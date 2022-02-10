Derslerinizde size bir öğretmen gibi rehberlik yapıp gelişmenize yardımcı olacak en iyi test kitabı önerileri

En iyi test kitabı yayınları lise, ortaokul ve ilkokul seviyeleri ile öğrencilere eğitimlerinin her döneminde destek oluyor. Bununla birlikte yeni sisteme uygun test kitaplarını keşfetmek son derece önemli. Neye göre karar vereceğinizi bilmiyor ve sizi sınavlara hazırlayacak kaliteli test kitabı yayınları araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizi sınavlara bir öğretmen gibi hazırlayacak ve konuları kolayca pekiştirmenizi sağlayacak harika bir liste hazırladık. Listedeki en iyi test kitapları üniversiteye hazırlık için olduğu gibi okul dersleriniz için de size büyük fayda sağlayacak. Türkiye'nin en iyi sınavlara hazırlık kitaplarını gelin, birlikte inceleyelim!

1. Üniversiteye hazırlıkta kontrol sizde olsun

Tonguç 10. Sınıf 0'dan 10'a Tüm Dersler Konu Anlatımlı Soru Bankası Seti; lise döneminde kullanılabilecek en kaliteli kaynaklardan biri . Kitabın dersleri esprili şekilde anlatması da sıkıcı çalışma ortamını dağıtarak dersleri eğlenceli hale getiriyor. Set; Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine ait konu anlatımlı soru bankalarından oluşuyor. Video çözüm desteği de veren Tonguç 10. Sınıf 0'dan 10'a Tüm Dersler Konu Anlatımlı Soru Bankası Seti toplamda 1552 sayfalık dev bir kaynak. Bu kaynak ile henüz vakit varken üniversite sınavlarına hazırlık için de hızlı bir başlangıç yapacaksınız.

2. Beceri temelli yeni nesil sorular TUDEM'de

TUDEM (Test Uygulama Değerlendirme Merkezi) kalitesini bilen bilir. "Ortaokul en iyi test kitabı yayınları" araması yapıldığında TUDEM her zaman üst sıralarda yer alıyor. İyi bir liseye girebilmek ya da bursluluk sınavında başarılı olabilmek için "Tudem Yayınları 5. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası" sizin için en iyi kaynaklar arasında bulunuyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerini kapsayan ve 432 sayfa olarak basılan kitabı aldığınıza pişman olmayacaksınız. TUDEM farkıyla hem derslerinizde kendinizi geliştirecek hem orta okul ve liseye hazırlık sürecinize katkı sağlayabileceksiniz. Kaliteli soruları ile bu kitap oldukça verimli bir kaynak.

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3. Zeka Küpü ile başarmak hiç zor değil

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Zeka Küpü Yayınları, "Başarmak için zeka küpü yeter" sloganıyla yola çıktığından bu yana öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. Lise sınavları için en etkili yardımcı kitaplardan biri olan 6'lı set ile onlara kapsamlı ve verimli bir çalışma sunuyor. Set toplamda 999 sayfadan oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredata uygun olarak hazırlanan kitapta baraj soruları da bulunuyor. Baraj soruları konuların pekiştirilmesi için son derece etkili. Baraj sorusunu çözerek motivasyonunuzu artıracaksınız. Çözemezseniz de üzülmeyin. Eksik olduğunuz konuları gözden geçirerek bilgilerinizi doğrularıyla değiştirin.

4. Bilfen Yayınları ile sınavdan önce kendinizi deneyin

Bilfen Yayın Grubu 11 yıldır ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini sınavlara hazırlıyor. 8. Sınıf Gerçek ve Son Kontrol setinin içeriğinde konuları pekiştirmek için tekrar denemeleri, Milli Eğitim müfredatına uygun yeni nesil sorulardan oluşan beceri temelli testler ve video çözümlü dersler bulunuyor. Bu kaynak ile farklı soru çeşitlerini keşfetmeniz ve bilemediğiniz soruların çözümlerini kolayca öğrenmeniz mümkün. 8. Sınıf LGS Gerçek ve Son Kontrol tekrar kitabı ile sınava hazırlandığınızda sınava tam olarak hazır olduğunuzu hissedeceksiniz. Siz de eğitim yayıncılığında akla ilk gelen kuruluşlar arasında yer alan Bilfen kitaplarıyla parlak bir gelecek sizi bekliyor.

5. Üniversite hazırlıkta finale Final ile ulaşacaksınız

Eğitim yayıncılığında çeyrek asır deviren Final, okul öncesinden üniversiteye kadar her seviyede öğrencilere en etkili kaynakları sunuyor. Üniversiteye hazırlık dergileri, konu anlatımlı kitaplar, test kitapları ve internet üzerinden yayınlanan ders içerikleri ile sizleri gelecek hayata kapsamlı şekilde hazırlıyor. Final Yayınları'nın Felsefe Grubu Soru Bankası'da sözelci öğrenciler için eşsiz bir yardımcı. Sınavlara sözel puan türünden girmeyi düşünüyorsanız sınavda edebiyat, tarih, coğrafya, tarih, din ve felsefe grubu sorularını çözmeniz gerekiyor. Final Yayınları tarafından çıkarılan Üniversite Giriş Sınavına Hazırlık Felsefe Grubu Soru Bankası ile felsefe soruları sizin için kolay hale geliyor.

