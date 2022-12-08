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Çam kozalağı pekmezi ne kadar tüketilmeli? Kozalak şurubu ne kadar içilmeli, nelere iyi gelir?

08.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa tarafından insana sunulan şifa deposu çam kozalağı pekmezi son dönemde çok popüler hâle geldi. Çam ağaçlarının meyvesi olan kozaktan yapılan pekmez birçok rahatsızlık için kullanılıyor. Özellikle doğal öksürük şurubu etkisiyle bilinse de bunun dışında pek çok faydası vardır. Hem hazır olarak alabileceğiniz hem de evde kendiniz yapabileceğiniz çam kozalağı pekmezi nelere iyi gelir?

Çam kozalağı pekmezi ne kadar tüketilmeli? Kozalak şurubu ne kadar içilmeli, nelere iyi gelir?

İçindekiler

  • Çam kozalağı pekmezi nasıl yapılır?
  • Çam kozalağı pekmezi nasıl kullanılmalı?
  • Çam kozalağı pekmezi ne kadar tüketilmeli?
  • Kozalak şurubu ne kadar içilmeli?
  • Kozalak pekmezi nelere iyi gelir?

Yapımı zahmetli olan çam kozalağı pekmezi, eski çağlardan bu yana alternatif tıp dünyasında kullanılıyor. Birçok faydası olan çam kozalağı özellikle akciğer hastalıklarına çok iyi gelmesiyle bilinir. Kozalak reçeli şeklinde de isimlendirilen bu pekmez türü çoğunlukla öksürüğü kesmek için kullanılıyor. Çam kozalağı isimli ağaçtaki kozalaklardan yetişen pekmez, kış dönemindeki rahatsızlıkları gidermede çok etkilidir. Yapımı çok zahmetli olduğu için dilerseniz aktarlardan da satın alabilirsiniz.

Çam kozalağı pekmezi nasıl yapılır?

Çam kozalağı pekmezi yapımı zahmetli olsa da evde de yapılabilir. Evde çam kozalağı pekmezi tarifi:

  • İlk olarak çam kozalakları teker teker üzerinde kir kalmayıncaya dek iyice yıkanır.
  • Kozalaklar derin bir kap içine alınıp üzerine bol miktarda su koyulur. Kap içindeki kozalaklar 1 gün bekletilir.
  • 1 gün bekletme süresi sona erince kozalaklar tencereye alınıp bol suyla kaynatılır.
  • Kaynatılan ilk su süzülerek dökülmelidir. Daha sonra hafif haşlanan kozalaklar yeniden tencereye koyulur.
  • Başka bir kap içinde 6 su bardağı suyu kaynatarak diğer kaptaki kozalakları içine atınız.
  • Su kaynadıktan sonra tencere kapağı yarım açık şekilde kapatılmalıdır.
  • Kısık ateşte 2 saat kadar kozalaklar pişmelidir.
  • 2 saatlik zaman dilimi içerisinde karışım içine toz şeker ilave edilmelidir.
  • Kıvam alana kadar pekmezi ara ara karıştırınız.
  • Pişme esnasında pekmezin üzerinde oluşan köpükleri de kepçeyle alınız.
  • Pekmez kıvam alırken içerisine limonlu su katınız. Pekmezi karıştırıp ocağın altını kapatınız.
  • Tencere içerisindeki pekmez oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletilir.
  • Sıcaklık seviyesi istenilen düzeye geldiğinde kozalağın taneleri çıkarılır.
  • Kozalak şurupları kavanozlara koyularak kapakları da hava almaması için sıkıca kapatılmalıdır.

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Çam kozalağı pekmezi nasıl kullanılmalı?

Çam kozalağı pekmezi reçel ve pekmezlerden farklı olarak şurup gibi kullanılabilir. Kahvaltı sofralarına eklenebildiği gibi tatlılarda da tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Ekmeğin üzerine çam kozalağı pekmezi sürüp yenebildiği gibi kaşıkla da direkt olarak tüketilebilir. Tadı çok yoğun geliyorsa çam kozalağı pekmezini suyla da seyrelterek içebilirsiniz.

