Alıç nasıl tüketilir, kırmızı alıç yenir mi? Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli, çekirdeği nasıl tüketilir?

Alıç meyvesi taze ve kuru şekilde tüketilebilir. Aynı zamanda alıç kaynatılarak çay yapılabilen bir meyvedir. Çeşitli fermantasyon işlemlerinin ardından alıç sirkesi de elde edilmektedir. Alıç sirkesinin de pek çok faydası olduğu bilinir ve yaygın olarak tüketilir. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil renklerde alıç görmek mümkündür. Günlük olarak tüketime uygun olan alıç vücuda sayısız faydası bulunan meyveler arasında yer alır.

Alıç nasıl tüketilir?

Vücut için şifa deposu olan alıç meyvesi, çayı, marmeladı ve sirkesi ile farklı şekillerde tüketime uygundur. Her gün düzenli tüketimde alıcın etkilerini görmek mümkündür. Alıç doğada dere kenarında, taşlı arazilerde yabani olarak yetişen bir meyvedir. Günümüzde meyve bahçelerinde de yetiştirilen alıç hasat sezonunun dışında da yoğun ilgi görür.

Alıç birçok şekilde tüketilebilir. Alıç meyvesi direkt olarak meyve şeklinde yenebildiği gibi kurutularak da kuru meyve gibi tüketilebilir. Aynı zamanda alıç meyvesi yaprağı ve çiçeğiyle birlikte demlenerek bitki çayı olarak da tüketilebilir. Alıçtan sirke de yapılır ve suyla seyreltilerek alıç sirkesi de kullanılabilir. Alıç sirkesinin yanı sıra alıç turşusu da yapılarak yenebilir. Alıç meyvesi hemen hemen her şekilde tüketilse de alıç tüketirken çekirdekleri yutmamak gerekir. Alıç çekirdeğinin yutulması bağırsaklarda tıkanıklık oluşmasının yanı sıra bağırsakta delinme, vücutta toksin maddelerin artışı gibi pek çok soruna neden olabilir.

Kırmızı alıç yenir mi?

Alıç farklı renkleri bulunan meyveler arasında yer alır. Potasyum deposu olan alıç olgunlaştıkça kırmızı bir renge dönüşür. Alıç meyvesinin yeşili, sarısı, beyazı ve kırmızısı tüketime uygundur. Yani kırmızı renkli alıç meyvesi de rahatlıkla tüketilebilir. Kırmızı alıç çay olarak demlenebilir, kurutulabilir, sirke yapılabilir ya da direkt olarak yenebilir.

Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli?

Alıç her gün tüketime uygun bir meyvedir. Özellikle yağ yakımını hızlandırması ve metabolizmayı çalıştırması ile alıç yaygın olarak tüketilir. Alıç meyvesinin günlük bir tüketim sınırı kesin olarak belirlenmiş ya da önerilmiş değildir. Fakat her yiyeceğin olduğu gibi alıcın da fazla tüketimi önerilmez. Doktorlar özellikle yaşlıların alıç meyvesini çok fazla tüketmesini önermez. Alıç çayının tüketimi ise günde 2-3 bardak ile sınırlandırılması önerilir.

Alıç çekirdeği nasıl tüketilir?

Alıç çekirdekli bir meyvedir. Taze alıç tüketilirken çekirdeği çıkartılabilir. Alıç kurutulurken çekirdeği çıkartılmaz. Kurutulmuş alıç çayında alıç çekirdeğinin çıkartılmasına gerek yoktur. Demleme esnasında meyve ile birlikte çekirdek de kaynar ve süzülerek içilebilir. Alıç çekirdeği tüketilmesi ya da kullanılması önerilmez. Meyve çekirdekleri vücutta toksin madde oranını yükseltir. Ayrıca alıç çekirdeğinin yenmesi bağırsak tıkanmalarına ve bağırsak yırtılmalarına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar alıç çekirdeğinin yenmesini tavsiye etmez.

Alıç çayı nasıl yapılır?

Alıç çayı, alıç meyvesinin en yaygın tüketildiği şekillerden biridir. Sadece sonbahar ayında tazesi bulunan alıcın her mevsim tüketilmesi için alıç çayından faydalınabilir. Alıç çayı yapılırken meyvenin yanı sıra alıç yaprakları da kaynatılabilir. Alıç çayı tarifi:

Bir cezve ya da çaydanlığa su ilave edilir ve su kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır.

Kaynayan suya kurutulmuş alıçlar eklenir ve biraz kaynaması beklenir.

10 dakika demlenmesi beklendikten sonra süzülerek tüketime hazır hâle gelir.

Alıç meyvesinin yaprakları ve çiçeği ile de çay yapmak mümkündür. Yaprak ve çiçekleri demlenirken su kaynadıktan sonra ateşten alınmalı ve yapraklar eklenerek 5 ila 6 dakika demlenmesi beklenmelidir. Alıç çayı bal ile tatlandırılarak tüketilebilir. Günde 2 bardak alıç çayı içilebilir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, şeker hastaları, düzenli olarak ilaç kullanan kişiler, emziren ve hamile kadınların bitki çayını tüketmeden önce doktora danışması önerilir. Herhangi bir olumsuz yan etki görüldüğünde ise bitki çayının tüketilmesi bırakılmalıdır.

Alıç meyvesinin faydaları nedir?

Alıç taze hâliyle ekşimsi tada sahip bir meyvedir. Pek çok faydası olduğu bilinen alıcın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu belirtilmiştir. Sağlık için pek çok faydası bulunan meyve taze olarak tüketilebildiği gibi marmelat olarak da tüketilebilir. Aynı zamanda alıç meyvesinin yaprakları da kurutulmuş meyvesi ile birlikte kaynatılarak çay olarak içilebilir. Kalp ve damar sağlığını korumaya destek olur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Yağ yakımına yardımcı olarak kilo kontrolüne destek olur. Alıç meyvesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir: