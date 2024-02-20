Çizmeyi aşan Şevki Yılmaz için CHP lideri Özgür Özel'den 'foseptik çukuru' çıkışı: Atatürk'e hakarete tepkisi dikkat çekti

Hem bir düğünde gerçekleştirdiği konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızca ifadeler kullanan Şevki Yılmaz gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İnfial yaratan sözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündeminde.

"UTANMIYOR, SIKILMIYOR"

Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Şevki Yılmaz'ın sözlerini anmsatan Özel, “Şevki Yılmaz… Çıkmış Abdülhamit’in dördüncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde nikah şahitliği yapıyor. Utanmadan, sıkılmadan ‘Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum’ diyor" diyerek skandalı anımsattı. Özel tepkisini şu dikkat çeken sözlerle dile getirdi:

"ONU ANCA FOSEPTİK ÇUKURUNA TAŞIRSINIZ"

Şevki Yılmaz’la siyasi mücadele edemezsiniz arkadaşlar. Normal siyasi yöntemlerle mücadele olmaz. Onunla mücadelenin bir yolu var, bir tane foseptik kamyonu bulacaksınız, onunla layık olduğu yere taşıyacaksınız."

AKŞENER'İN İMAMOĞLU ÇIKIŞI: CANI SAĞ OLSUN

Öte yandan Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri için "Canı sağ olsun" diye konuştu.