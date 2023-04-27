Dünyanın en büyük göğüslerine sahip olan Beshine yaşadığı zorlukları anlattı! Göğüslerine sütyen bulamıyor

Dünyanın en büyük göğüslerine sahip olmasıyla tanınan gerçek adı Mayra Hills olan Beshine, estetikle yapılmış en büyük göğüslere sahip olmak için çok sayıda ameliyat oldu. Sonunda devasa boyuttaki göğüslere kavuşan Beshine, ev işlerinde yaşadığı zorluklara rağmen göğüslerini büyütmek için yaptıracağı yeni ameliyatları açıkladı.

40 yaşındaki Alman asıllı OnlyFans yıldızı, oldukça ağır olan büyük göğüslerine klasik sütyen bulamadığını bu nedenle sütyenlerini ve kıyafetlerini özel olarak diktirdiğini belirtti.

Göğüslerinin ev işleri yaparken aksamalara neden olduğunu açıklayan Beshine, ne kadar büyükse o kadar iyidir düşüncesine sahip olduğunu söyledi.

"GÖĞÜSLERİMİN BÜYÜKLÜĞÜ BENİM KONTROLÜMÜN DIŞINDA"

Beshine, “Göğüslerim o kadar dışarı çıkıyor ki sık sık bir şeyleri deviriyorum. Görünüşe göre göğüslerimin büyüklüğü benim kontrolümün dışında ve onların kendilerine has fikirleri var." diyerek hareket kabiliyetinin zorlaştığını açıkladı.

"ETRAFIMDAKİ HER ŞEYİ DEVİRİRLER"

“Göğüslerim artık biraz daha yavaş hareket ediyor ama hareket etmeye başladıklarında hiçbir şey onları durduramaz ve çoğunlukla etrafımdaki her şeyi devirirler."

KIYAFETLERİ ALMASA BİLE PARASINI İSTEDİLER

Mayra, göğüslerinin alışverişi nasıl zorlaştırdığını da anlattı. "Mağazaya gittiğimde kıyafetleri satın almak istemesem bile denediğim üstler için benden para isteyen birkaç mağaza sahibim vardı. Üzerimde denedikten sonra bana bol ve yıpranmış olduklarını söylediler."

