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Depremden kaçtı, karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti!

17.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’da yakalanan 34 yaşındaki Seyfettin Özdemir, depremzede olarak Diyarbakır’dan Bodrum’a gelmişti. Özdemir, Bodrum'da eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Depremden kaçtı, karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti!

Kaza, akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki O.Y. hakimiyetindeki otomobil, Ortakent Mezarlığı’na yaklaştığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir (34) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi.

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İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza sonrası ekiplerce bölgede inceleme yapılırken çok sayıda vatandaş da olayı meraklı bakışlarla izledi.

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DEPREMDEN KAÇTI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Seyfettin Özdemir’in Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’da yakalandığı ve daha sonra depremzede olarak Bodrum’a geldiği öğrenildi. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı kazayı titizlikle inceledi. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Yurttaş gözaltına alındı.

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(İHA)

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