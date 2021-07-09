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Crew Dragon, tuvalet manzarası ile büyüleyecek

09.07.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starship araçları Mars projesi sayesinde ciddi bir yol kaybetse bile yine de şu an için biraz erken aşamada. Crew Dragon, insanlı uzay faaliyetlerinde bir numara olmaya başladı. Musk bu uzay aracının odaları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye başladı.

Crew Dragon, tuvalet manzarası ile büyüleyecek

Crew Dragon kapsülü camdan bir kubbeye sahip olacak. Böylece astronotlara 360 derecelik eşsiz bir görüntü sunulacak. Musk 4 kişilik ekibin bu kapsül içerisinde yaşaması için tüm detayları düşünmeye çalışıyor. Her ne kadar yolculuk kısa sürecek olsa bile yine de eksik bir noktanın kalması istenmiyor.

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TUVALETTE EŞSİZ BİR MANZARA OLACAK

Camdan kubbeye sahip olacak bölümlerden birisi de tuvalet kısmı. Burada tüm evreni görebileceğiniz eşsiz bir manzara geri alıyor. SpaceX şirketi sadece Crew Dragon için değil aynı zamanda uzay turisti olarak götüreceği insanların da benzer manzaralara sahip olacağını söylüyordu.

Musk tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında sadece tuvalet kısmında camdan kubbe yer almayacak. Geriye kalan 3 odada da yine camdan kubbe kullanılacak. Böylece eşsiz bir evren görüntüsü sağlanmak isteniyor.

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Deneyimli astronotlar Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor ve Christopher Sembroski bu bölmeleri kullanacak.

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Elon Musk
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