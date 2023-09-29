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    4. Canlı yayında sinirler bir anda gerildi! Konuklar tekme tokat kavga etti... O anlarda yayın devam etti

    Canlı yayında sinirler bir anda gerildi! Konuklar tekme tokat kavga etti... O anlarda yayın devam etti

    29.09.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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    Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan katıldıkları canlı yayında birbirlerine girdi. Marwat kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a hakaret ettiği ve ona Yahudi ajanı dediği için Khan’a tokat attığını ifade etti.

    Pakistan'da televizyonda gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı. Pakistan’da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan arasında sinirler gerildi. Tekme tokat birbirine giren ikiliyi programın canlı yayınının devam ettiği sırada çalışanlar ayırdı.

    GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

    KAPAK1

    Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili stüdyodaki personel tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı. (İHA)

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    canlı yayın Pakistan

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