Çam kozalak pekmezi saç bakımında çok etkilidir. Direkt saç diplerine uygulandığı zaman saç derisini besleyerek saçın dökülmesini önler. Küçük bir miktar elinize çam kozalak şurubunu alarak saç dibinize masajla uygulayınız. Saç üzerinde pekmez ortalama 20 dakika kadar bekletilip bol suyla yıkanmalıdır. Çam kozalağı pekmeziyle yapılan saç maskesi haftada 2 defa yapılmalıdır. Düzenli olarak yapıldığında saçlar hem güçlenir hem de canlanır. Cilt bakımı açısından da önemli bir üründür. Suyla seyreltilerek yüze tonik şeklinde uygulanabilir. Ciltteki ölü derileri temizlemede etkin rol oynuyor. Sivilce ve cilt lekeleri içinde kullanılabilir.

Çam kozalağı pekmezi ne kadar tüketilmeli?

Çam kozalağı pekmezini evde kendiniz hazırlamayı düşünüyorsanız kesinlikle olgunlaşmamış çam kozalağı kullanmayınız. Çam kozalağı pekmezi aşırı tüketilirse midede sindirim problemleri ortaya çıkar. Çam kozalağı pekmezi doğru kullanımı için bir uzmandan tavsiye alınması daha iyi olacaktır. Genel olarak çam kozalağı pekmezinin her gün aksatmadan 1 tatlı kaşığı tüketilmesi önerilir. Kronik rahatsızlığı olanlarla düzenli ilaç alması gereken kişilerin tüketimle doktorlarından bilgi almalarını önerilir. Ayrıca pekmezin içeriğinde şeker olduğu için diyabet ve şeker hastaları da dikkatli tüketmelidir. Çam kozalağı pekmezi tüketirken şunlara dikkat etmeniz tavsiye edilir:

  • Çam kozalağı pekmezi çok tüketilmemelidir.
  • Günde 1 tatlı kaşığının üzerinde tüketilmesinden kaçınılmalıdır.
  • Aşırı tüketildiğinde kramp, mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi sindirimle alakalı rahatsızlıklara sebep olur.
  • Düzenli ilaç kullananlar, alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik hastalar ve özel perhiz uygulaması yapanların tüketmemesi öneriliyor.
  • Çam kozalağı pekmezinin hakiki olması ve güvenilir yerlerden temin edilmesi de çok önemlidir. Yanlış, doğal olmayan, sahte ve sağlıksız koşullarda hazırlanan çam kozalağı pekmezlerinin de tüketilmemesi gerekiyor.

Kozalak şurubu ne kadar içilmeli?

Uzmanlara göre kozalak şurubu günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir. Kozalak şurubu, klasik şerbet ve reçellerden çok farklıdır. Şurubun faydasını görebilmek için günde sadece 1 tatlı kaşığı tüketilmelidir. Kozalak şurubu aşırı tüketildiği takdirde mide bulantısına sebep olur. Kozalak şurubu taze, minik ve yeşil kozalaklardan hazırlanır. İlkbahar-yaz döneminde yapılan kozalak şurubu eczane ve aktarlarda da satılıyor.

Kozalak pekmezi nelere iyi gelir?

Çam kozalağı pekmezi doğru ve bilinçli tüketildiğinde pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Kozalak pekmezi faydaları:

  • Öksürüğü keser.
  • Bağırsaklarda mikrop, iltihap gibi oluşumların oluşmasını engeller.
  • Sindirim problemlerini giderir.
  • Kabızlığı önler.
  • Nefes darlığına iyi gelir.
  • Solunum yolu hastalıkları geçiren kişinin vücudunu toparlar.
  • Akciğerleri temizler.
  • İçerdiği minerallerin etkisiyle sigara kullanımının sebep olduğu olumsuz etkileri yok eder.
  • Yetişkin ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Balgam söktürücüdür.
  • Nezle, grip vb. soğuk algınlığı hastalıklarının semptomlarını yok eder.

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