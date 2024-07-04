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CHP Genel Merkezi'nde 'bozkurt' işareti! Merih Demiral'ı hedef alan sözlere Ümit Özdağ'dan Hitler yanıtı

04.07.2024 13:56
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Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretli sevinci gündemdeki yerini korurken CHP lideri Özgür Özel ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın görüşmesinde de konu gündeme geldi. Basın toplantısında bozkurt işareti yapan Ümit Özdağ "Bunun herhangi bir siyasi partiyle alakası yok. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur" diyerek Almanya'ya tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nde 'bozkurt' işareti! Merih Demiral'ı hedef alan sözlere Ümit Özdağ'dan Hitler yanıtı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle sevinmesine ilişkin açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugün Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret eden Ümit Özdağ da tepkisini bozkurt işareti yapıp dile getirdi.

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ÖZEL: ZAFER PARTİSİ'NİN TEKLİFLERİNİ ALDIK

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Özgür Özel "Türkiye'nin çözülmesi gereken bir kaçak göçmen sorunu var. Zamanında Esad'la görüşün dediğimizde tepki gösterenler şimdi 'tatil yapabiliriz' diyor. Avrupa Birliği'nin elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz. Biz Zafer Partisi'nin tekliflerini aldık, değerlendireceğiz." diye konuştu.

"ALMAN DEVLETİ HİTLER İŞARETİ YAPANLARLA UĞRAŞSIN"

Bozkurt işareti yaparak konuşan Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

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"Bu, Türk milletinin iki bin yıldan beri işareti. Bozkırda karşılaşan Türkler birbirlerine Türk olduklarını göstermek için 'bozkurt' işareti yaparlar. Bunun herhangi bir siyasi partiyle alakası yok. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur."

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NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı'nun Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta savunma oyuncusu Merih Demiral iki gol kaydetmişti. Demiral'ın attığı gollerden sonrası 'bozkurt' işareti yapması dünyanın gündemine oturdu.

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Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" diye konuşmuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Özgür Özel Ümit Özdağ Merih Demiral
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