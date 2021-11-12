Çok sevdiğiniz öğretmeniniz için en güzel 100 TL altı hediye önerileri

Öğretmenler gününde, dönem bitişlerinde, doğum günlerinde ve sınavlar sonuçlandığında size çok şey katan öğretmeninize teşekkür etmek ve onu mutlu etmek istediğinizi biliyoruz. Tam da bu nedenle siz öğrencilerin ceplerini yakmayacak ama görenlere "Bu fiyata bu ürünü almak imkansız!" dedirtecek kalitedeki ürünleri sizler için araştırdık!

1. Öğretmeninizin size baktığı gibi bu hediyeye de gözü gibi bakacağına eminiz

Amazon’da 14 Kasım’a kadar geçerli, binlerce üründe en iyi fiyat garantisi kampanyasının detayları için tıklayınız!

Binlerce üründe en iyi fiyat garantisi kampanyasına ait tüm ürünleri görmek için tıklayınız!

Öğretmenler gününde öğretmeninize ruhu olan, hatta yaşayan bir hediye vermeye ne dersiniz? Genel isimli markanın öğretmenler günü için tasarladığı bu saksı ve bitkiye öğretmeninizin bayılacağına eminiz. Üzerinde öğretmenler günü tebriği yazılı olan bu mini saksı, ahşap malzemeden üretiliyor. Saksıya yerleştirilen sukulent, bakımı çok kolay olduğu halde formuyla göz dolduruyor ve saksısı büyütülmediği sürece kendisi de büyümüyor. Bitkiyi başka bir saksıya almayı tercih ederseniz bu ürünü kalemlik olarak kullanmanız da mümkün.

Üzerine öğretmeninizin ismini yazdırabileceğiniz ürünü hemen almak için buraya tıklamanız yeterli.

2. Hem modern hem nostaljik

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Artık günümüzde neredeyse hiç kullanılmasa da "okul" veya "öğretmenlik" deyince akla gelen ilk gelen objelerden biri de tebeşirle yazı yazılan kara tahta. Koopman International markasının Chalk Mug adını verdiği modern görünümlü kahve kupası öğretmeninize nostaljik anlar yaşatacak. Seramikten yapılan bu siyah fincanın özelliği, aynı kara tahta gibi üzerine tebeşirle yazı yazılabiliyor olması. Öğretmeninize vermeden önce bu yaratıcı hediyenin üzerine ilk notu siz yazmak istemez misiniz?

Cevabınız "Evet!" ise hem nostaljik hem de hesaplı bu ürünü edinmek için hemen tıklayın deriz.

3. Hazır kahve fincanı demişken...

Tüm günlerini okullarda veya dershanelerde öğrencileriyle geçiren öğretmenlerin en çok tükettiği içecek şüphesiz çay ve kahve. Hazır az önce kahve fincanından bahsetmişken bu eşsiz ürünü sizlerle paylaşmadan edemedik. Poitwo markasının tasarladığı ısıtıcı ped sayesinde öğretmenlerinizin çayı ve kahvesi hep sıcak kalacak. Ürün; bilgisayar, power bank, tablet gibi USB güç kaynağı bulunan elektronik cihazlara bağlanarak kolayca çalışıyor. Dayanıklı silikondan üretilen ped, üzerindeki çizgi film karakterleriyle içinizi de ısıtıyor.

Öğretmenlerinizin içeceklerini gün boyu sıcak tutacak olan bu ürünle hemen tanışmak için buraya tıklamanız yeterli.

4. Küçük ama anlamlı bir hediye

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Büyüklerimiz yıllarca bizlere öğretmenliğin sadece derslere girip bilgi vermek olmadığını anlattı. Bize sadece dersleri değil, hayatı da öğreten öğretmenleri en mutlu edecek olan şeylerden bir de yaptıkları işin önemini kavramamız. Hediyesepeti isimli markanın tasarladığı kendi küçük ama anlamı öğretmenlik mesleği kadar büyük bu magnetin çok beğenileceğine eminiz. Doğal beyaz taş üzerine baskı yöntemiyle üretilen ürün, özel paketiyle adresinize ulaştırılıyor.

Öğretmeninizin buzdolabını her açtığında sizi ve kendisine bu magneti verdiğiniz günü hatırlayacağı bu çok özel hediye önerimizi daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Zamanı özelleştiren bir hediye

Öğretmeninize su gibi hızla akıp giden okul yıllarını ve öğrencileriyle beraber geçen zamanlarını vurgulayan bir hediye vermek istemez miydiniz? "Neden olmasın!" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde sizleri Hellove markasının öğretmenlere özel tasarladığı duvar saati ile tanıştıralım. Ahşap MDF ile üretilen, mat siyah renge sahip bu ürün; tasarımında okulda en sık kullanılan araç ve gereçlerin figürlerini içeriyor. Monte edilmesi çok kolay olan bu ürün, yalnızca 1 adet AA pil ile çalışıyor ve sessiz akar mekanizması sayesinde kulağa hiç rahatsızlık vermiyor. Üzerine öğretmeninizin adını yazdırabileceğiniz bu tasarım hem sınıfta hem de evde kullanım için ideal.