6. Üniversite, Raunt ile hayal olmaktan çıkacak

Teknoloji gelişiyor, sınavlara hazırlık için kullanılan ders kaynakları da bu teknolojiye ayak uyduruyor. Raunt da ders çalışma rutinini teknoloji ile birleştirerek size verimli bir üniversiteye hazırlık programı sunuyor. Sistem, yapay zeka ile çalışan seviye tespit özelliği sayesinde eksikleri kısa sürede tespit ederek size en uygun çalışma programını oluşturuyor. Bu program üniversiteye hazırlık sürecinde nokta atışı yapmak konusunda işinizi kolaylaştırıyor. Paketin içeriğinde 38 kitap, akıllı ve kişinin eksiklerine özel çalışma programı, ders anlatımlı videolar, 248 bin çözüm videolu soru, 16 TYT deneme sınavı bulunuyor. Ayrıca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Raunt deneme sınavlarıyla da gerçek sınavdaki muhtemel başarı oranınızı da tespit etmek mümkün.

7. Fenomen sizi kampa sokacak

Fenomen Kamp Kitapları koparılabilir özelliği sayesinde size her yerde çalışma imkanı sunuyor. Fenomen'de 47 sayfa Türkçe, 47 sayfa matematik, 47 sayfa fen bilimleri, 31 sayfa sosyal bilimler, 31 sayfa İngilizce ve 23 sayfa din kültürü ahlak bilgisi olmak üzere toplamda 226 sayfadan oluşan 6 kitap yer alıyor. Kitaplar konu anlatımları ve fasikül denemelerden oluşuyor. Bu kaynak ile konuları ayrıntılı biçmde çalıştıktan sonra tekrar için zorluk derecesine göre suralanmış 644 soruyu çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Fenomen Kamp Kitabı Serisi ile hedeflerinize bir adım daha yaklaşacaksınız.

8. Başarının yolu Pruva

Pruva tarafından hazırlanan sınav kitapları derslere destek olmasının yanında sınavlara hazırlık aşamasında da öğrencilere büyük katkı sağlıyor. LGS sorularına en yakın soruların bulunduğu Pruva Teke Tek 8. Sınıf; liseye geçişte en önemli yardımcılardan biri olmaya aday. Uzman eğitimciler tarafından MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan kaynak son derece kolay anlaşılabilir soru çözümleriyle öğrenmeyi garanti altına alıyor. Özgün ve zengin anlatımları sayesinde sizi başarıya ulaştırmayı hedefliyor. Beceri temelli tam sayfa soruları sayesinde sınavda öğrencilerin karşılaşabilecekleri tüm olasılıkları çok daha önceden karşılarına getiriyor. Bu özelliği sayesinde sınav için psikolojik hazırlık imkanı da sağlıyor. Pruva'nın yeni nesil soruları, bilgiyi tanımanızı, kavramanızı ve günlük yaşam ile ilişkilendirerek problemleri çözmenizi hedefliyor.

9. Okyanus ile kazanacaksın

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Okyanus Yayınları tarafından çıkarılan hazırlık kitapları sizi MEB'in yeni sınav sistemine eksiksiz bir şekilde hazırlıyor. Tüm Dersler Soru Bankası; kitana ek olarak video çözümleri de içeriyor. Videolara ulaşmak için testin üzerinde bulunan kare kodu okutarak veya bilgisayar üzerinden kare kod numarasını aratmak yeterli. Zengin anlatımı ve ayrıntılı soru çözümleri ile Okyanus Yayınları daha 7. sınıftan liseye hazırlık sürecini başlatmak isteyen öğrenciler için en iyi kaynaklardan biri. Siz de bu kaynağı tercih ederek hayalini kurduğunuz liseye bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

10. MATBEG ile matematik sizden korksun

Matematik, ilkokuldan üniversiteye kadar sürekli işlenen en önemli derslerden biri. Hayatın her alanında var alan matematik kimi zaman öğrenciler için karmaşık olabilir. MATBEG ise size matematiği sevdirmek ve yaşamınızın bir parçası haline getirmek için 3. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilere eşsiz kaynaklar sunuyor. MATBEG 5 ve 6. Sınıflar İçin Uzamsal ve Şekil Becerileri kitabı matematiksel becerileri geliştirme ve üst düzey düşünme becerileri geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlandı. Bu kitabı aldığınızda ve teknikleri uyguladığınızda sadece size verilen matematik problemlerini çözmeyecek aynı zamanda matematiği tam olarak anladığınız hissedeceksiniz. Bu sayede girdiğiniz lise ve üniversiteye hazırlık sınavlarında başarıyı kolayca yakalayacaksınız.

11. Sınav kaygınızı azaltacaksınız

Yorumlu sınav soruları, çıkan soruların irdelenmesi sizi sınavlara en iyi şekilde hazırlıyor. Sadık Uygun; 1997 yılından beri öğretmen eksenli, öğrenci merkezli bir vizyon ile çok sayıda kaynağı öğrencilere sunuyor. 8. Sınıf Spotlu Matematik Soru Bankası da aynı vizyonla hazırlanmış son derece değerli ve etkili bir kaynak. Yeni nesil eğitim sistemine uygun olarak kitapta mantık ve muhakeme soruları da bulunuyor. Böylece öğrencilerin sayısal ve sözel mantık yürütme becerilerinin gelişimine katkı sağlanıyor.