Deniz kenarındayken üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat parçalar

Güneşlenmediğiniz ya da yüzmediğiniz zamanlarda farklı plaj kıyafetleri giyerek rahat hareket edebilir, güneşten korunabilirsiniz. Gün boyu giymeye uygun kıyafetlerle plajda zaman geçirebilir, sahilde yürüyebilir ve çeşitli mekânlarda sevdiklerinizle bir arada oturabilirsiniz. Gelin, birbirinden şık parçalara yer verdiğimiz, pek çok farklı stile hitap edebilecek ürünlerin bir arada bulunduğu listeye beraber bakalım!

1. Yaz mevsiminin enerjisine yakışır: Miespiga Mila Vual Püsküllü Plaj Elbisesi

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Bikininin üzerine giyilebilen Miespiga Mila Vual Püsküllü Plaj Elbisesi, %100 pamuklu kumaşa sahip olup Denizli'de özel olarak üretilir. Terlemeye önemli ölçüde engel olan kumaş sayesinde gün boyunca kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Renkli ve hareketli tasarımı sayesinde farklı yaş gruplarındaki kadınlara hitap eden ürünü giyerek plajda sevdiklerinizle sosyalleşebilir, sahilde yürüyüş yapabilir ve kendinizi zararlı UV ışınlarından koruyabilirsiniz.

2. Göz alıcı bir tasarım: Gloris Pareo Plaj Giysisi

Boyundan diz hizasına kadar uzanan Gloris Pareo Plaj Giysisi sayesinde yaz mevsiminde rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. İnce ve yumuşak bir kumaştan üretilen elbise sıcak havalarda en sevdiğiniz kıyafetlerden biri olabilir. Kum tutmayan bir kumaş yapısı olan ürünü sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Yumuşak ve ipeksi dokuya sahip olan pareo %80 pamuk içeriği sayesinde uzun süreli kullanımda dahi sizi rahatsız etmez.

3. Rengârenk ve kullanışlı: XHAN Yanı Yırtmaçlı Çok Renkli Pareo

Plajın en şıklarından biri olmak isteyenlere hitap eden XHAN Yanı Yırtmaçlı Çok Renkli Pareo, %100 polyester kumaştan üretilir. Gökkuşağının tüm renklerini üzerinde barındıran ürün sayesinde dikkat çekici ve iddialı bir tarz ortaya koyabilirsiniz. Bikininizle kombinleyerek plajda, sahilde ve havuz kenarında sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Yerli üretim olan pareo, omuz ve diz hizasına dek uzanır.

4. Sonsuz hareket özgürlüğü sunan: Missmaral Kadın Deniz Havuz Şortu

Plajda oyunlar oynamayı sevenler tarafından kullanılan Missmaral Kadın Deniz Havuz Şortu sayesinde plaj voleybolu, futbol ya da ayak tenisi gibi aktivitelerin bir parçası olabilirsiniz. Esnek bir yapısı bulunan ürünün içinde kendinizi rahat hissedebilir ve dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Nefes alabilen kumaş, yazın bunaltıcı sıcaklarında terleme problemi yaşamadan gün boyunca sosyalleşmenize yardımcı olur.

5. Nefes alabilen kumaş yapısı: Koton Kadın Pamuklu Tunik

Yumuşak bir dokusu bulunan Koton Kadın Pamuklu Tunik, hassas cilt yapısına sahip kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılır. %100 pamuktan üretilen kıyafeti giyerek terlemeden ve sıcaklamadan uzun süre dışarıda zaman geçirebilirsiniz. Havuz kenarında ve plajda kullanılabilen ürünü çeşitli aksesuarlarla tamamlayarak stilinizi yansıtan kombinler hazırlayabilirsiniz. Farklı beden seçenekleri arasından kendiniz için en uygun olanı seçebilirsiniz.

6. Çok yönlü kullanım imkânı: EVERYMONO Kuşaklı Kısa Kimono

EVERYMONO Kuşaklı Kısa Kimono, şık detaylarıyla dikkat çekiyor. Bağlama detayı ve çiçek desenleriyle hareketlendirilen ürün, hafif ve transparan kumaşı sayesinde rahatlık sağlıyor. Yalnızca plajda değil dilerseniz günlük kullanımda da tercih edebileceğiniz ürün, farklı stillerde kullanım için olanak sunuyor. Canlı rengi ve hareketli tasarımıyla beğeni toplayan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

7. Şık ve dikkat çekici: Sauna Suıt Pareo

Sauna Suıt Pareo, farklı bedenlere uyum sağlayabilen seçenekler arasında yer alıyor. Omuzdan başlayıp diz üstüne dek uzanan ürünün sağ tarafında yer alan yırtmaç detayı modele şık bir ayrıntı katar. Yüzmeye ara verdiğiniz zamanlarda giyebileceğiniz ürünü rahat tasarımı nedeniyle üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

8. El emeği: UTC Store Plaj Elbisesi

Elde üretilen UTC Store Plaj Elbisesi, farklı renk seçenekleriyle gönlünüzü fethedecek! Tamamen pamuklu kumaştan üretilen kıyafeti mayoların ya da bikinilerin üzerine giyebilirsiniz. Geniş bir V yakaya sahip olan elbiseyi saniyeler içinde üzerinizden çıkararak denize ya da havuza girebilirsiniz.

9. Tatil severlerin favorisi: DeFacto Fall in Love Regular Fit Pamuklu Plaj Kıyafeti

Pamuklu kumaşı sayesinde sıcaktan minimum düzeyde etkilenmenizi sağlayan DeFacto Fall in Love Regular Fit Pamuklu Plaj Kıyafeti'ni hem açık hem kapalı biçimde kullanabilirsiniz. Ön kısımda yer alan düğmeleri kapatarak kendinizi güneşten koruyabilirsiniz. Bikini, mayo ve plaj şortu üzerine giyilebilen gömlek elbise sayesinde gündüzleri deniz kenarında güneşin keyfini çıkarırken akşamları yemeğe gidebilirsiniz.

10. Doğadan alınan ilhamla gerçekleştirilen tasarım: Sinhan Plaj Elbisesi

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Sinhan Plaj Elbisesi ile plaj modasını yakalayın! Düz kumaş kullanmak yerine ince ve uzun iplerin birbirine geçirilmesiyle oluşturulan tasarım, özgün ve şık parçalardan hoşlanan kadınların favorisi. Elde yıkanması tavsiye edilen ürün, hızlı kuruma özelliği ile beğeninizi kazanır. Pareo ya da günlük kıyafet olarak giyilebilen ürünü farklı modellerdeki mayo ve bikinilerle değerlendirebilirsiniz.

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