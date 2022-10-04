Dolabınız olmasa da sezon dışı kıyafetlerinizi bu ürünlerle saklayabilirsiniz

Sık kullanılmayan eşyalarınızı ya da sezon dışı kıyafetlerinizi evinizde fazla yer kaplamadan ve temiz bir şekilde depolayabilmeniz için birçok farklı ürün var. Üstelik bu ürünler, tasarımlarıyla estetik kaygısını da ortadan kaldırıyor. Hem kullanışlı hem şık gözüken özel giysi saklama eşyalarıyla yaşam alanlarınıza dekoratif parçalar kazandırabilirsiniz. Gelin, sizler için seçtiğimiz ürünlere birlikte bakalım.

1. Sağlam ve uzun ömürlü: Puzzlegame Giyim Saklama Torbaları

Kompakt tasarımı ile dikkat çeken Puzzlegame Giyim Saklama Torbaları, kullanılmadığında katlanabiliyor. Çelik çerçeve ile desteklenen ürün, oldukça sağlam bir yapıya sahip. İki yönlü fermuarı, iki taraflı kulpu ve pencereli özelliği ile kullanımı çok rahat. Sezon dışı kıyafetlerinizi depolayıp rahatça taşıyabileceğiniz ürünün, pencere detaylarıyla içindeki eşyaları rahatça tespit edebilirsiniz. Görünümüyle oldukça şık duran bu hurçların yaşam alanlarınıza ayrı bir hava katacağına eminiz.

2. Çekmece görünümü sunan: NGUG Yatak Altı Giysi Saklama Kutusu

Yatağınızın altı elverişliyse kıyafetlerinizi yarı kapalı alanlarında tutmanızı sağlayan NGUG Yatak Altı Giysi Saklama Kutusu, sizin için ideal bir ürün. Kullanmaya ara verdiğiniz ya da mevcut mevsime uygun olmayan kıyafetlerinizi, çekmece görünümlü hurca koyarak yatağınızın altında muhafaza edebilirsiniz. Üstelik ürünün kulpları sayesinde zorluk çekmeden hurçları başka yere taşımak mümkün.

3. Kıyafetleriniz güvende olsun: OCEAN HOME Gri Stuff&Things Baskılı Hurç

Sık kullanılmayan eşyaları ya da mevsime uymayan kıyafetleri, yaşam alanlarında derli toplu bir şekilde muhafaza edebilmenin bir diğer yolu: kutu şeklindeki hurçlar. Yatak odanızın dekoratif görünümüne önem veren biriyseniz gönül rahatlığı ile OCEAN HOME Gri Stuff&Things Baskılı Hurç’u tercih edebilirsiniz. Böylece hem kıyafetlerinizi özenle koruyacak hem yaşam alanınızın şıklığından ödün vermemiş olacaksınız.

4. Çocuklarınıza özel: OCEAN HOME Dinozor Baskılı Hurç Set

Kutu tarzındaki hurçlar, yaşam alanlarınızdaki düzeni sağlarken bir yandan estetik tasarımlarıyla mevcut dekorasyonu zenginleştiriyor. Çocuklarınıza ait kıyafetleri, onların odasında muhafaza etmek isterseniz çocuklar için üretilmiş OCEAN HOME Dinozor Baskılı Hurç Seti’ni tercih edebilirsiniz. Dinozor baskılı tasarım hurçları, çocuklarınızın da çok seveceğine eminiz. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

5. Özel bir tasarım: Xnews Pencereli Giysi Yorgan Yastık Hurcu Saklama Çantası

Kıyafetlerinizi belli gruplar hâlinde birkaç hurca yerleştirmek isterseniz ve bu ayrımı daha rahat görebileceğiniz pencereli hurçları seçebilirsiniz. Xnews Pencereli Giysi Yorgan Yastık Hurcu Saklama Çantası, bahsettiğimiz tasarıma sahip bir ürün. Pencereli olarak üretilmiş bu hurçlar ile hangi eşyanızın nerede olduğunu rahatlıkla görebilmeniz mümkün. Eşya arama derdine son vermek isterseniz bu ürüne göz atmalısınız.

6. Hem hafif hem kullanışlı: TEK BİZDE Yatak Altı Yastık Çarşaf Nevresim Giysi Saklama Kutusu Hurç

Yatak altlarında, sezon dışı kıyafetleri ya da sıklıkla kullanılmayan eşyaları depolamak için TEK BİZDE Yatak Altı Yastık Çarşaf Nevresim Giysi Saklama Kutusu Hurç'u tercih edebilirsiniz. Fermuarlı ve yer kaplamayan ürün, kullanım kolaylığı sağlıyor. Polipropilen kumaş materyalinden üretilen hurç, hafifliği ile dikkat çekiyor ve kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Dayanıklı bir hurç arıyorsanız bu ürünü hiç düşünmeden satın alabilirsiniz.

7. Renklerine bayılacağınız: BrilliantJo Saklama Kutuları Kapaklı Katlanabilir Giysi Saklama Sepeti

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Kıyafetlerinizi ve diğer eşyalarınızı güvenle depolayabilmeniz için özel olarak tasarlanmış BrilliantJo Saklama Kutuları Kapaklı Katlanabilir Giysi Saklama Sepeti, estetik duruşu ve renkleri ile dikkat çekiyor. Dört farklı renkten oluşan kutular, yaşam alanınıza güzel bir hava katıyor. Kulpları sayesinde bulunduğu yerden rahatlıkla çekilebiliyor. Yüksek kaliteli kumaşa sahip kutular, içindeki kıyafet ya da eşyaları uzun süre boyunca güvenli bir şekilde saklıyor.

8. Mevsim dışı kıyafetlerinizi güvenle depolayın: HOLULO Giysi Saklama Çantası

Çift yönlü fermuara ve iki tutma sapına sahip olan HOLULO Giysi Saklama Çantası, mevsime uygun olmayan kıyafetleri veya aksesuarları özenle ve güvenle saklayabilmeniz için tasarlanmış. 58 litre hacminde olan bu çanta, genişliği ile dikkat çekiyor. Böylece birçok eşyayı tek çantaya rahatça sığdırabilme imkânı sunuyor. Kullanılmadığında ise rahatça katlanan ürün, en sık tercih edilen saklama çantalarından biri.

9. Uzun ömürlü kullanım: Veakii Katlanır Kutular

Kullanılmadığında katlanabilme imkânı sunan Veakii Katlanır Kutular ile giymediğiniz kıyafetleri ya da aksesuarları istediğiniz bir köşede rahatlıkla depolayabilirsiniz. Ürünün suni deriden üretilen kulpları ve özel kumaşı; oturma odası, yatak odası veya çocuk odası gibi farklı dekorasyonlu ortamlara uyum sağlıyor. Üçlü set hâlinde satışa sunulan kutular, uzun ömürlü bir yapıya sahip.

10. Yer tasarrufu sağlayın: Zip&Win 12'li Değişik Ölçülerde Vakumlu Hurç Poşetleri

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Sezonu sona eren ve fazla yer kaplayan kıyafetleri muhafaza etmenin en güvenli yolu, vakumlu hurçlar olabilir. Zip&Win 12'li Değişik Ölçülerde Vakumlu Hurç Poşetleri; kıyafetleri toz, nem ve böceklerden korurken aynı zamanda vakumlandığında %75 oranında yer tasarrufu sağlıyor. Böylece kıyafetleriniz bir dahaki sezon için güvenli bir şekilde beklerken bir yanda yer sıkıntısı yaratmıyor.