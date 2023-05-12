Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştı! "Bu tüyo hayat kurtarıyor"

Kadınlar dekolteli kıyafetlerin hangi iç çamaşırlarıyla giyildiğini araştırıyor. Sütyensiz bir şekilde giyilen kıyafetlerde frikik vermemek için etkili çözümler bulunuyor. Üzerinizde yok gibi hissedeceğiniz bu alternatifler dekolteli kıyafetlerin çok daha kaliteli durmasını sağlıyor. TikTok kullanıcısı Emma, sırt dekoltesi olan kıyafetler için bulduğu stil tüyosunu paylaştı.

Emma, hangi iç çamaşırını tercih ediyorsun sorularına yanıt olarak "Bu sorunun bana sorulacağını biliyorum, sütyenim yok. Ama ne yaptığımı biliyor musun?" dedi.

Emma, bir spor sutyeni veya mayonun içinden çıkarabileceğiniz küçük kılıfları gösterdi.

"Mayolardan, spor sütyenlerinden çıkardığınız küçük jimnastik pedlerini biliyor musunuz? Bunlar hayat kurtarıcı. Bu, sırtı açık kıyafetler giymek isteyenlerin hayatını değiştirecek. Şunu içeri sokun." diyerek çıkardığı pedleri elbisesinin ön kısmına yerleştirdi.



