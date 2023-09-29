Canlı yayında sinirler bir anda gerildi! Konuklar tekme tokat kavga etti... O anlarda yayın devam etti

Pakistan'da televizyonda gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı. Pakistan’da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan arasında sinirler gerildi. Tekme tokat birbirine giren ikiliyi programın canlı yayınının devam ettiği sırada çalışanlar ayırdı.
Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili stüdyodaki personel tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı. (İHA)