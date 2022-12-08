HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Alıç nasıl tüketilir, kırmızı alıç yenir mi? Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli, çekirdeği nasıl tüketilir?

Alıç nasıl tüketilir, kırmızı alıç yenir mi? Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli, çekirdeği nasıl tüketilir?

08.12.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden faydalı meyveler mevsiminde tüketilerek vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerali alması sağlanabilir. Uzak doğu ve Çin’de yetişen ve günümüzde ülkemizde de yaygın olarak tüketilen alıç pek çok faydası ile bilinir. Meyve olarak tüketilebilen alıç, farklı şekillerde de tüketime uygundur. Sonbahar mevsiminde taze olarak alıç bulmak mümkündür. Diğer mevsimlerde ise kurutulmuş şekilde alıç bulunabilir. Peki, alıç çekirdeği nasıl tüketilir?

Alıç nasıl tüketilir, kırmızı alıç yenir mi? Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli, çekirdeği nasıl tüketilir?

İçindekiler

  • Alıç nasıl tüketilir?
  • Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli?
  • Alıç çekirdeği nasıl tüketilir?
  • Alıç çayı nasıl yapılır?
  • Alıç meyvesinin faydaları nedir?

Alıç meyvesi taze ve kuru şekilde tüketilebilir. Aynı zamanda alıç kaynatılarak çay yapılabilen bir meyvedir. Çeşitli fermantasyon işlemlerinin ardından alıç sirkesi de elde edilmektedir. Alıç sirkesinin de pek çok faydası olduğu bilinir ve yaygın olarak tüketilir. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil renklerde alıç görmek mümkündür. Günlük olarak tüketime uygun olan alıç vücuda sayısız faydası bulunan meyveler arasında yer alır.

Alıç nasıl tüketilir?

Vücut için şifa deposu olan alıç meyvesi, çayı, marmeladı ve sirkesi ile farklı şekillerde tüketime uygundur. Her gün düzenli tüketimde alıcın etkilerini görmek mümkündür. Alıç doğada dere kenarında, taşlı arazilerde yabani olarak yetişen bir meyvedir. Günümüzde meyve bahçelerinde de yetiştirilen alıç hasat sezonunun dışında da yoğun ilgi görür.

Alıç birçok şekilde tüketilebilir. Alıç meyvesi direkt olarak meyve şeklinde yenebildiği gibi kurutularak da kuru meyve gibi tüketilebilir. Aynı zamanda alıç meyvesi yaprağı ve çiçeğiyle birlikte demlenerek bitki çayı olarak da tüketilebilir. Alıçtan sirke de yapılır ve suyla seyreltilerek alıç sirkesi de kullanılabilir. Alıç sirkesinin yanı sıra alıç turşusu da yapılarak yenebilir. Alıç meyvesi hemen hemen her şekilde tüketilse de alıç tüketirken çekirdekleri yutmamak gerekir. Alıç çekirdeğinin yutulması bağırsaklarda tıkanıklık oluşmasının yanı sıra bağırsakta delinme, vücutta toksin maddelerin artışı gibi pek çok soruna neden olabilir.

Kırmızı alıç yenir mi?

Alıç farklı renkleri bulunan meyveler arasında yer alır. Potasyum deposu olan alıç olgunlaştıkça kırmızı bir renge dönüşür. Alıç meyvesinin yeşili, sarısı, beyazı ve kırmızısı tüketime uygundur. Yani kırmızı renkli alıç meyvesi de rahatlıkla tüketilebilir. Kırmızı alıç çay olarak demlenebilir, kurutulabilir, sirke yapılabilir ya da direkt olarak yenebilir.

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkili keçiboynuzu tozu nasıl tüketilir?

Afrodizyak etkili keçiboynuzu tozu nasıl tüketilir?

 Demirhindi şerbeti faydaları nelerdir?

Demirhindi şerbeti faydaları nelerdir?

 Zengin içerikli mango nasıl saklanır?

Zengin içerikli mango nasıl saklanır?

 Göz sağlığına iyi gelen yaban mersini kurusu nasıl tüketilir?

Göz sağlığına iyi gelen yaban mersini kurusu nasıl tüketilir?

 Doğal vitamin ve mineral kaynağı arı ekmeği nasıl tüketilir?

Doğal vitamin ve mineral kaynağı arı ekmeği nasıl tüketilir?

Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli?

Alıç her gün tüketime uygun bir meyvedir. Özellikle yağ yakımını hızlandırması ve metabolizmayı çalıştırması ile alıç yaygın olarak tüketilir. Alıç meyvesinin günlük bir tüketim sınırı kesin olarak belirlenmiş ya da önerilmiş değildir. Fakat her yiyeceğin olduğu gibi alıcın da fazla tüketimi önerilmez. Doktorlar özellikle yaşlıların alıç meyvesini çok fazla tüketmesini önermez. Alıç çayının tüketimi ise günde 2-3 bardak ile sınırlandırılması önerilir.

Alıç çekirdeği nasıl tüketilir?

Alıç çekirdekli bir meyvedir. Taze alıç tüketilirken çekirdeği çıkartılabilir. Alıç kurutulurken çekirdeği çıkartılmaz. Kurutulmuş alıç çayında alıç çekirdeğinin çıkartılmasına gerek yoktur. Demleme esnasında meyve ile birlikte çekirdek de kaynar ve süzülerek içilebilir. Alıç çekirdeği tüketilmesi ya da kullanılması önerilmez. Meyve çekirdekleri vücutta toksin madde oranını yükseltir. Ayrıca alıç çekirdeğinin yenmesi bağırsak tıkanmalarına ve bağırsak yırtılmalarına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar alıç çekirdeğinin yenmesini tavsiye etmez.

Alıç çayı nasıl yapılır?

Alıç çayı, alıç meyvesinin en yaygın tüketildiği şekillerden biridir. Sadece sonbahar ayında tazesi bulunan alıcın her mevsim tüketilmesi için alıç çayından faydalınabilir. Alıç çayı yapılırken meyvenin yanı sıra alıç yaprakları da kaynatılabilir. Alıç çayı tarifi:

  • Bir cezve ya da çaydanlığa su ilave edilir ve su kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır.
  • Kaynayan suya kurutulmuş alıçlar eklenir ve biraz kaynaması beklenir.
  • 10 dakika demlenmesi beklendikten sonra süzülerek tüketime hazır hâle gelir.

Alıç meyvesinin yaprakları ve çiçeği ile de çay yapmak mümkündür. Yaprak ve çiçekleri demlenirken su kaynadıktan sonra ateşten alınmalı ve yapraklar eklenerek 5 ila 6 dakika demlenmesi beklenmelidir. Alıç çayı bal ile tatlandırılarak tüketilebilir. Günde 2 bardak alıç çayı içilebilir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, şeker hastaları, düzenli olarak ilaç kullanan kişiler, emziren ve hamile kadınların bitki çayını tüketmeden önce doktora danışması önerilir. Herhangi bir olumsuz yan etki görüldüğünde ise bitki çayının tüketilmesi bırakılmalıdır.

Alıç meyvesinin faydaları nedir?

Alıç taze hâliyle ekşimsi tada sahip bir meyvedir. Pek çok faydası olduğu bilinen alıcın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu belirtilmiştir. Sağlık için pek çok faydası bulunan meyve taze olarak tüketilebildiği gibi marmelat olarak da tüketilebilir. Aynı zamanda alıç meyvesinin yaprakları da kurutulmuş meyvesi ile birlikte kaynatılarak çay olarak içilebilir. Kalp ve damar sağlığını korumaya destek olur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Yağ yakımına yardımcı olarak kilo kontrolüne destek olur. Alıç meyvesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Zengin bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikalleri atar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
  • Vücuttaki enfeksiyon risklerini azaltmaya destek olur, anti-inflamatuar özelliği vardır.
  • Diyabet, astım gibi kronik rahatsızlıklarda meydana gelebilecek inflamasyon durumlarını azaltmayı sağlar.
  • Taze ya da kuru olarak her mevsim tüketilebilen alıç meyvesi böbrek taşlarına da iyi gelir.
  • Alıç çayının vücudu rahatlatma etkisi bulunur. Aynı zamanda rahat bir uyku için gece alıç çayı tüketilmesi önerilir.
  • Stres, panik atak ve depresyon gibi durumlarda vücudu ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur.
  • Hafızayı güçlendirdiği bilinir, düzenli tüketildiği taktirde beyin fonksiyonlarının güçlenmesine de yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir

Zayıflamada etkili kara mürver nasıl tüketilir?

Zayıflamada etkili kara mürver nasıl tüketilir?

 Kolesterol ve yağ içermeyen kuru domates nasıl tüketilir?

Kolesterol ve yağ içermeyen kuru domates nasıl tüketilir?

Sadece 100 kalorilik atıştırmalıklar!

Sadece 100 kalorilik atıştırmalıklar!

 Buğday ruşeymi diyet tarifleri

Buğday ruşeymi diyet tarifleri

Hazımsızlık için evde yapılabilecek doğal tedaviler

Hazımsızlık için evde yapılabilecek doğal tedaviler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğuk algınlığına birebir dut pekmezi nasıl yenir?Soğuk algınlığına birebir dut pekmezi nasıl yenir?
Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!
Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladıVakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı
Anahtar Kelimeler:
alıç meyvesi alıç sirkesi alıçın faydaları alıç meyve

En Çok Okunan Haberler

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!

TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

İnsanlara sarılarak servet kazanıyor! ''Cinsellikle ilgisi yok''

İnsanlara sarılarak servet kazanıyor! ''Cinsellikle ilgisi yok''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.