dükkan Gün Batımı Projeksiyon Masa Lambası, evinizde gün batımı efekti oluşturmanızı sağlıyor. Yağmurlu ve karanlık günlerde ev içerisinde romantik bir hava oluşturmak için oldukça ideal. Sosyal medyaya içli dışlı olan biriyseniz evinizde harika bir ambiyans yaratabilirsiniz.

6. Saçlarınızın kurumasını beklemeye son: Orvila Mikrofiber Düğmeli Gri Renk Saç Havlusu

Duş aldıktan sonra saçlarının kurumasını beklemek bazen uzun sürebilir. Bunu önlemek için Orvila Mikrofiber Düğmeli Gri Renk Saç Havlusu'nu kullanabilirsiniz. Mikrofiber dokulu olan ürün, saçı daha hızlı kuruttuğu gibi aynı zamanda saçların hacim kazanmasına yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkmayı sevmeyenler için ideal olan havlu, suyu anında emen on mikrondan daha küçük üstün mikrofiber teknolojisi ile üretilmiş.

7. Gelsin bol köpüklü kahveler: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

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Havalar biraz serinleyince elinize sıcak kahveyi almayı seven biriyseniz Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü'ye göz atmanızda fayda var. Hızlı ve kolay bir şekilde kahve ve sütünüzü köpürtebileceğiniz ürün sayesinde evinizde harika latteler hazırlayabilirsiniz. Paslanmaz çelik çubuğu sayesinde gıda ile temasa uygun olan cihaz, ergonomik sapı sayesinde oldukça kullanışlı. Üstelik sadece 45 saniyede sütü köpürtebiliyor.

8. Yılın tam bu zamanı ihtiyacınız olan şey: AİLY COSMETİCS Lip Sleeping Mask Berry & Dudak İçin Uyku Maskesi

Uykuya dalmadan beş dakika önce dudaklarınıza sürerek uygulayacağınız AİLY COSMETİCS Lip Sleeping Mask Berry & Dudak İçin Uyku Maskesi sayesinde çok daha nemli ve sağlıklı dudaklara sahip olabilirsiniz. Sekiz saat boyunca dudaklarınıza bakım yapan ürün, dudaklarınızdaki ölü hücreleri temizlerken dudaklarınızı derinlemesine nemlendirir. Hızlı emilen yapısıyla cilt üzerinde bariyer oluşturur ve daha pürüzsüz ve esnek dudaklara sahip olmanızı sağlar.

9. Sonbahar akşamları için ideal: ViewSonic M1+ Bluetooth/Wi-Fi Bataryalı HDmi/Type-C/USB Harman Kardon Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı

Film izlemeyi sevenlere müjde! Evinizi âdeta mobil sinema salonuna çeviren ViewSonic M1+ Bluetooth/Wi-Fi Bataryalı HDmi/Type-C/USB Harman Kardon Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı'na bayılacaksınız. Ev ortamında sinema keyfi yaşamanızı sağlayan ürün, taşınabilir bataryalı yapısıyla kolay kullanım sunuyor. Sonbahar akşamlarında arkadaşlarla toplanıp sinema gecesi yapmayı seviyorsanız bu ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

10. Minik dostların temizliği için son derece önemli: Outdoor Outlet Pati Ayak Yıkama Kovası

Yağmurlu havaların başlaması ile köpeği olan kişilerin evinde çamurlu patilerle karşılaşma sıklığı artıyor. Hem sadık dostunuzun hem sizin hayatınızı kolaylaştırmayı planlayan Outdoor Outlet Pati Ayak Yıkama Kovası, hızlı ve kolay bir şekilde köpeğinizin patilerinin temizlenmesini sağlıyor. Ürünü kapınızın önüne koyarak sevimli dostunuz için de küçük bir eğlence alanı yaratmanız mümkün.