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CHP’de çok konuşulacak bir iddia daha! ‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka milletvekili de var…’

17.06.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de ‘değişim’ tartışmaları sürerken şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen milletvekilleri tartışması başladı. Abdüllatif Şener’in açıklamaları partide büyük tepkiye neden oldu. Gazeteci Şaban Sevinç ise konu ile ilgili yaptığı yorumda CHP’li başka bir milletvekilinin daha Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini öne sürdü. Sevinç, Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen diğer vekilin kim olduğunu ise açıklamadı.

CHP’de çok konuşulacak bir iddia daha! ‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka milletvekili de var…’

CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener'in katıldığı bir yayında seçimde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklaması tartışılmaya devam ederken çok konuşulacak bir çıkış da gazeteci Şaban Sevinç’ten geldi.

Sevinç, Şener’in açıklamalarının yankısı sürerken CHP ile ilgili çok çarpıcı bir iddia daha ortaya atarak partide Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu öne sürdü.

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Şaban Sevinç, bu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

“CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor. Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti”

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