Bu duvar saatini hemen edinmek için tıklamanız yeterli!

6. Verebileceğiniz en güzel hediyelerden biri: Konfor!

Tüm mesai saatlerini ayakta ders anlatarak veya koridorlarda çok sevdikleri yaramaz öğrencilerinin peşlerinden koşarak geçiren öğretmenlerin fiziksel olarak hayli yorulduklarını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Öğretmenlerin işi mesai saatleri bitince de bitmiyor; ders hazırlıkları, öğrencilerinin okul dışı problemleri, okunması gereken sınav kağıtları... Sürekli koşuşturup duran öğretmeninizi hiç değilse oturarak çalıştığı zamanlarda biraz olsun dinlendirebileceğiniz Nargo markalı ortopedik bel yastığı sizce de harika bir hediye olmaz mı?

Beli destekleyerek dinlendiren ve yorgunluktan kaynaklı ağrıları azaltan bu ürünü daha detaylı olarak incelemek için buraya tıklamanız yeterli!

7. En tatlı öğretmenler günü hediyesi sizinki olsun

Bu 24 Kasım'da öğretmeninize şimdiye kadarki en tatlı öğretmenler gününü yaşatmak ister misiniz? Sevimli Şeyler markasının öğretmenlere özel bu ürünü; lezzetli çikolatasıyla damakları şenlendirirken tatlı notlarıyla da kalpleri yumuşatacak! Şık dizaynlı, yuvarlak kutuya yerleştirilmiş 32 adet madlen çikolatanın sarılı olduğu kağıtlarda "Hayatımıza anlam katan öğretmenimiz" ,“İyi ki bizim öğretmenimizsiniz” ve "Sizi çok seviyoruz" gibi notlar yer alıyor.

Kutudan her çikolata aldığında okuyacağı farklı bir notla öğretmeninizin yüzünü güldürecek bu hediye önerimizi daha detaylı incelemek için hemen buraya tıklayın deriz.

8. Öğretmeninizin her zaman cebinde olacak bir hediye

Derslerde sürekli ayakta olan, öğrencilerinin konuyu daha iyi anlaması için dersini duvara asılı haritalar, panolar veya şemalar üzerinde göstererek anlatan öğretmenlerin hayatını oldukça kolaylaştıracak bu ürüne bayılacaksınız. Yakpen isimli markanın işaretleyici lazeri sayesinde öğretmeniniz yerinden hiç kalkmadan konu anlatabilecek. Üstelik bu ürün yalnızca işaretleyici lazerden ibaret değil! Kalem olarak da kullanabileceğiniz bu lazer, istediğiniz zaman önünüzü aydınlatabileceğiniz LED ışık özelliğine de sahip.

Pil ile çalışan ve şık metal kutusu içinde gönderilen bu zarif görünümlü ürünü alarak öğretmeninizin hayatına kolaylık katmak istiyorsanız vakit kaybetmeden tıklayın!

9. Tam 3 ürün bir arada!

Öğretmenler günü için hediye araştırırken bir türlü karar veremiyorsanız veya gördüğünüz ürünler öğretmeninize duyduğunuz sevgiyi anlatmakta yetersiz kalıyorsa Meadgo markası yardımınıza koşuyor. Tam 3 ayrı üründen meydana gelen bu set, probleminizi çözecek diye düşünüyoruz. Firmanın sublimasyon baskı tekniği kullanarak hazırladığı içecek kupası, bardak altlığı ve anahtarlıktan oluşan set, öğretmenler günü için ideal bir hediye seçeneği! Bardağın her iki yüzüne de uygulanan baskının daha uzun ömürlü olması için firma tarafından ılık suda ve elde yıkama önerildiğini hemen sizinle paylaşalım.

Bardak için porselen, bardak altlığı için mermer malzeme kullanılan bu kaliteli seti incelmek için buraya tıklamanız yeterli.

10. Ders anlatmayı çok daha kolay hale getirmek ister misiniz?



Kalabalık sınıflarda, geniş amfilerde sesini duyurmakta zorlanan veya henüz okul disiplinine alışmamış, yaramaz miniklere söz geçirmeye çalışan öğretmenlerin yorulan seslerine ilaç gibi gelecek bir hediye önerisine hazır mısınız? O halde sizi hemen MAYIO isimli firma tarafından üretilen ses yükseltici mikrofonla tanıştıralım. Ders anlatırken sesin yorulmasını engelleyen bu mikrofon aynı zamanda kanca aparatı sayesinde kulak arkasına asılan ve ortam gürültüsünü azaltan kulaklığa da sahip.

Öğretmeninizin hem bağırmak zorunda kalmasını engelleyen hem de iki elini serbestçe kullanabilmesini sağlayan bu ürünü hemen edinmek için sadece buraya tıklamanız yeterli!

