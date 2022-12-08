Çam kozalağı pekmezi ne kadar tüketilmeli? Kozalak şurubu ne kadar içilmeli, nelere iyi gelir?

Yapımı zahmetli olan çam kozalağı pekmezi, eski çağlardan bu yana alternatif tıp dünyasında kullanılıyor. Birçok faydası olan çam kozalağı özellikle akciğer hastalıklarına çok iyi gelmesiyle bilinir. Kozalak reçeli şeklinde de isimlendirilen bu pekmez türü çoğunlukla öksürüğü kesmek için kullanılıyor. Çam kozalağı isimli ağaçtaki kozalaklardan yetişen pekmez, kış dönemindeki rahatsızlıkları gidermede çok etkilidir. Yapımı çok zahmetli olduğu için dilerseniz aktarlardan da satın alabilirsiniz.
Çam kozalağı pekmezi yapımı zahmetli olsa da evde de yapılabilir. Evde çam kozalağı pekmezi tarifi:
Çam kozalağı pekmezi reçel ve pekmezlerden farklı olarak şurup gibi kullanılabilir. Kahvaltı sofralarına eklenebildiği gibi tatlılarda da tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Ekmeğin üzerine çam kozalağı pekmezi sürüp yenebildiği gibi kaşıkla da direkt olarak tüketilebilir. Tadı çok yoğun geliyorsa çam kozalağı pekmezini suyla da seyrelterek içebilirsiniz.
Çam kozalak pekmezi saç bakımında çok etkilidir. Direkt saç diplerine uygulandığı zaman saç derisini besleyerek saçın dökülmesini önler. Küçük bir miktar elinize çam kozalak şurubunu alarak saç dibinize masajla uygulayınız. Saç üzerinde pekmez ortalama 20 dakika kadar bekletilip bol suyla yıkanmalıdır. Çam kozalağı pekmeziyle yapılan saç maskesi haftada 2 defa yapılmalıdır. Düzenli olarak yapıldığında saçlar hem güçlenir hem de canlanır. Cilt bakımı açısından da önemli bir üründür. Suyla seyreltilerek yüze tonik şeklinde uygulanabilir. Ciltteki ölü derileri temizlemede etkin rol oynuyor. Sivilce ve cilt lekeleri içinde kullanılabilir.
Çam kozalağı pekmezini evde kendiniz hazırlamayı düşünüyorsanız kesinlikle olgunlaşmamış çam kozalağı kullanmayınız. Çam kozalağı pekmezi aşırı tüketilirse midede sindirim problemleri ortaya çıkar. Çam kozalağı pekmezi doğru kullanımı için bir uzmandan tavsiye alınması daha iyi olacaktır. Genel olarak çam kozalağı pekmezinin her gün aksatmadan 1 tatlı kaşığı tüketilmesi önerilir. Kronik rahatsızlığı olanlarla düzenli ilaç alması gereken kişilerin tüketimle doktorlarından bilgi almalarını önerilir. Ayrıca pekmezin içeriğinde şeker olduğu için diyabet ve şeker hastaları da dikkatli tüketmelidir. Çam kozalağı pekmezi tüketirken şunlara dikkat etmeniz tavsiye edilir:
Uzmanlara göre kozalak şurubu günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir. Kozalak şurubu, klasik şerbet ve reçellerden çok farklıdır. Şurubun faydasını görebilmek için günde sadece 1 tatlı kaşığı tüketilmelidir. Kozalak şurubu aşırı tüketildiği takdirde mide bulantısına sebep olur. Kozalak şurubu taze, minik ve yeşil kozalaklardan hazırlanır. İlkbahar-yaz döneminde yapılan kozalak şurubu eczane ve aktarlarda da satılıyor.
Çam kozalağı pekmezi doğru ve bilinçli tüketildiğinde pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Kozalak pekmezi faydaları: