HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken anlar! 'İlk çocuğun mu diye sordu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken anlar! 'İlk çocuğun mu diye sordu'

15.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı programın ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu, Tarabya'da vatandaşlarla sohbet etti. Burada, 8 aylık bir bebeği makam aracında seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, ona oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken anlar! 'İlk çocuğun mu diye sordu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantının ardından, Huber Köşkü'ne gitmek için buradan ayrılan Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu. Tarabya minibüs durağına da uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto6

"İLK ÇOCUĞUN MU DİYE SORDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti. Bebeğin babası Hüseyin Çakıcı da, "İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi. Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı" dedi. (DHA)

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto7

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

 Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki

 Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto8

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto2

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto3

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto4

cumhurbaskani-erdogan-8-aylik-lina-bebegi-sevdi-oyuncak-hediye-etti_4304_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu'ndan Giresun'da AK Parti'nin 'Mülakat' vaadiyle ilgili dikkat çeken sözler '21 yıl sonra mı...'Ekrem İmamoğlu'ndan Giresun'da AK Parti'nin 'Mülakat' vaadiyle ilgili dikkat çeken sözler '21 yıl sonra mı...'
Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!
Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecekErdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan bebek

En Çok Okunan Haberler

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Duvarları güçlendiren sprey: Depreme karşı geliştirildi! Fiyatı...

Duvarları güçlendiren sprey: Depreme karşı geliştirildi! Fiyatı...

İlginizi Çekebilir

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.