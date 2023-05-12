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Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştı! "Bu tüyo hayat kurtarıyor"

12.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dekolte kıyafetlerde doğru iç çamaşırı seçimi büyük önem taşıyor. Dekolteden görünen sütyenler hoş olmayan görüntüler yaratıyor. Ancak dekolteli kıyafetleri sütyensiz giyerken frikik vermekten korkanlar farklı alternatifler arıyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın dekolteli kıyafetleri sütyensiz bir şekilde giymenin yolunu paylaştı.

Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştı! "Bu tüyo hayat kurtarıyor"

Kadınlar dekolteli kıyafetlerin hangi iç çamaşırlarıyla giyildiğini araştırıyor. Sütyensiz bir şekilde giyilen kıyafetlerde frikik vermemek için etkili çözümler bulunuyor. Üzerinizde yok gibi hissedeceğiniz bu alternatifler dekolteli kıyafetlerin çok daha kaliteli durmasını sağlıyor. TikTok kullanıcısı Emma, sırt dekoltesi olan kıyafetler için bulduğu stil tüyosunu paylaştı.

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Emma, hangi iç çamaşırını tercih ediyorsun sorularına yanıt olarak "Bu sorunun bana sorulacağını biliyorum, sütyenim yok. Ama ne yaptığımı biliyor musun?" dedi.

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Emma, bir spor sutyeni veya mayonun içinden çıkarabileceğiniz küçük kılıfları gösterdi.

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"Mayolardan, spor sütyenlerinden çıkardığınız küçük jimnastik pedlerini biliyor musunuz? Bunlar hayat kurtarıcı. Bu, sırtı açık kıyafetler giymek isteyenlerin hayatını değiştirecek. Şunu içeri sokun." diyerek çıkardığı pedleri elbisesinin ön kısmına yerleştirdi.


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